اختتام محادثات وزير الخارجية السعودي مع نظيره الإيراني في بكين، والسودان يؤجل ثانية توقيع الاتفاق النهائي لتسوية الأزمة

مظاهرات فرنسا: دعوات إلى التظاهر مجددا بعد فشل المحادثات بين الحكومة والنقابات العمالية
تستعد مدن فرنسية عدة اليوم، للخروج في
مظاهرات جديدة رفضاً لقانون التقاعد. بعد فشل تحالف النقابات العمالية يوم أمس، في الوصول إلى اتفاق مع الحكومة التي أعلنت رفضها سحب قانون التقاعد، بعد إقراره دون عرضه على البرلمان.
وجرت المحادثات التي استمرت أقل من ساعة،
بدعوة من الحكومة، في محاولة لتهدئة الأوضاع والخروج من الأزمة التي سببها قانون تعديل نظام
التقاعد، الذي رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً.
وقد خرجت مظاهرات احتجاجية أسبوعية غير مسبوقة في كل أنحاء فرنسا رفضا للتعديل الأخير، شارك فيها مئات الآلاف.
ومن المقرر أن يقرر المجلس الدستوري يوم 14
أبريل/نيسان الحالي إن كان التعديل الذي أقرته الحكومة يتوافق مع
القانون الفرنسي.
السعودية وإيران توقعان على بيان مشترك في الصين وتتفقان على عدد من البنود
عقد وزيرا خارجية السعودية وإيران لقاء في بكين اليوم الخميس، في أول اجتماع رسمي منذ أكثر من سبع سنوات.
ويأتي هذا الاجتماع لاستكمال المفاوضات بين الجانبين بعد اتفاق دبلوماسي مفاجئ توسّطت فيه الصين الشهر الماضي، وتمهيد الطريق لتطبيع العلاقات بعد سنوات من التوتر. وبحسب تقارير إعلامية اتفق وزيرا الخارجية في ختام محادثاتهما في بكين، على بدء الترتيبات لإعادة فتح السفارات والقنصليات وتوسيع العلاقات والتعاون الثنائي.
وتناولت وسائل الإعلام في كلا البلدين تلك المفاوضات. وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية لاحقا أنه خلال اللقاء بحث الوزيران استئناف العلاقات الثنائية والخطوات التنفيذية لإعادة فتح سفارات وقنصليات البلدين.
وأكّدت إيران أن اللقاء بين وزيري الخارجية ستتبعه زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي للرياض تلبية لدعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وهي دعوة لم تؤكدها السعودية حتى الآن.
ورحبت دول في المنطقة وخارجها باتفاق إيران والسعودية باعتباره خطوة إيجابية نحو الاستقرار قد يمهّد الطريق لمزيد من التقارب الدبلوماسي الإقليمي.
ورحب البيت الأبيض وفرنسا بالخطوة لكنهما شككا في الموقف الإيراني.
وأشاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالخطوة وقال إنه لا يزال على استعداد لتقديم "مساعيه لدفع الحوار الإقليمي بشكل أكبر".
ورحّبت إيران الأربعاء بالدعوة التي أطلقتها الولايات المتحدة الثلاثاء إلى المساعدة في إنهاء النزاع في اليمن عبر دعم عملية السلام. واعتبرت طهران أن تصريحات المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيموثي ليندركينغ الثلاثاء "مُرضية".
وعيّنت إيران أمس الأربعاء رضا العامري سفيرا لها لدى الإمارات، بعد قرابة ثماني سنوات على وجود آخر سفير لها في أبوظبي. كما رحّبت طهران بإمكانية التقارب مع جارتها البحرين بعد الإعلان عن الاتفاق مع السعودية.
السودان يؤجل للمرة الثانية التوقيع على اتفاق لتسوية الأزمة بين الجيش والمدنيين
أرجأ القادة في السودان مرة أخرى توقيع اتفاق لإعادة تشكيل حكومة مدنية تستلم زمام الحكم في البلاد، مع اشتداد الخلافات بين الفصائل العسكرية. وكان من المقرر التوقيع على مسودة الاتفاق اليوم الخميس لكن بيانا من تحالف للزعماء السودانيين قال إن المحادثات بشأن إعادة الهيكلة العسكرية لم تنته بعد.
ولم يتم تحديد موعد جديد لتوقيع الاتفاق.
وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها إرجاء التوقيع على الاتفاق النهائي للعملية السياسية في السودان، إذ كان مقررا التوقيع في الأول من الشهر الجاري ولكن تم التأجيل إلى الخميس.
وتركز المحادثات بين الموقعين على الاتفاق، بشكل أساسي، على تفكيك نظام الرئيس السابق عمر البشير.
ويقول محللون إن دمج قوات الدعم السريع في الجيش هي نقطة الخلاف الرئيسية بين البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو المعروف باسم "حميدتي" الذي يقود هذه القوات شبه العسكرية التي تشكلت في العام 2013 للقضاء على التمرّد في إقليم دارفور غربي البلاد.
وأصدرت تنسيقيات لجان المقاومة بيانا مشتركا اكدت فيه بان "مواكب السادس من أبريل" ستسير اليوم الخميس في العاصمة والولايات مطالبة باسقاط الانقلاب العسكري وإرساء معالم دولة الحرية والسلام والعدالة، رافعين شعار تأسيس سلطة الشعب.
وتأتي تلك المسيرات إحياء لذكرى السادس من أبريل/ نيسان التي أطاح فيها الجيش بقيادة المشير عبد الرحمن سوار الذهب بنظام جعفر النميري بعد انحيازه لمطالب الشعب.
