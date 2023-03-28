مقتل 20 معتمراً في حادث انقلاب حافلة بالسعودية، وتنظيم الدولة الإسلامية يتنبى هجوماً أودى بحياة 6 أشخاص بكابل

تنظيم الدولة الإسلامية يعلن مسؤوليته عن هجوم قرب وزارة الخارجية بكابل
قُتل
ستة مدنيين على الأقل،الاثنين، في هجوم قرب وزارة الخارجية في كابل تبناه تنظيم
الدولة الإسلامية، وفق ما أعلنه الناطق باسم وزارة الداخلية الأفغانية عبد النافع
تاكور.
وأوضح
عبد النافع تاكور على تويتر أن القوات الأفغانية استهدفت المهاجم، لكن العبوة التي
كان يحملها "انفجرت، ما أسفر عن مقتل ستة مدنيين وإصابة آخرين".
وأعلن
تنظيم الدولة الإسلامية في وقت لاحق مسؤوليته عن الهجوم في بيان نشره على موقع
"أعماق" التابع للتنظيم.
وهذا
الهجوم هو الأول منذ بداية شهر رمضان. وشهدت البلاد خلال هذه الفترة من العام
الماضي العديد من الهجمات.وهذه المرة الثانية في أقل من
ثلاثة أشهر التي يقع فيها هجوم قرب وزارة الخارجية.
وفي 11من يناير/ كانون الثاني، أدى هجوم انتحاري أمام مدخل وزارة
الخارجية، تبناه تنظيم الدولة الإسلامية، إلى مقتل 10أشخاص وإصابة 53، بحسب بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة لأفغانستان. كما أصيب
خمسة مواطنين صينيين في 12كانون الأول/ديسمبر، في هجوم شنه مسلّحون على فندق في
العاصمة الأفغانية كان ينزل فيه رجال أعمال صينيون.
وأعلن
تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن هذا الهجوم، وكذلك عن الهجوم الذي استهدف
السفارة الباكستانية في كابول، في كانون الأول/ديسمبر ودانت وقتها إسلام أباد ماعتبرته
محاولة اغتيال سفيرها.
وتراجع
العنف في مختلف أنحاء أفغانستان بشكل كبير منذ استيلاء طالبان على السلطة، لكن
الوضع الأمني تدهور مجددا مع تبني تنظيم الدولة الإسلامية عددا من الهجمات الدامية.
السعودية: مصرع 20 شخصا في حادث مروري تعرضت له حافلة كانت في طريقها إلى مكة
أفادت وسائل إعلام
سعودية رسمية بأن حادثا تعرضت له حافلة كانت في طريقها إلى مكة
أودى بحياة 20 شخصا وإصابة نحو 30.
وبحسب التقارير
الواردة من المملكة فإن النيران شبت في الحافلة إثر اصطدامها بأحد الجسور شمال
منطقة عسير الواقعة في جنوب غرب البلاد.
وقالت قناة
الإخبارية إلى أن الحادث وقع "بسبب تهوئة مكابح الحافلة ومن ثم اصطدامها بأحد
الجسور وانقلابها واشتعال النيران بها".
ويأتي الحادث في
الأسبوع الأول من شهر رمضان، وقبل أشهر قليلة من بدء موسم الحج.
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وفاة "ملكة البيانو" الإثيوبية عن عمر الـ 99
توفيت موسيقية وراهبة أثيوبية بارزة تدعى أيمهوي تسيغا ماريم جيبرو في القدس عن عمر التاسعة والتسعين.
وكانت جيبرو تعيش في القدس منعزلة في دير إثيوبي لما يقرب من أربعين عامًا.
وغالبًا ما يُشار إليها باسم "ملكة البيانو"، وقد رُسمت كراهبة عندما كانت تبلغ من العمر 21 عامًا وكانت من أوائل عازفي البيانو الكلاسيكيين في إثيوبيا.
و قد تم إصدار أول تسجيل لها في منتصف الستينيات عندما كانت إثيوبيا تتمتع بموسيقى جاز مزدهرة ومشهد موسيقي متنوع.
