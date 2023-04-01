القوات الإسرائيلية تقتل شابا قرب أحد أبواب المسجد الأقصى في القدس، وروسيا تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي وسط غضب أوكراني

تولت روسيا ابتداء من اليوم ولمدة شهر الرئاسة الدورية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وحثت أوكرانيا أعضاء المجلس على عرقلة التعيين. لكن الولايات المتحدة قالت إنها لا تملك القوة للقيام بذلك. لكنها أضافت أنها تتوقع أن يتصرف وفد موسكو وفق المعايير المهنية.

وقال سفير موسكو لدى الأمم المتحدة ، فاسيلي نيبينزيا ، لوكالة تاس للأنباء إنه يعتزم الإشراف على العديد من المناقشات، بما في ذلك واحدة بشأن الحد من التسلح. وقال إنه سيجري مناقشة استراتيجية حول ملامح "النظام العالمي الجديد" الذي قال إنه يحل محل النظام أحادي القطب. كما سيتناول مخاطر تصدير الأسلحة وملف التسوية في الشرق الأوسط.

وناقش المجلس يوم الجمعة الخطط الروسية لنشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا. وقالت موسكو إن ماقامت به لا يختلف عن قيام الناتو بنشر أسلحة نووية أمريكية في أوروبا.

ومن المتوقع أن يترأس وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عددا من الاجتماعات في مجلس الأمن.

ومن المرجح أن تعقد اجتماعات بشأن المسألة الأوكرانية، وتعتزم موسكو إبلاغ المشاركين في الاجتماع بالإجراءات التي تتخذها لحماية الأطفال من القصف الذي يشنه الجانب الأوكراني.

ومن المقرر أن يعقد اجتماع غير رسمي في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 6 أبريل/نيسان لمناقشة قضية إجلاء الأطفال من منطقة العمليات العسكرية الخاصة.