حكم سوار الذهب البلاد لمدة عام ثم سلّم السلطة للشعب عبر انتخابات مدنيّة.
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مظاهرات فرنسا: دعوات إلى التظاهر مجددا بعد فشل المحادثات بين الحكومة والنقابات العمالية
تستعد مدن فرنسية عدة اليوم، للخروج في مظاهرات جديدة رفضاً لقانون التقاعد. بعد فشل تحالف النقابات العمالية يوم أمس، في الوصول إلى اتفاق مع الحكومة التي أعلنت رفضها سحب قانون التقاعد، بعد إقراره دون عرضه على البرلمان.
وجرت المحادثات التي استمرت أقل من ساعة، بدعوة من الحكومة، في محاولة لتهدئة الأوضاع والخروج من الأزمة التي سببها قانون تعديل نظام التقاعد، الذي رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً.
وقد خرجت مظاهرات احتجاجية أسبوعية غير مسبوقة في كل أنحاء فرنسا رفضا للتعديل الأخير، شارك فيها مئات الآلاف.
ومن المقرر أن يقرر المجلس الدستوري يوم 14 أبريل/نيسان الحالي إن كان التعديل الذي أقرته الحكومة يتوافق مع القانون الفرنسي.
السعودية وإيران توقعان على بيان مشترك في الصين وتتفقان على عدد من البنود
عقد وزيرا خارجية السعودية وإيران لقاء في بكين اليوم الخميس، في أول اجتماع رسمي منذ أكثر من سبع سنوات.
ويأتي هذا الاجتماع لاستكمال المفاوضات بين الجانبين بعد اتفاق دبلوماسي مفاجئ توسّطت فيه الصين الشهر الماضي، وتمهيد الطريق لتطبيع العلاقات بعد سنوات من التوتر. وبحسب تقارير إعلامية اتفق وزيرا الخارجية في ختام محادثاتهما في بكين، على بدء الترتيبات لإعادة فتح السفارات والقنصليات وتوسيع العلاقات والتعاون الثنائي.
وتناولت وسائل الإعلام في كلا البلدين تلك المفاوضات. وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية لاحقا أنه خلال اللقاء بحث الوزيران استئناف العلاقات الثنائية والخطوات التنفيذية لإعادة فتح سفارات وقنصليات البلدين.
وأكّدت إيران أن اللقاء بين وزيري الخارجية ستتبعه زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي للرياض تلبية لدعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وهي دعوة لم تؤكدها السعودية حتى الآن.
ورحبت دول في المنطقة وخارجها باتفاق إيران والسعودية باعتباره خطوة إيجابية نحو الاستقرار قد يمهّد الطريق لمزيد من التقارب الدبلوماسي الإقليمي. ورحب البيت الأبيض وفرنسا بالخطوة لكنهما شككا في الموقف الإيراني.
وأشاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالخطوة وقال إنه لا يزال على استعداد لتقديم "مساعيه لدفع الحوار الإقليمي بشكل أكبر".
ورحّبت إيران الأربعاء بالدعوة التي أطلقتها الولايات المتحدة الثلاثاء إلى المساعدة في إنهاء النزاع في اليمن عبر دعم عملية السلام. واعتبرت طهران أن تصريحات المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيموثي ليندركينغ الثلاثاء "مُرضية".
وعيّنت إيران أمس الأربعاء رضا العامري سفيرا لها لدى الإمارات، بعد قرابة ثماني سنوات على وجود آخر سفير لها في أبوظبي. كما رحّبت طهران بإمكانية التقارب مع جارتها البحرين بعد الإعلان عن الاتفاق مع السعودية.
السودان يؤجل للمرة الثانية التوقيع على اتفاق لتسوية الأزمة بين الجيش والمدنيين
أرجأ القادة في السودان مرة أخرى توقيع اتفاق لإعادة تشكيل حكومة مدنية تستلم زمام الحكم في البلاد، مع اشتداد الخلافات بين الفصائل العسكرية. وكان من المقرر التوقيع على مسودة الاتفاق اليوم الخميس لكن بيانا من تحالف للزعماء السودانيين قال إن المحادثات بشأن إعادة الهيكلة العسكرية لم تنته بعد.
ولم يتم تحديد موعد جديد لتوقيع الاتفاق.
وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها إرجاء التوقيع على الاتفاق النهائي للعملية السياسية في السودان، إذ كان مقررا التوقيع في الأول من الشهر الجاري ولكن تم التأجيل إلى الخميس.
وتركز المحادثات بين الموقعين على الاتفاق، بشكل أساسي، على تفكيك نظام الرئيس السابق عمر البشير. ويقول محللون إن دمج قوات الدعم السريع في الجيش هي نقطة الخلاف الرئيسية بين البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو المعروف باسم "حميدتي" الذي يقود هذه القوات شبه العسكرية التي تشكلت في العام 2013 للقضاء على التمرّد في إقليم دارفور غربي البلاد.
وأصدرت تنسيقيات لجان المقاومة بيانا مشتركا اكدت فيه بان "مواكب السادس من أبريل" ستسير اليوم الخميس في العاصمة والولايات مطالبة باسقاط الانقلاب العسكري وإرساء معالم دولة الحرية والسلام والعدالة، رافعين شعار تأسيس سلطة الشعب.
وتأتي تلك المسيرات إحياء لذكرى السادس من أبريل/ نيسان التي أطاح فيها الجيش بقيادة المشير عبد الرحمن سوار الذهب بنظام جعفر النميري بعد انحيازه لمطالب الشعب.
حكم سوار الذهب البلاد لمدة عام ثم سلّم السلطة للشعب عبر انتخابات مدنيّة.