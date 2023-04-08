تسريب وثائق سرية للبنتاغون تخص الشرق الأوسط، والقوات الإسرائيلية تقتحم طولكرم

وصلت غواصة تعمل بالطاقة النووية إلى منطقة الشرق الأوسط لدعم الأسطول الخامس الأمريكي المتمركز في البحرين. وقال مسؤول في البحرية الأمريكية إن حاملة الطائرات الأمريكية في فلوريدا دخلت المنطقة يوم الخميس وبدأت عبور قناة السويس. والغواصة قادرة على حمل 154 صاروخ كروزموجها - للهجوم البري من طراز توماهوك - ويهدف نشره إلى جانب الأسطول الخامس الأمريكي للمساعدة في ضمان الأمن والاستقرار البحري الإقليمي.
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البحرية الأمريكية ترسل إلى الشرق الأوسط غواصة تعمل بالطاقة النووية ومزودة بصواريخ موجهة
وصلت غواصة تعمل بالطاقة النووية إلى منطقة الشرق الأوسط لدعم الأسطول الخامس الأمريكي المتمركز في البحرين.
وقال مسؤول في البحرية الأمريكية إن حاملة الطائرات الأمريكية في فلوريدا دخلت المنطقة يوم الخميس وبدأت عبور قناة السويس.
والغواصة قادرة على حمل 154 صاروخ كروزموجها - للهجوم البري من طراز توماهوك - ويهدف نشره إلى جانب الأسطول الخامس الأمريكي للمساعدة في ضمان الأمن والاستقرار البحري الإقليمي.
ويكيليكس جديدة: تسريب وثائق عسكرية سرية من وزارة الدفاع الأمريكية والبنتاغون يبدأ التحقيق
بدأت وزارة العدل الأمريكية تحقيقًا في تسرب وثائق البنتاغون السرية التي ظهرت على الإنترنت.
ويبدو أن المجموعة الأولى من التقارير التي سربت تكشف تفاصيل القدرات العسكرية الأوكرانية.
وتقول تقارير إعلامية أمريكية الآن إنه ربما تم الكشف عن أكثر من 100 وثيقة سرية، تشمل إحاطات إعلامية حساسة عن الشرق الأوسط والصين.
ولم يكن من المفترض أن تنشر أو أن تتم مشاركتها مع أي حكومة أجنبية.
لم يتم التحقق من صحة الوثائق المنشورة على الإنترنت بعد. واكتفت أوكرانيا بالتكشيك في المعلومات المنشورة ووصفتها بأنها تلاعب روسي.
وتعيد هذه الحادثة إلى الأذهان قضية مؤسس ويكيليكس الذي سرب معلومات، سرية في عامي 2010، و2011. ووجهت له الولايات المتحدة، 17 اتهاما، منها انتهاك قانون كشف المعلومات السرية.
لكن فريق الدفاع عن أسانج يؤكد أن المعلومات التي نشرها، كانت تصب في المصلحة العامة.
الضفة الغربية: القوات الإسرائيلية تقتحم طولكرم وإصابات بالرصاص قرب جنين
قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن طواقمها الطبية تعاملت مع إصابتين لشابين من بلدة برقين،، برصاص القوات الإسرائيلية.
واقتحمت القوات الإسرائيلية، فجر اليوم السبت، مدينة طولكرم وتمركزت في محيط مخيم نور شمس، ونشرت القناصة في المنطقة المقابلة للمخيم.