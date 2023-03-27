نتنياهو يقيل وزير الدفاع بعد مطالبته بتجميد خطة تعديل النظام القضائي، ووزير الخارجية السعودي يتفق مع نظيره الإيراني على عقد لقاء ثنائي في رمضان

تظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين في المدن الإسرائيلية بعد إقالة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وزير الدفاع يوآف غالانت من منصبه وذلك بعد أن طالب بتجميد خطة تعديل النظام القضائي الذي تسعى إليه الحكومة.

وقد اجتمعت حشود أمام منزل نتانياهو فيما استخدمت الشرطة خراطيم المياه لإبعادهم عن منزل نتنياهو في القدس. وتشير وسائل إعلام إسرائيلية أن نتانياهو يجري مشاروات بمقره بالقدس حول اتساع حركة الاحتجاج. وقال ثلاثة وزراء على الأقل من حزب نتنياهو الليكود علنا أن الوقت قد حان لإعادة تقييم استراتيجيتهم، وأنهم سيدعمون وقف التشريع إذا قرر نتنياهو ذلك.

كما دعا الرئيس الإسرائيلي ، إسحاق هرتسوغ، في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، أعضاء الائتلاف الحكومي إلى وقف العملية التشريعية فورا. وقال هرتسوغ:"إنه من أجل وحدة إسرائيل ومن أجل المسؤولية المستحقة يجب وقف العملية التشريعية".

من جانبها أعربت الولايات المتحدة عن قلقها الشديد حيال الوضع في إسرائيل وقالت المتحدّثة باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض أدريان واتسون في بيان "نشعر بقلق عميق إزاء أحداث اليوم في إسرائيل والتي تؤكّد مجدّدًا الحاجة الملحّة للتوصّل إلى تسوية".

جدير بالذكر أن خطة تعديل النظام القضائي في إسرائيل أثارت انقساما كبيرا فبينما يرى معارضو المشروع الذي يهدف إلى تعزيز سلطة المسؤولين المنتخبين على حساب القضاء، أنّه يهدّد الديموقراطيّة في إسرائيل، يعتبر نتانياهو وحلفاؤه من اليمين المتطرّف والمتشدّدين أنّ المشروع ضروريّ لإعادة توازن القوى بين المسؤولين المنتخبين والمحكمة العليا التي يقولون إنّها مسيّسة.