وحققت أيمهوى شهرة عالمية في عام 2006 عندما ظهرت موسيقاها في ألبومات تضم موسيقى إثيوبية تعود لعقود تاريخية قديمة.
أفغانستان تحت حكم طالبان: سلطات كابل تلقي القبض على مؤسس مشروع لتعليم الفتيات
تفيد التقارير الواردة من أفغانستان بأن سلطات طالبان في العاصمة كابل أوقفت مؤسس مشروع يروج لتعليم الفتيات في البلاد.
ونشرت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان تغريدة على حسابها في تويتر جاء فيها أن مطيع الله ويسا المناصر لتعليم الفتيات قد اعتقل يوم أمس في كابل.
ونقلت وكالة فرانس برس عن شقيق ويسا تأكيده نبأ اعتقال شقيقه.
وأنشأ مطيع الله ويسا 18 مكتبة في البلاد وساهم في إعادة فتج مدارس مغلقة في مناطقة ريفية ونائية في البلاد.
وكانت حركة طالبان قد قالت إن توفير "بيئة مناسبة" يعد شرطا أساسيا لاستئناف الدراسة في مدارس الفتيات الثانوية وعودة الطالبات إلى صفوف الجامعات.
تنظيم الدولة الإسلامية يعلن مسؤوليته عن هجوم قرب وزارة الخارجية بكابل
قُتل ستة مدنيين على الأقل،الاثنين، في هجوم قرب وزارة الخارجية في كابل تبناه تنظيم الدولة الإسلامية، وفق ما أعلنه الناطق باسم وزارة الداخلية الأفغانية عبد النافع تاكور.
وأوضح عبد النافع تاكور على تويتر أن القوات الأفغانية استهدفت المهاجم، لكن العبوة التي كان يحملها "انفجرت، ما أسفر عن مقتل ستة مدنيين وإصابة آخرين".
وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية في وقت لاحق مسؤوليته عن الهجوم في بيان نشره على موقع "أعماق" التابع للتنظيم.
وهذا الهجوم هو الأول منذ بداية شهر رمضان. وشهدت البلاد خلال هذه الفترة من العام الماضي العديد من الهجمات.وهذه المرة الثانية في أقل من ثلاثة أشهر التي يقع فيها هجوم قرب وزارة الخارجية.
وفي 11من يناير/ كانون الثاني، أدى هجوم انتحاري أمام مدخل وزارة الخارجية، تبناه تنظيم الدولة الإسلامية، إلى مقتل 10أشخاص وإصابة 53، بحسب بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة لأفغانستان. كما أصيب خمسة مواطنين صينيين في 12كانون الأول/ديسمبر، في هجوم شنه مسلّحون على فندق في العاصمة الأفغانية كان ينزل فيه رجال أعمال صينيون.
وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن هذا الهجوم، وكذلك عن الهجوم الذي استهدف السفارة الباكستانية في كابول، في كانون الأول/ديسمبر ودانت وقتها إسلام أباد ماعتبرته محاولة اغتيال سفيرها.
وتراجع العنف في مختلف أنحاء أفغانستان بشكل كبير منذ استيلاء طالبان على السلطة، لكن الوضع الأمني تدهور مجددا مع تبني تنظيم الدولة الإسلامية عددا من الهجمات الدامية.
السعودية: مصرع 20 شخصا في حادث مروري تعرضت له حافلة كانت في طريقها إلى مكة
أفادت وسائل إعلام سعودية رسمية بأن حادثا تعرضت له حافلة كانت في طريقها إلى مكة أودى بحياة 20 شخصا وإصابة نحو 30.
وبحسب التقارير الواردة من المملكة فإن النيران شبت في الحافلة إثر اصطدامها بأحد الجسور شمال منطقة عسير الواقعة في جنوب غرب البلاد.
وقالت قناة الإخبارية إلى أن الحادث وقع "بسبب تهوئة مكابح الحافلة ومن ثم اصطدامها بأحد الجسور وانقلابها واشتعال النيران بها".
ويأتي الحادث في الأسبوع الأول من شهر رمضان، وقبل أشهر قليلة من بدء موسم الحج.