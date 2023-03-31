أنباء عن غارة إسرائيلية جديدة على سوريا، والإمارات تلغي ترخيص بنك روسي تجنبا لعقوبات غربية

ارتفاع عدد القتلى في انهيار معبد بالهند إلى 35 شخصًا
ارتفع عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم في انهيار منصة في معبد بالهند إلى خمسة وثلاثين شخصًا، وأصيب ستة عشر آخرون، بعد انهيار أرضية المعبد، في إندور بولاية ماديا براديش.
جاء ذلك بينما كان المصلون يصلون خلال احتفال "رام نافامي"، وهو عيد ميلاد أحد الآلهة الهندوس. وأظهرت لقطات تلفزيونية عمال الطوارئ يستخدمون الحبال والسلالم للوصول إلى المحاصرين في البئر في الولاية.
وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، إنه "يتألم بشدة" لما حصل، وقال مكتبه إن تعويضات تصل قيمتها إلى 2400 دولار، ستمنح للأقارب.
تنتشر الحوادث المميتة في أماكن العبادة في الهند خلال الأعياد الدينية الكبرى، حيث قُتل ما لا يقل عن 112 شخصًا في عام 2016 بعد انفجار ضخم نجم عن عرض محظور للألعاب النارية في معبد بمناسبة العام الهندوسي الجديد.
وقُتل 115 آخرون من المصلين في تدافع عام 2013 على جسر بالقرب من معبد في ماديا براديش.
بريطانيا تنضم إلى اتفاقية تجارية مع 11 دولة مطلة على المحيط الهادئ بعد 21 شهرًا من المفاوضات
انضمت بريطانيا إلى اتفاقية الشراكة الشاملة والتدريجية عبر المحيط الهادئ بعد 21 شهرًا من المفاوضات.
نشأت الاتفاقية في العام 2018 ، وتشمل أستراليا وبروناي وكندا وتشيلي واليابان وماليزيا والمكسيك ونيوزيلندا وبيرو وسنغافورة وفيتنام.
ويمثل الأعضاء الـ11 معاً حوالي 13 ٪ من دخل العالم.
تعني العضوية في هذا النادي التجاري تخفيف القيود المفروضة على التجارة بين الأعضاء وتقليل التعريفات، التي تعد شكلاً من أشكال الضرائب الحدودية على السلع.
وتقول الحكومة البريطانية إن الشراكة الجديدة، التي تم إبرامها بعد 3 سنوات من الخروج من الاتحاد الأوروبي، ستعزز الصادرات البريطانية من خلال خفض الرسوم الجمركية على سلع كالجبن والسيارات والشوكولاتة والآلات والمشروبات الكحولية.
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مصرف الإمارات المركزي يلغي ترخيص بنك أم تي أس الروسي بسبب العقوبات الغربية
أعلن مصرف الإمارات المركزي أنه سيلغي الرخصة الخاصة بفرع بنك أم تي أس الذي طالته عقوبات غربية مؤخرا بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا.
وبحسب بيان صادر عن البنك المركزي الإماراتي فإن تصفية أعمال البنك الروسي ستتم تحت إشراف المصرف المركزي خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر.
وقال المصرف المركزي الإماراتي إن القرار يراعي مخاطر العقوبات المرتبطة بقرار أإدراج البنك الروسي في حزمة عقوبات بريطانية وأمريكية جديدة أُعلنت في فبراير الماضي.
وكان المصرف الروسي قد الذي حصل على ترخيص للعمل في الإمارات العام الماضي.
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سوريا تقول إن إسرائيل استهدفت ريف دمشق للمرة الثانية خلال 24 ساعة
أفادت وسائل إعلام رسمية سورية بأن صواريخ إسرائيلية استهدفت مواقع جنوب غرب العاصمة دمشق، ما أسفر عن أضرار مادية.
ويعد هذا ثاني إعلان من قبل السلطات السورية عن تعرض مناطق في محيط العاصمة لصواريخ إسرائيلية في غضون 24 ساعة.
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية عن مصدر عسكري قوله إن الصواريخ جاءت من اتجاه مرتفعات الجولان المحتلة مستهدفة أحد المواقع في ريف دمشق، من دون الكشف عن طبيعة هذا الموقع.
وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض إلى أن "الصواريخ الإسرائيلية استهدفت مواقع تابعة للجيش السوري وجماعات موالية لإيران".
