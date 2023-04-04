سوريا تفيد بمقتل مدنيين اثنين في غارة إسرائيلية على محيط دمشق، والصحة العالمية تكشف عن نسبة المصابين بالعقم

منظمة الصحة العالمية: شخص واحد من كل ستة أشخاص في العالم مصاب بالعقم
أفادت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء بأن شخصاً
من كل ستة أشخاص في العالم مصاب بالعقم.
وأشار المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم
غيبريسييوس، في تقرير جديد، الذي يعد الأول من نوعه منذ عشر سنوات إلى أن
"شخصاً من كل ستة أشخاص في العالم يعجز عن إنجاب طفل خلال مرحلة من حياته،
بغض النظر عن المنطقة التي يقطنها أو الموارد المُتاحة له".
وأكّدت الصحة العالمية أن ذلك يمثل "مشكلة
صحية كبيرة وتؤثر على قسم كبير من سكان العالم" تطال 17,8% من السكان
البالغين في الدول الغنية و16,5% من سكان البلدان ذات المداخيل المنخفضة أو
المتوسطة.
ولم يذكر التقرير الأسباب الطبية أو البيئية
الكامنة وراء العقم، أو كيف تطوّرت هذه المشكلة الصحية مع مرور الزمن، إلا أنه وفر
فكرة أولية عن مدى انتشاره من خلال تحليل مجموع الدراسات التي تناولته بين عامي
1990 و2021.
وأكد غيبريسييوس أنّ "العلاجات اللازمة للعقم
غير متاحة لكثيرين بسبب تكاليفها المرتفعة والوصمة الاجتماعية المرتبطة بالمشكلة
كما أنها تواجه نقصا في التمويل".
وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإن العقم هو مرض
يصيب الجهاز التناسلي للذكر أو الأنثى، ويُحدّد بعدم القدرة على الوصول إلى نتيجة
الحمل بعد 12 شهراً أو أكثر من الجماع المنتظم من دون استخدام وسائل منع الحمل.
ReutersCopyright: Reuters
الصين تتعهد بالدفاع عن سيادتها قبيل لقاء مرتقب في كاليفورنيا بين رئيسة تايوان ورئيس مجلس النواب الأمريكي
تعهدت
الصين، اليوم الثلاثاء، بالدفاع بحزم عن سيادتها، وذلك قبيل لقاء
مرتقب في كاليفورنيا بين رئيسة تايوان، تساي إنغ-وين، ورئيس مجلس النواب الأمريكي،
كيفن ماكارثي.
وقالت
الناطقة باسم الخارجية الصينية، ماو نينغ، إن الصين "ستراقب الوضع عن كثب وستدافع بحزم عن
سيادتها الوطنية ووحدة أراضيها".
وكان
ماكارثي قد أكد، الاثنين، أنه سيلتقي تساي في كاليفورنيا متحديا بذلك تحذيرات
الصين.
وتتوقف
تساي في الولايات المتحدة في طريق عودتها من جولة في أمريكا الوسطى شملت غواتيمالا
وبيليز.
وعن
ذلك، قالت ماو نينغ في إفادة للصحفيين: "تعارض الصين بقوة ترتيب الولايات
المتحدة لمرور تساي عبر أراضيها، وتعارض بقوة اللقاء بين رئيس مجلس النواب كيفن
ماكارثي المسؤول الأمريكي الثالث، وتساي إنغ-وين".
وأردفت
أن اللقاء "ينتهك بشكل خطر مبدأ وحدة الصين والبيانات الصينية الأمريكية
المشتركة الثلاثة، ويقوض بشكل خطر سيادة الصين ووحدة أراضيها".
وتعتبر
الصين جزيرة تايوان، التي تعتمد نظاما ديموقراطيا، جزءا من أراضيها ولا تستبعد
استعادتها بالقوة إن لزم الأمر.
سوريا تقول إن غارة إسرائيلية على دمشق ومحيطها أودت بحياة مدنيين اثنين
أفادت وسائل
إعلام رسمية سورية بأن مدنيين اثنين قتلا في غارة صاروخية إسرائيلية استهدفت مناطق
في العاصمة دمشق وجنوب البلاد.
وقال المرصد
السوري لحقوق الإنسان المعارض إن الغارات الإسرائيلية استهدفت مناطق تابعة للجيش
السوري والجماعات المسلحة الحليفة له ما أسفر عن مقتل "عدد غير معروف من
المقاتلين الموالين لإيران".
ولم يصدر بعد أي
تعليق من جانب إسرائيل التي شنت خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوّية في
سوريا، طالت مواقع للجيش السوري وأهدافا إيرانيّة وأخرى لحزب الله اللبناني بينها
مستودعات أسلحة وذخائر في مناطق متفرّقة.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
الإمارات سترحل إلى الدنمرك البريطاني سانجاي شاه المتهم بالاحتيال الضريبي
أعلنت الإمارات
أنها سترحل إلى الدنمرك رجلا بريطانيا متهماً بالاحتيال الضريبي.
وأكد المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن النائب العام عصام عيسى الحميدان
رفض استئناف شاه، الذي ينفي ارتكاب أي مخالفات.
