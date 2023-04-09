أنباء عن وصول وفد سعودي إلى صنعاء للتفاوض مع الحوثيين، ولليوم الثاني الصين تجري تدريبات لمحاكاة "تطويق" تايوان

يحيي البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، قداس عيد الفصح اليوم الأحد بساحة القديس بطرس في الفاتيكان. ومن المتوقع من أن يحضر الاحتفال عشرات الآلاف من المسيحيين من الطائفة الكاثوليكية.

وكان البابا فرانسيس قد ترأس قداس أحد الشعانين في ساحة القديس بطرس الأحد الماضي، بعد يوم واحد فقط من مغادرته المستشفى.

وقاد البابا مراسم أحد الشعانين أمام أكثر من ثلاثين ألف شخص، تلتها صلاة الملاك.

وكان البابا قد نقل إلى مستشفى"جيم لي" في روما بسبب صعوبات في التنفس، وتم تشخيص حالته لاحقاً بإصابته بالتهاب الشعب الهوائية.

وعيد الفصح هو مناسبة دينية يحتفل فيها المسيحيون بقيامة المسيح من بين الموتى وانتصار الحياة على الموت، بحسب العقيدة المسيحية.