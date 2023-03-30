تعيين خالد بن محمد بن زايد وليا للعهد في أبوظبي، وترقب في مصر لقرار محتمل برفع سعر الفائدة

تعقد لجنة السياسات النقدية\nفي البنك المركزي المصري اجتماعًا دوريا مرتقبًا اليوم/الخميس\nلإعلان نسب الفائدة على الودائع بالجنيه المصري في ظل توقعات قوية برفع جديد\nلأسعار الفائدة لكبح جماح التضخم. ويتوقع مراقبون أن يؤدي\nالرفع الجديد لأسعار الفائدة إلى تراجع جديد في سعر العملة المحلية مقابل العملات\nالأجنبية. وتوقعت بنوك محلية وأجنبية\nأن تتراوح نسب الزيادة في الفائدة ما بين 2% و3% . وتبلغ أسعار الفائدة في مصر\nحاليا على الودائع 16.25 %، وعلى الإقراض 17.25% . وقفز معدل التضخم السنوي العام في السوق المصرية إلى 32.9\nبالمئة خلال فبراير/ شباط الماضي، صعودا من 26.5 بالمئة في يناير/ كانون الثاني\nالسابق له، بأعلى مستوى منذ يوليو حزيران 2017. وخفضت مصر سعر صرف الجنيه ثلاث\nمرات منذ مارس/ آذار 2022، من متوسط 15.7 أمام الدولار الواحد، ليستقر حاليا عند\n30.6 جنيها.
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ترقب في مصر لقرار محتمل من البنك المركزي برفع سعر الفائدة
تعقد لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري اجتماعًا دوريا مرتقبًا اليوم/الخميس لإعلان نسب الفائدة على الودائع بالجنيه المصري في ظل توقعات قوية برفع جديد لأسعار الفائدة لكبح جماح التضخم.
ويتوقع مراقبون أن يؤدي الرفع الجديد لأسعار الفائدة إلى تراجع جديد في سعر العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية.
وتوقعت بنوك محلية وأجنبية أن تتراوح نسب الزيادة في الفائدة ما بين 2% و3% .
وتبلغ أسعار الفائدة في مصر حاليا على الودائع 16.25 %، وعلى الإقراض 17.25% .
وقفز معدل التضخم السنوي العام في السوق المصرية إلى 32.9 بالمئة خلال فبراير/ شباط الماضي، صعودا من 26.5 بالمئة في يناير/ كانون الثاني السابق له، بأعلى مستوى منذ يوليو حزيران 2017.
وخفضت مصر سعر صرف الجنيه ثلاث مرات منذ مارس/ آذار 2022، من متوسط 15.7 أمام الدولار الواحد، ليستقر حاليا عند 30.6 جنيها.
الدوري الإنجليزي الممتاز: دراسة تتهم أندية ولاعبين بالتهرب الضريبي
خلص بحث في بريطانيا إلى أن أندية كرة القدم في الدوري الإنجليزي الممتاز ولاعبي الأندية ووكلاءهم ربما استخدموا خطة للتهرب من دفع مئات الملايين من أموال الضرائب، خلال السنوات القليلة الماضية.
ويشير التقرير، الذي اطلعت عليه بي بي سي، إلى أنهم استخدموا هيكل تمثيل ضريبي مزدوجا، يمثل فيه الوكيل اللاعب والنادي الذي يشتريه؛ لتجنب دفع ضرائب بالملايين منذ عام 2019.
وتحقق سلطات الضرائب البريطانية في اعتماد العديد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لهذه الممارسة.
وردَّ وكلاء اللاعبين على ما جاء في التقرير بالقول إن مزاعم التهرب الضريبي تظهر انعدام فهم فادحا لسوق بيع وشراء لاعبي كرة القدم.
محمد بن زايد يعين أشقاءه في مناصب قيادية بالإمارات ويختار نجله لولاية عهد أبوظبي
أفادت وسائل إعلام رسمية بأن رئيس الدولة، الشيخ محمد بن زايد، عين أكبر أبنائه، الشيخ خالد، وليا للعهد في إمارة أبوظبي، كما كلف أشقاءه بمناصب قيادية في البلاد.
وعين الشيخ محمد شقيقه الشيخ منصور بن زايد نائبا لرئيس الدولة إلى جانب حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. كذلك عين الشيخ محمد أيضا شقيقيه الشيخ هزاع بن زايد والشيخ طحنون بن زايد نائبين لحاكم أبوظبي.
ويُعتقد أن القرارات الأخيرة تعزز من تمركز السلطة في أبوظبي، وهي العاصمة السياسية للإمارات، بفضل ثروتها النفطية الهائلة.
كما يعكس تعيين الشيخ خالد وليا للعهد توجها في معظم دول الخليج نحو تقديم الأبناء على الإخوة فيما يتعلق بمسألة الخلافة بما في ذلك السعودية.
الجيش السوري يقول إن إسرائيل شنت قصفا صاروخيا استهدف محيط دمشق
أعلن الجيش السوري إصابة جنديين إثر قصف صاروخي إسرائيلي استهداف مواقع مساء أمس في محيط دمشق.
وأشار البيان الصادر عن وزارة الدفاع السورية إلى أن الدفاعات الجوية "أسقطت بعض الصواريخ"، من دون أي يصدر بعد أي تعليق من الجانب الإسرائيلي.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره في بريطانيا، إن الضربات استهدفت "مواقع للميليشيات التابعة لإيران جنوب العاصمة السورية" مضيفا "تسبب القصف بتدمير موقع واحد على الأقل للميليشيات".
ويُعتقد أن إسرائيل شنت خلال الأعوام الماضية مئات الغارات الجوية في سوريا ضد أهداف تابعة لحزب الله وإيران.