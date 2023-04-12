تهديد باغتيال مبعوث الأمم المتحدة في السودان والبعثة تطالب الحكومة بالتدخل، وحذاء رياضي يباع بمليوني دولار في مزاد علني

طالبت بعثة الأمم المتحدة في السودان الحكومة السودانية باتخاذ اجراءات قانونية بحق شخص هدد باغتيال مبعوثها فولكر بيرتس.

وألقت السلطات القبض على الشخص الذي يقال إنه طلب فتوى لاغتيال المبعوث الأممي.

ويوم الإثنين ظهر شخص في مقطع فيديو خلال ندوة لإحدى المجموعات السياسية وأبدى رغبته في اغتيال بيرتس بعد طلب فتوى بذلك.

وقالت البعثة في بيان لها إنها تطلب إجراء تحقيق عادل، مشيرة الى أن "لغة التحريض" لن تؤدي إلا إلى مزيد من الانقسامات. وأوضحت أنها ستسمر في عملها في تحقيق تطلعات الشعب السوداني في التحول الديموقراطي والدولة المدنية.

واعتبرت كتلة نداء السودان التي تضم تيارات سياسية مؤيدة لنظام الرئيس المعزول عمر البشير حديث الشخص الذي ظهر في فعالياتها بأنه تصرف شخصي.

وتعارض بعض القوى السياسية عمل البعثة الدولية وتقول إنها تتدخل في شؤون البلاد الداخلية وتطالب بطرد رئيس البعثة، ويتهم بيرتس باستبعاد بعض الفصائل الإسلامية من المحادثات التي توسطت فيها الأمم المتحدة للعودة إلى الحكم المدني.

وألقت السلطات القبض على شخص يزعم أنه من طلب فتوى لاغتيال المبعوث الأممي، وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن عبد المنعم دفع الله طلب خلال ندوة سياسية أقامها تحالف نداء أهل السودان، فتوى لإراقة وإهدار دم رئيس بعثة "يونيتامس" فولكر بيرتس وأعلن تبرعه بتنفيذ عملية الاغتيال.

وكانت جماعة “نداء أهل السودان” بقيادة رجل الدين الصوفي الطيب الجد، أقامت منبراً صحفياً بعنوان "الاتفاق الإطاري وأثره على مستقبل السودان". وقال منظمو الاجتماع إن الرجل لا يمثل آراءهم.