أسود الأطلس يحققون فوزا على البرازيل في مباراة دولية ودية في طنجة، ومصرع 19 مهاجرا أفريقيا قبالة سواحل تونس

قالت منظمة حقوقية اليوم الأحد، إن 19 مهاجرا على الأقل من جنوب الصحراء لقوا حتفهم عندما غرق قاربهم قبالة تونس أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط ​​إلى إيطاليا، في آخر كارثة لقارب مهاجرين قبالة تونس.

وتمكن خفر السواحل في تونس من إنقاذ خمسة أشخاص من القارب قبالة ساحل المهدية بعد رحلة انطلقت من شواطئ صفاقس.

وتفاقم هذه الحادثة المأساة، إذ غرقت في الأيام الأربعة الماضية، خمسة قوارب للمهاجرين قبالة مدينة صفاقس، مما أسفر عن فقد 67 وانتشال 9 جثث.

ولم تعلق تونس بعد على تلك الحادثة، وقال خفر السواحل إنه أوقف نحو 80 قاربا متوجها إلى إيطاليا في الأيام الأربعة الماضية واحتجز أكثر من 3000 مهاجر معظمهم من إفريقيا.

وأصبح الساحل القريب من صفاقس نقطة انطلاق رئيسية للأشخاص الفارين من الفقر والصراع في إفريقيا والشرق الأوسط على أمل حياة أفضل في أوروبا.

وتأتي الكارثة الأخيرة في خضم حملة اعتقالات تشنها السلطات التونسية لأفارقة من جنوب الصحراء لا يحملون وثائق.

ووفقا لبيانات الأمم المتحدة، أبحر ما لا يقل عن 12000 مهاجر وصلوا إلى إيطاليا هذا العام من تونس، مقارنة بـ 1300 في نفس الفترة من عام 2022.

وتمكن خفر السواحل التونسي من منع أكثر من 14 ألف مهاجر من الانطلاق في قوارب خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي ، مقارنة بـ 2900 خلال نفس الفترة من العام الماضي.