مقتل فلسطينيين اثنين في اشتباكات مع القوات الإسرائيلية بنابلس، ورئيس كوسوفو السابق يمثل أمام محكمة في لاهاي بتهم ارتكاب جرائم حرب

Getty Images Copyright: Getty Images صورة لمديرة المدرسة اليهودية في إسرائيل قبل ترحيلها إلى استراليا (صورة أرشيفية) Image caption: صورة لمديرة المدرسة اليهودية في إسرائيل قبل ترحيلها إلى استراليا (صورة أرشيفية)

أُدينت مديرة مدرسة سابقة في أستراليا تدعى مالكا ليفر بتهم تتعلق بالاعتداء الجنسي على الأطفال، عندما كانت مسؤولة عن مدرسة يهودية في ملبورن.

وفرت مالكا ليفر قبل 15 عاماً من الاعتقال في استراليا وتوجهت إلى إسرائيل، بعد وقت قصير من توجيه الاتهامات الأولى ضدها في استراليا.

ووُجهت لمالكا ليفر 18 تهمة، بما في ذلك الاغتصاب وهتك عرض أطفال، أثناء إدارتها للمدرسة.

وأعيدت إلى أستراليا قبل عامين فقط، بعد معركة طويلة لتسليمها لاستراليا شملت أكثر من 70 جلسة استماع في المحكمة.