وقال جاك إيرفين المستشار الإعلامي والسياسي لشاه في تصريح لرويترز
إنه لا يتوقع ترحيل شاه على متن أول طائرة تقلع من دبي.
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منظمة الصحة العالمية: شخص واحد من كل ستة أشخاص في العالم مصاب بالعقم
أفادت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء بأن شخصاً من كل ستة أشخاص في العالم مصاب بالعقم.
وأشار المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسييوس، في تقرير جديد، الذي يعد الأول من نوعه منذ عشر سنوات إلى أن "شخصاً من كل ستة أشخاص في العالم يعجز عن إنجاب طفل خلال مرحلة من حياته، بغض النظر عن المنطقة التي يقطنها أو الموارد المُتاحة له".
وأكّدت الصحة العالمية أن ذلك يمثل "مشكلة صحية كبيرة وتؤثر على قسم كبير من سكان العالم" تطال 17,8% من السكان البالغين في الدول الغنية و16,5% من سكان البلدان ذات المداخيل المنخفضة أو المتوسطة.
ولم يذكر التقرير الأسباب الطبية أو البيئية الكامنة وراء العقم، أو كيف تطوّرت هذه المشكلة الصحية مع مرور الزمن، إلا أنه وفر فكرة أولية عن مدى انتشاره من خلال تحليل مجموع الدراسات التي تناولته بين عامي 1990 و2021.
وأكد غيبريسييوس أنّ "العلاجات اللازمة للعقم غير متاحة لكثيرين بسبب تكاليفها المرتفعة والوصمة الاجتماعية المرتبطة بالمشكلة كما أنها تواجه نقصا في التمويل".
وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإن العقم هو مرض يصيب الجهاز التناسلي للذكر أو الأنثى، ويُحدّد بعدم القدرة على الوصول إلى نتيجة الحمل بعد 12 شهراً أو أكثر من الجماع المنتظم من دون استخدام وسائل منع الحمل.
الصين تتعهد بالدفاع عن سيادتها قبيل لقاء مرتقب في كاليفورنيا بين رئيسة تايوان ورئيس مجلس النواب الأمريكي
تعهدت الصين، اليوم الثلاثاء، بالدفاع بحزم عن سيادتها، وذلك قبيل لقاء مرتقب في كاليفورنيا بين رئيسة تايوان، تساي إنغ-وين، ورئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن ماكارثي.
وقالت الناطقة باسم الخارجية الصينية، ماو نينغ، إن الصين "ستراقب الوضع عن كثب وستدافع بحزم عن سيادتها الوطنية ووحدة أراضيها".
وكان ماكارثي قد أكد، الاثنين، أنه سيلتقي تساي في كاليفورنيا متحديا بذلك تحذيرات الصين.
وتتوقف تساي في الولايات المتحدة في طريق عودتها من جولة في أمريكا الوسطى شملت غواتيمالا وبيليز.
وعن ذلك، قالت ماو نينغ في إفادة للصحفيين: "تعارض الصين بقوة ترتيب الولايات المتحدة لمرور تساي عبر أراضيها، وتعارض بقوة اللقاء بين رئيس مجلس النواب كيفن ماكارثي المسؤول الأمريكي الثالث، وتساي إنغ-وين".
وأردفت أن اللقاء "ينتهك بشكل خطر مبدأ وحدة الصين والبيانات الصينية الأمريكية المشتركة الثلاثة، ويقوض بشكل خطر سيادة الصين ووحدة أراضيها".
وتعتبر الصين جزيرة تايوان، التي تعتمد نظاما ديموقراطيا، جزءا من أراضيها ولا تستبعد استعادتها بالقوة إن لزم الأمر.
سوريا تقول إن غارة إسرائيلية على دمشق ومحيطها أودت بحياة مدنيين اثنين
أفادت وسائل إعلام رسمية سورية بأن مدنيين اثنين قتلا في غارة صاروخية إسرائيلية استهدفت مناطق في العاصمة دمشق وجنوب البلاد.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض إن الغارات الإسرائيلية استهدفت مناطق تابعة للجيش السوري والجماعات المسلحة الحليفة له ما أسفر عن مقتل "عدد غير معروف من المقاتلين الموالين لإيران".
ولم يصدر بعد أي تعليق من جانب إسرائيل التي شنت خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوّية في سوريا، طالت مواقع للجيش السوري وأهدافا إيرانيّة وأخرى لحزب الله اللبناني بينها مستودعات أسلحة وذخائر في مناطق متفرّقة.
الإمارات سترحل إلى الدنمرك البريطاني سانجاي شاه المتهم بالاحتيال الضريبي
أعلنت الإمارات أنها سترحل إلى الدنمرك رجلا بريطانيا متهماً بالاحتيال الضريبي.
وأكد المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن النائب العام عصام عيسى الحميدان رفض استئناف شاه، الذي ينفي ارتكاب أي مخالفات.
وقال جاك إيرفين المستشار الإعلامي والسياسي لشاه في تصريح لرويترز إنه لا يتوقع ترحيل شاه على متن أول طائرة تقلع من دبي.