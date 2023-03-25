سقوط عدد من القتلى والجرحى نتيجة الهجوم الأمريكي على سوريا، وانفجار كبير في مصنع في ولاية بنسلفانيا الأمريكية

قُتل 14 شخصا في دير الزور في سوريا عقب الغارة الجوية التي شنتها قوات الجيش الأمريكي.

وتأتي الهجمات الأمريكية مباشرة عقب هجوم على القاعدة الأمريكية في سوريا وأدى إلى مقتل أمريكي وجرح ستة آخرين. وقالت وزارة الدفاع الأمريكية إن منشأة صيانة في قاعدة قوات التحالف قرب الحسكة في شمال شرق سوريا استهدفت بطائرة مسيّرة.

وقالت أجهزة الاستخبارات الأمريكية إن المسيرة "إيرانية المنشأ". وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أمر قوات القيادة المركزية الأمريكية بشنّ ضربات جوية في شرق سوريا ضد منشآت تستخدمها بحسب وصفه مجموعات تابعة للحرس الثوري الإيراني.

واستهدفت الضربات الأمريكية، بحسب تقارير إعلامية مواقع عدّة في شرق سوريا.