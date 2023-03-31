أنباء عن غارة إسرائيلية جديدة على سوريا، والإمارات تلغي ترخيص بنك روسي تجنبا لعقوبات غربية

ارتفع عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم في انهيار منصة في معبد بالهند إلى خمسة وثلاثين شخصًا، وأصيب ستة عشر آخرون، بعد انهيار أرضية المعبد، في إندور بولاية ماديا براديش.

جاء ذلك بينما كان المصلون يصلون خلال احتفال "رام نافامي"، وهو عيد ميلاد أحد الآلهة الهندوس. وأظهرت لقطات تلفزيونية عمال الطوارئ يستخدمون الحبال والسلالم للوصول إلى المحاصرين في البئر في الولاية.

وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، إنه "يتألم بشدة" لما حصل، وقال مكتبه إن تعويضات تصل قيمتها إلى 2400 دولار، ستمنح للأقارب.

تنتشر الحوادث المميتة في أماكن العبادة في الهند خلال الأعياد الدينية الكبرى، حيث قُتل ما لا يقل عن 112 شخصًا في عام 2016 بعد انفجار ضخم نجم عن عرض محظور للألعاب النارية في معبد بمناسبة العام الهندوسي الجديد.

وقُتل 115 آخرون من المصلين في تدافع عام 2013 على جسر بالقرب من معبد في ماديا براديش.