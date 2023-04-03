مقتل فلسطينيين اثنين في اشتباكات مع القوات الإسرائيلية بنابلس، ورئيس كوسوفو السابق يمثل أمام محكمة في لاهاي بتهم ارتكاب جرائم حرب

رئيس كوسوفو يمثل أمام محكمة خاصة في لاهاي بتهمة "ارتكاب جرائم حرب"
أنكر رئيس رئيس كوسوفو السابق هاشم تاشي اليوم التهم الموجهة إليه أثناء جلسة لمحكمة في لاهاي حيث يحاكم بتهم بارتكاب
جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال حرب الاستقلال عن صربيا عام 1999.
وتتهم
المحكمة الدولية تاشي وثلاثة قادة سابقين من جيش تحرير كوسوفو بارتكاب قرابة مئة
جريمة قتل واخفاء قسري وتعذيب ضد صرب كوسوفو والغجر والألبان باعتبارهم متعاونين
مع القوات الصربية.
ويعتبر
بعض سكان إقليم كوسوفو الذي أعلن استقلاله عام 2008، تاشي بطلا قومياً، وتم
انتخابه رئيساً لكوسوفو عام 2016، قبل أن يستقيل بسبب التهم التي وجهت إليه.
وزارة الصحة الفلسطينية تفيد بمقتل شابين في نابلس في اشتباكات مع القوات الإسرائيلية
أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بمقتل
شابين اثنين، خلال مواجهات مع القوات الاسرائيلية في مدينة نابلس شمال الضفة
الغربية المحتلة.
واندلعت اشتباكات عنيفة
بين مسلحين تابعين لمجموعة عرين الأسود والقوات الإسرائيلية خلال اقتحام المدينة.
وأكدت مجموعة "عرين
الأسود" في بيان لها أن مقاتليها تصدوا للقوات الإسرائيلية أثناء اقتحام
مدينة نابلس واشتبكوا معها.
وقالت وسائل إعلام
إسرائيلية إن الجيش اعتقل فلسطينيين اثنين يشتبه بأنهما نفذا عملية اطلاق النار في
بلدة حوارة نهاية الشهر الماضي، وأصيب بها جنديان إسرائيليان.
وأفاد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أن القوات الإسرائيلية
اعتقلت الليلة الماضية وصباح اليوم، ثلاثة فلسطينيين من أنحاء الضفة الغربية،
بينهم اثنان يشتبه في مساعدتهما منفذ عملية حوارة التي جرت في الخامس والعشرين من
شهر مارس/اذار الماضي، كما صادرت القوات مجموعة من الأسلحة.
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إدانة مديرة مدرسة يهودية في أستراليا بالاعتداء الجنسي على الأطفال
أُدينت مديرة مدرسة سابقة في أستراليا تدعى مالكا ليفر بتهم تتعلق بالاعتداء الجنسي على الأطفال، عندما كانت مسؤولة عن مدرسة يهودية في ملبورن.
وفرت مالكا ليفر قبل 15 عاماً من الاعتقال في استراليا وتوجهت إلى إسرائيل، بعد وقت قصير من توجيه الاتهامات الأولى ضدها في استراليا.
ووُجهت لمالكا ليفر 18 تهمة، بما في ذلك الاغتصاب وهتك عرض أطفال، أثناء إدارتها للمدرسة.
وأعيدت إلى أستراليا قبل عامين فقط، بعد معركة طويلة لتسليمها لاستراليا شملت أكثر من 70 جلسة استماع في المحكمة.
موسكو تكشف عن المشتبه بها في مقتل المدون الروسي البارز فلادين تاتارسكي
أعلنت وزارة الداخلية الروسية عن أحد المشتبه بهم في مقتل المدون الروسي البارز والمؤيد للحرب على أوكرانيا فلادين تاتارسكي الذي قُتل في انفجار قنبلة في سان بطرسبرج يوم الأحد.
وحددت السلطات الروسية المشتبه به، وهي امرأة تبلغ من العمر ستة وعشرين عاماً، وتُدعى داريا تريبوفا.
ذكرت تقارير إعلامية رسمية روسية أنه تم تفتيش شقتها في المدينة.
واتهم جهاز الأمن الروسي وكالة المخابرات الأوكرانية بالوقوف وراء الانفجار، لكن المسؤولين الأوكرانيين نفوا ذلك.
السيسي ومحمد بن سلمان: الرئيس المصري يقوم بزيارة إلى السعودية وسط تقارير عن توتر في العلاقات بين القاهرة والرياض
قام الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بزيارة خاطفة إلى مدينة جدة بالسعودية، حيث التقى الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة، بعد تقارير عن توتر العلاقات بين البلدين.
وحسب بيان رئاسي مصري، فإن الجانبين "أشادا بالعلاقات بين البلدين، مشيرين إلى أهمية الزيارة في مواصلة تطوير العلاقات بين البلدين والتنسيق والتشاور تجاه التطورات والقضايا الإقليمية والدولية".
وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت عن خلافات نادرة بين القاهرة والرياض مرتبطة بالمساعدات التي تقدمها المملكة إلى مصر.
رئيس كوسوفو يمثل أمام محكمة خاصة في لاهاي بتهمة "ارتكاب جرائم حرب"
أنكر رئيس رئيس كوسوفو السابق هاشم تاشي اليوم التهم الموجهة إليه أثناء جلسة لمحكمة في لاهاي حيث يحاكم بتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال حرب الاستقلال عن صربيا عام 1999.
وتتهم المحكمة الدولية تاشي وثلاثة قادة سابقين من جيش تحرير كوسوفو بارتكاب قرابة مئة جريمة قتل واخفاء قسري وتعذيب ضد صرب كوسوفو والغجر والألبان باعتبارهم متعاونين مع القوات الصربية.
ويعتبر بعض سكان إقليم كوسوفو الذي أعلن استقلاله عام 2008، تاشي بطلا قومياً، وتم انتخابه رئيساً لكوسوفو عام 2016، قبل أن يستقيل بسبب التهم التي وجهت إليه.
وزارة الصحة الفلسطينية تفيد بمقتل شابين في نابلس في اشتباكات مع القوات الإسرائيلية
أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بمقتل شابين اثنين، خلال مواجهات مع القوات الاسرائيلية في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.
واندلعت اشتباكات عنيفة بين مسلحين تابعين لمجموعة عرين الأسود والقوات الإسرائيلية خلال اقتحام المدينة.
وأكدت مجموعة "عرين الأسود" في بيان لها أن مقاتليها تصدوا للقوات الإسرائيلية أثناء اقتحام مدينة نابلس واشتبكوا معها.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الجيش اعتقل فلسطينيين اثنين يشتبه بأنهما نفذا عملية اطلاق النار في بلدة حوارة نهاية الشهر الماضي، وأصيب بها جنديان إسرائيليان.
وأفاد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أن القوات الإسرائيلية اعتقلت الليلة الماضية وصباح اليوم، ثلاثة فلسطينيين من أنحاء الضفة الغربية، بينهم اثنان يشتبه في مساعدتهما منفذ عملية حوارة التي جرت في الخامس والعشرين من شهر مارس/اذار الماضي، كما صادرت القوات مجموعة من الأسلحة.