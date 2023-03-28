مقتل 20 معتمراً في حادث انقلاب حافلة بالسعودية، وتنظيم الدولة الإسلامية يتنبى هجوماً أودى بحياة 6 أشخاص بكابل

Getty Images Copyright: Getty Images دير المسيحيين الإثيوبين - دير السلطان- في القدس Image caption: دير المسيحيين الإثيوبين - دير السلطان- في القدس

توفيت موسيقية وراهبة أثيوبية بارزة تدعى أيمهوي تسيغا ماريم جيبرو في القدس عن عمر التاسعة والتسعين.

وكانت جيبرو تعيش في القدس منعزلة في دير إثيوبي لما يقرب من أربعين عامًا.

وغالبًا ما يُشار إليها باسم "ملكة البيانو"، وقد رُسمت كراهبة عندما كانت تبلغ من العمر 21 عامًا وكانت من أوائل عازفي البيانو الكلاسيكيين في إثيوبيا.

و قد تم إصدار أول تسجيل لها في منتصف الستينيات عندما كانت إثيوبيا تتمتع بموسيقى جاز مزدهرة ومشهد موسيقي متنوع.

وحققت أيمهوى شهرة عالمية في عام 2006 عندما ظهرت موسيقاها في ألبومات تضم موسيقى إثيوبية تعود لعقود تاريخية قديمة.