ونادرا ما تؤكد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنها تكرر أنها ستواصل تصديها لما تصفه بمحاولات إيران لترسيخ وجودها العسكري في سوريا.
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ارتفاع عدد القتلى في انهيار معبد بالهند إلى 35 شخصًا
ارتفع عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم في انهيار منصة في معبد بالهند إلى خمسة وثلاثين شخصًا، وأصيب ستة عشر آخرون، بعد انهيار أرضية المعبد، في إندور بولاية ماديا براديش.
جاء ذلك بينما كان المصلون يصلون خلال احتفال "رام نافامي"، وهو عيد ميلاد أحد الآلهة الهندوس. وأظهرت لقطات تلفزيونية عمال الطوارئ يستخدمون الحبال والسلالم للوصول إلى المحاصرين في البئر في الولاية.
وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، إنه "يتألم بشدة" لما حصل، وقال مكتبه إن تعويضات تصل قيمتها إلى 2400 دولار، ستمنح للأقارب.
تنتشر الحوادث المميتة في أماكن العبادة في الهند خلال الأعياد الدينية الكبرى، حيث قُتل ما لا يقل عن 112 شخصًا في عام 2016 بعد انفجار ضخم نجم عن عرض محظور للألعاب النارية في معبد بمناسبة العام الهندوسي الجديد.
وقُتل 115 آخرون من المصلين في تدافع عام 2013 على جسر بالقرب من معبد في ماديا براديش.
بريطانيا تنضم إلى اتفاقية تجارية مع 11 دولة مطلة على المحيط الهادئ بعد 21 شهرًا من المفاوضات
انضمت بريطانيا إلى اتفاقية الشراكة الشاملة والتدريجية عبر المحيط الهادئ بعد 21 شهرًا من المفاوضات.
نشأت الاتفاقية في العام 2018 ، وتشمل أستراليا وبروناي وكندا وتشيلي واليابان وماليزيا والمكسيك ونيوزيلندا وبيرو وسنغافورة وفيتنام.
ويمثل الأعضاء الـ11 معاً حوالي 13 ٪ من دخل العالم.
تعني العضوية في هذا النادي التجاري تخفيف القيود المفروضة على التجارة بين الأعضاء وتقليل التعريفات، التي تعد شكلاً من أشكال الضرائب الحدودية على السلع.
وتقول الحكومة البريطانية إن الشراكة الجديدة، التي تم إبرامها بعد 3 سنوات من الخروج من الاتحاد الأوروبي، ستعزز الصادرات البريطانية من خلال خفض الرسوم الجمركية على سلع كالجبن والسيارات والشوكولاتة والآلات والمشروبات الكحولية.
مصرف الإمارات المركزي يلغي ترخيص بنك أم تي أس الروسي بسبب العقوبات الغربية
أعلن مصرف الإمارات المركزي أنه سيلغي الرخصة الخاصة بفرع بنك أم تي أس الذي طالته عقوبات غربية مؤخرا بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا.
وبحسب بيان صادر عن البنك المركزي الإماراتي فإن تصفية أعمال البنك الروسي ستتم تحت إشراف المصرف المركزي خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر.
وقال المصرف المركزي الإماراتي إن القرار يراعي مخاطر العقوبات المرتبطة بقرار أإدراج البنك الروسي في حزمة عقوبات بريطانية وأمريكية جديدة أُعلنت في فبراير الماضي.
وكان المصرف الروسي قد الذي حصل على ترخيص للعمل في الإمارات العام الماضي.
سوريا تقول إن إسرائيل استهدفت ريف دمشق للمرة الثانية خلال 24 ساعة
أفادت وسائل إعلام رسمية سورية بأن صواريخ إسرائيلية استهدفت مواقع جنوب غرب العاصمة دمشق، ما أسفر عن أضرار مادية.
ويعد هذا ثاني إعلان من قبل السلطات السورية عن تعرض مناطق في محيط العاصمة لصواريخ إسرائيلية في غضون 24 ساعة.
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية عن مصدر عسكري قوله إن الصواريخ جاءت من اتجاه مرتفعات الجولان المحتلة مستهدفة أحد المواقع في ريف دمشق، من دون الكشف عن طبيعة هذا الموقع.
وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض إلى أن "الصواريخ الإسرائيلية استهدفت مواقع تابعة للجيش السوري وجماعات موالية لإيران".
ونادرا ما تؤكد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنها تكرر أنها ستواصل تصديها لما تصفه بمحاولات إيران لترسيخ وجودها العسكري في سوريا.