نتنياهو يرفض "ضغوط الحليف الأمريكي" بشأن التعديلات القضائية في إسرائيل، والنيابة المصرية تصدر قرارا جديدا في قضية الطفل شنودة

ونشر نتنياهو تغريدة على حسابه على
تويتر قال فيها إن إسرائيل دولة تتمتع بسيادة وتتخذ قرارتها بمفردها وليس بناء على
الضغوط الخارجية "حتى التي تأتي من أعز الأصدقاء"
وكان بايدن قد شدد على أنه لا يتدخل
في الشؤون الداخلية الإسرائيلية لكنه حديثه حمل نبرة تشكيك في جهود نتنياهو للوصول
إلى تسوية بشأن القانون الخاصة بالسلطة القضائية.
وشهدت إسرائيل على مدار أسابيع
مظاهرات حاشدة ضد القانون الذي يقول معارضوه إن "يقوض استقلال القضاء".
مقتل ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة بهجوم مسلح في محافظة ديالى بالعراق
تفيد التقارير الواردة من العراق بمقت
ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة بهجوم مسلح في محافظة ديالى شمال العاصمة بغداد.
وقال مصدر أمني في المحافظة للبي بي
سي، إن "مسلحين مجهولين اقتحموا منزلا وقتلوا رب الأسرة وزوجته وأحد ابنائه،
بينما تمكن الاخر من الهرب، في قرية التحويلة بقضاء الخالص 60 كم شمالي المحافظة
ساعة وقت السحور".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن
اسمه، أن "التحقيقات جارية لمعرفة الدوافع الحقيقة وراء الحادث".
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قضية الطفل شنودة: النيابة المصرية تأمر بتسليم الطفل إلى السيدة التي عثرت عليه
أمرت النيابة العامة المصرية بتسليم طفل عثر عليه داخل كنيسة إلى السيدة القبطية التي عثرت عليه قبل نحو 4 سنوات وتبنته خلال تلك الفترة.
وأثارت قصة الطفل شنودة الرأي العام في مصر منذ شهور عندما قررت السلطات إيداع الطفل في دار رعاية وإصدار شهادة ميلاد جديدة تحمل اسما جديدا له وتنص على أن دينه هو الإسلام.
إلا أن السلطات قررت بالأمس تسليم الطفل إلى السيدة آمال إبراهيم كعائل بعد أن أخذت تعهدا عليها بحسن رعايته وعدم
تعريضه للخطر.
وأصدر الأزهر منذ أيام فتوى رسمية تؤكد أن ديانة الطفل مجهول النسب تصبح على دين من وجده.
مظاهرات إسرائيل: نتنياهو يشدد على رفض "الضغوط الخارجية" بعد تصريحات لبايدن بشأن التعديلات القضائية
أظهر رئيس الوزراء الإسرائيل رد فعل غير مرحب بالتصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وقال فيها إنه يأمل أن يتراجع نتنياهو عن قانون التعديلات القضائية المثير للجدل.
ونشر نتنياهو تغريدة على حسابه على تويتر قال فيها إن إسرائيل دولة تتمتع بسيادة وتتخذ قرارتها بمفردها وليس بناء على الضغوط الخارجية "حتى التي تأتي من أعز الأصدقاء"
وكان بايدن قد شدد على أنه لا يتدخل في الشؤون الداخلية الإسرائيلية لكنه حديثه حمل نبرة تشكيك في جهود نتنياهو للوصول إلى تسوية بشأن القانون الخاصة بالسلطة القضائية.
وشهدت إسرائيل على مدار أسابيع مظاهرات حاشدة ضد القانون الذي يقول معارضوه إن "يقوض استقلال القضاء".
مقتل ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة بهجوم مسلح في محافظة ديالى بالعراق
تفيد التقارير الواردة من العراق بمقت ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة بهجوم مسلح في محافظة ديالى شمال العاصمة بغداد.
وقال مصدر أمني في المحافظة للبي بي سي، إن "مسلحين مجهولين اقتحموا منزلا وقتلوا رب الأسرة وزوجته وأحد ابنائه، بينما تمكن الاخر من الهرب، في قرية التحويلة بقضاء الخالص 60 كم شمالي المحافظة ساعة وقت السحور".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "التحقيقات جارية لمعرفة الدوافع الحقيقة وراء الحادث".