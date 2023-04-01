القوات الإسرائيلية تقتل شابا قرب أحد أبواب المسجد الأقصى في القدس، وروسيا تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي وسط غضب أوكراني

تولت روسيا ابتداء من اليوم ولمدة شهر الرئاسة الدورية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وحثت أوكرانيا أعضاء المجلس على عرقلة التعيين. لكن الولايات المتحدة قالت إنها لا تملك القوة للقيام بذلك. لكنها أضافت أنها تتوقع أن يتصرف وفد موسكو وفق المعايير المهنية.
وقال سفير موسكو لدى الأمم المتحدة ، فاسيلي نيبينزيا ، لوكالة تاس للأنباء إنه يعتزم الإشراف على العديد من المناقشات، بما في ذلك واحدة بشأن الحد من التسلح. وقال إنه سيجري مناقشة استراتيجية حول ملامح "النظام العالمي الجديد" الذي قال إنه يحل محل النظام أحادي القطب. كما سيتناول مخاطر تصدير الأسلحة وملف التسوية في الشرق الأوسط.
وناقش المجلس يوم الجمعة الخطط الروسية لنشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا. وقالت موسكو إن ماقامت به لا يختلف عن قيام الناتو بنشر أسلحة نووية أمريكية في أوروبا.
ومن المتوقع أن يترأس وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عددا من الاجتماعات في مجلس الأمن.
ومن المرجح أن تعقد اجتماعات بشأن المسألة الأوكرانية، وتعتزم موسكو إبلاغ المشاركين في الاجتماع بالإجراءات التي تتخذها لحماية الأطفال من القصف الذي يشنه الجانب الأوكراني.
ومن المقرر أن يعقد اجتماع غير رسمي في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 6 أبريل/نيسان لمناقشة قضية إجلاء الأطفال من منطقة العمليات العسكرية الخاصة.
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القدس الشرقية: القوات الإسرائيلية تقتل طبيبا من فلسطينيي 48 قرب أحد أبواب المسجد الأقصى وعائلته تطلب تحقيقا جديا بمقتله
قتلت القوات الإسرائيلية الشاب الطبيب محمد العصيبي من قرية حورة في النقب جنوب إسرائيل، الليلة الماضية، قرب باب السلسلة أحد أبواب المسجد الأقصى، في البلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلة.
واتهمت الشرطة الإسرائيلية في بيان لها الشاب بمهاجمة شرطي ومحاولة خطف مسدسه خلال استجوابه، وتمكن من إطلاق رصاصة من المسدس قبل أن يقوم أفراد شرطة في المكان بإطلاق النار عليه.
ونفى شهود عيان رواية الشرطة الإسرائيلية وقال أحد الشهود إن أفرادا من الشرطة أطلقوا النار على الشاب بعد محاولته مساعدة فتاة اعتدى عليها عدد من أفراد الشرطة بالضرب وحينها اطلقوا النار عليه فأردوه قتيلا.
وشككت عائلة العصيبي في رواية الشرطة وطالبت بعرض تسجيلات كاميرات المراقبة، وإجراء تحقيق جدي. وأكد افراد العائلة بشكل قاطع أنه لاتوجد صلة لابنهم بأعمال عدائية او نشاط سياسي.
وعقد مجلس حورة المحلي في النقب جلسة طارئة لبحث قضية مقتل لعصيبي وأعلنوا الإضراب.
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روسيا ترأس مجلس الأمن لمدة شهر وسط احتجاج أوكراني
تولت روسيا ابتداء من اليوم ولمدة شهر الرئاسة الدورية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وحثت أوكرانيا أعضاء المجلس على عرقلة التعيين. لكن الولايات المتحدة قالت إنها لا تملك القوة للقيام بذلك. لكنها أضافت أنها تتوقع أن يتصرف وفد موسكو وفق المعايير المهنية.
وقال سفير موسكو لدى الأمم المتحدة ، فاسيلي نيبينزيا ، لوكالة تاس للأنباء إنه يعتزم الإشراف على العديد من المناقشات، بما في ذلك واحدة بشأن الحد من التسلح. وقال إنه سيجري مناقشة استراتيجية حول ملامح "النظام العالمي الجديد" الذي قال إنه يحل محل النظام أحادي القطب. كما سيتناول مخاطر تصدير الأسلحة وملف التسوية في الشرق الأوسط.
وناقش المجلس يوم الجمعة الخطط الروسية لنشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا. وقالت موسكو إن ماقامت به لا يختلف عن قيام الناتو بنشر أسلحة نووية أمريكية في أوروبا.
ومن المتوقع أن يترأس وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عددا من الاجتماعات في مجلس الأمن.
ومن المرجح أن تعقد اجتماعات بشأن المسألة الأوكرانية، وتعتزم موسكو إبلاغ المشاركين في الاجتماع بالإجراءات التي تتخذها لحماية الأطفال من القصف الذي يشنه الجانب الأوكراني.
ومن المقرر أن يعقد اجتماع غير رسمي في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 6 أبريل/نيسان لمناقشة قضية إجلاء الأطفال من منطقة العمليات العسكرية الخاصة.
القدس الشرقية: القوات الإسرائيلية تقتل طبيبا من فلسطينيي 48 قرب أحد أبواب المسجد الأقصى وعائلته تطلب تحقيقا جديا بمقتله
قتلت القوات الإسرائيلية الشاب الطبيب محمد العصيبي من قرية حورة في النقب جنوب إسرائيل، الليلة الماضية، قرب باب السلسلة أحد أبواب المسجد الأقصى، في البلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلة.
واتهمت الشرطة الإسرائيلية في بيان لها الشاب بمهاجمة شرطي ومحاولة خطف مسدسه خلال استجوابه، وتمكن من إطلاق رصاصة من المسدس قبل أن يقوم أفراد شرطة في المكان بإطلاق النار عليه.
ونفى شهود عيان رواية الشرطة الإسرائيلية وقال أحد الشهود إن أفرادا من الشرطة أطلقوا النار على الشاب بعد محاولته مساعدة فتاة اعتدى عليها عدد من أفراد الشرطة بالضرب وحينها اطلقوا النار عليه فأردوه قتيلا.
وشككت عائلة العصيبي في رواية الشرطة وطالبت بعرض تسجيلات كاميرات المراقبة، وإجراء تحقيق جدي. وأكد افراد العائلة بشكل قاطع أنه لاتوجد صلة لابنهم بأعمال عدائية او نشاط سياسي.
وعقد مجلس حورة المحلي في النقب جلسة طارئة لبحث قضية مقتل لعصيبي وأعلنوا الإضراب.