تسريب وثائق سرية للبنتاغون تخص الشرق الأوسط، والقوات الإسرائيلية تقتحم طولكرم

بدأت وزارة العدل الأمريكية تحقيقًا في تسرب وثائق البنتاغون السرية التي ظهرت على الإنترنت.

ويبدو أن المجموعة الأولى من التقارير التي سربت تكشف تفاصيل القدرات العسكرية الأوكرانية.

وتقول تقارير إعلامية أمريكية الآن إنه ربما تم الكشف عن أكثر من 100 وثيقة سرية، تشمل إحاطات إعلامية حساسة عن الشرق الأوسط والصين.

ولم يكن من المفترض أن تنشر أو أن تتم مشاركتها مع أي حكومة أجنبية.

لم يتم التحقق من صحة الوثائق المنشورة على الإنترنت بعد. واكتفت أوكرانيا بالتكشيك في المعلومات المنشورة ووصفتها بأنها تلاعب روسي.

وتعيد هذه الحادثة إلى الأذهان قضية مؤسس ويكيليكس الذي سرب معلومات، سرية في عامي 2010، و2011. ووجهت له الولايات المتحدة، 17 اتهاما، منها انتهاك قانون كشف المعلومات السرية.

لكن فريق الدفاع عن أسانج يؤكد أن المعلومات التي نشرها، كانت تصب في المصلحة العامة.