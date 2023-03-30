تعيين خالد بن محمد بن زايد وليا للعهد في أبوظبي، وترقب في مصر لقرار محتمل برفع سعر الفائدة

تعقد لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري اجتماعًا دوريا مرتقبًا اليوم/الخميس لإعلان نسب الفائدة على الودائع بالجنيه المصري في ظل توقعات قوية برفع جديد لأسعار الفائدة لكبح جماح التضخم.

ويتوقع مراقبون أن يؤدي الرفع الجديد لأسعار الفائدة إلى تراجع جديد في سعر العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية.

وتوقعت بنوك محلية وأجنبية أن تتراوح نسب الزيادة في الفائدة ما بين 2% و3% .

وتبلغ أسعار الفائدة في مصر حاليا على الودائع 16.25 %، وعلى الإقراض 17.25% .

وقفز معدل التضخم السنوي العام في السوق المصرية إلى 32.9 بالمئة خلال فبراير/ شباط الماضي، صعودا من 26.5 بالمئة في يناير/ كانون الثاني السابق له، بأعلى مستوى منذ يوليو حزيران 2017.

وخفضت مصر سعر صرف الجنيه ثلاث مرات منذ مارس/ آذار 2022، من متوسط 15.7 أمام الدولار الواحد، ليستقر حاليا عند 30.6 جنيها.