سوريا تفيد بمقتل مدنيين اثنين في غارة إسرائيلية على محيط دمشق، والصحة العالمية تكشف عن نسبة المصابين بالعقم

أفادت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء بأن شخصاً من كل ستة أشخاص في العالم مصاب بالعقم.

وأشار المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسييوس، في تقرير جديد، الذي يعد الأول من نوعه منذ عشر سنوات إلى أن "شخصاً من كل ستة أشخاص في العالم يعجز عن إنجاب طفل خلال مرحلة من حياته، بغض النظر عن المنطقة التي يقطنها أو الموارد المُتاحة له".

وأكّدت الصحة العالمية أن ذلك يمثل "مشكلة صحية كبيرة وتؤثر على قسم كبير من سكان العالم" تطال 17,8% من السكان البالغين في الدول الغنية و16,5% من سكان البلدان ذات المداخيل المنخفضة أو المتوسطة.

ولم يذكر التقرير الأسباب الطبية أو البيئية الكامنة وراء العقم، أو كيف تطوّرت هذه المشكلة الصحية مع مرور الزمن، إلا أنه وفر فكرة أولية عن مدى انتشاره من خلال تحليل مجموع الدراسات التي تناولته بين عامي 1990 و2021.

وأكد غيبريسييوس أنّ "العلاجات اللازمة للعقم غير متاحة لكثيرين بسبب تكاليفها المرتفعة والوصمة الاجتماعية المرتبطة بالمشكلة كما أنها تواجه نقصا في التمويل".

وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإن العقم هو مرض يصيب الجهاز التناسلي للذكر أو الأنثى، ويُحدّد بعدم القدرة على الوصول إلى نتيجة الحمل بعد 12 شهراً أو أكثر من الجماع المنتظم من دون استخدام وسائل منع الحمل.