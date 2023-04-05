القوات الإسرائيلية "تجبر المصلين والمعتكفين الفلسطينيين على مغادرة ساحات المسجد الأقصى قبيل دخول عشرات الزوار اليهود"

هاجمت قوات من الشرطة الإسرائيلية فجر الأربعاء المعتكفين في المسجد الأقصى وألقت قنابل الصوت عليهم في محاولة لإجبارهم على الخروج من المصلى القبلي.

وتجمع الفلسطينيون داخل باحات المسجد بعد الدعوات للاعتكاف لصد دخول المستوطنين اليوم الذي يتزامن مع بداية عيد الفصح اليهودي.

ونقلت وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة تظهر عدداً من الإصابات في صفوف المعتكفين نتيجة اقتحام الشرطة الإسرائيلية. وقال نائب مدير الأوقاف الإسلامية في القدس ناجح بكيرات إن أكثر من 200 شخص أصيبوا جراء اعتداءات الشرطة الإسرائيلية على المصلين في باحات المسجد الأقصى، كما تشير التقديرات من هيئة شؤون الأسرى إلى أن عدد المعتقلين وصل الى حوالي 400 معتقل.

وبدء صباح اليوم العشرات من الزوار اليهود بدخول باحات المسجد الأقصى، تحت حراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية.

وقالت دائرة الأوقاف إن القوات الإسرائيلية أجبرت المصلين والمعتكفين في الساعات الماضية على مغادرة ساحات المسجد الأقصى، تمهيدا لدخول الزوار اليهود. وقطعت الشرطة الإسرائيلية التيار الكهربائي عن المصلين تمهيدا لاقتحام المصلى.

وحملت الرئاسة الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية كامل المسؤولية عن أي تدهور قد يؤدي الى انفجار الأوضاع في البلاد، ودعت الإدارة الامريكية إلى التدخل لوقف العنف في الأراضي الفلسطينية.

وأطلقت حركة حماس عدة صواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل. وتحدث الجيش الإسرائيلي في بيان صحفي عن إطلاق صافرات الإنذار في سديروت وأن منظومة الدفاع الجوي اعترضت جميع الصواريخ.

وقصف الجيش الاسرائيلي مواقع في القطاع، مخلفاً أضرارا مادية.