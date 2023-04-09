أنباء عن وصول وفد سعودي إلى صنعاء للتفاوض مع الحوثيين، ولليوم الثاني الصين تجري تدريبات لمحاكاة "تطويق" تايوان

شنت إسرائيل غارات\nجوية على أهداف عسكرية في سوريا رداً على إطلاق صواريخ على مرتفعات الجولان\nالمحتلة. وقالت إسرائيل إنها\nأصابت مجمعاً للجيش السوري فضلاً عن مواقع رادار ومدفعية. وبينما أفادت وسائل\nإعلام رسمية سورية عن انفجارات قرب دمشق وأشار الإعلام السوري إلى أن الدفاعات الجوية السورية اعترضت بعض الصواريخ. كما شنت القوات الإسرائيلية هجمات على ما وصفتها بمواقع إطلاق\nالصواريخ باستخدام المدفعية والطائرات المسيرة. ومن جهتها، قالت الحكومة الإسرائيلية إنها تحمّل الحكومة السورية مسؤولية كل ما\nحدث في الجولان. وتعرضت إسرائيل في الأيام الأخيرة لإطلاق صواريخ من مسلحين فلسطينيين\nفي غزة ولبنان، وردت بضربات جوية.
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غارات إسرائيلية على أهداف عسكرية سورية
شنت إسرائيل غارات جوية على أهداف عسكرية في سوريا رداً على إطلاق صواريخ على مرتفعات الجولان المحتلة.
وقالت إسرائيل إنها أصابت مجمعاً للجيش السوري فضلاً عن مواقع رادار ومدفعية.
وبينما أفادت وسائل إعلام رسمية سورية عن انفجارات قرب دمشق وأشار الإعلام السوري إلى أن الدفاعات الجوية السورية اعترضت بعض الصواريخ.
كما شنت القوات الإسرائيلية هجمات على ما وصفتها بمواقع إطلاق الصواريخ باستخدام المدفعية والطائرات المسيرة.
ومن جهتها، قالت الحكومة الإسرائيلية إنها تحمّل الحكومة السورية مسؤولية كل ما حدث في الجولان.
وتعرضت إسرائيل في الأيام الأخيرة لإطلاق صواريخ من مسلحين فلسطينيين في غزة ولبنان، وردت بضربات جوية.
البابا فرانسيس يُحيي اليوم قداس عيد الفصح في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان
يحيي البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، قداس عيد الفصح اليوم الأحد بساحة القديس بطرس في الفاتيكان. ومن المتوقع من أن يحضر الاحتفال عشرات الآلاف من المسيحيين من الطائفة الكاثوليكية.
وكان البابا فرانسيس قد ترأس قداس أحد الشعانين في ساحة القديس بطرس الأحد الماضي، بعد يوم واحد فقط من مغادرته المستشفى.
وقاد البابا مراسم أحد الشعانين أمام أكثر من ثلاثين ألف شخص، تلتها صلاة الملاك.
وكان البابا قد نقل إلى مستشفى"جيم لي" في روما بسبب صعوبات في التنفس، وتم تشخيص حالته لاحقاً بإصابته بالتهاب الشعب الهوائية.
وعيد الفصح هو مناسبة دينية يحتفل فيها المسيحيون بقيامة المسيح من بين الموتى وانتصار الحياة على الموت، بحسب العقيدة المسيحية.
الشرطة الإسرائيلية تفرض إجراءات أمنية مشددة في محيط المسجد الأقصى
قررت الشرطة الإسرائيلية صباح اليوم فرض إجراءات مشددة في محيط المسجد الأقصى والبلدة القديمة بالقدس والشوارع المؤدية الى باب الاسباط وباب المغاربة، في ظل التوترات الأخيرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وقالت مصادر فلسطينية إن الشرطة الإسرائيلية اعتدت فجر اليوم على شبان فلسطينيين عند باب الاسباط ومنعتهم من دخول الحرم.
وأعلنت الشرطة الإسرائيلية نشر مئات من افرادها في مدينة القدس، لتأمين حركة الاف المتدينين والمستوطنين اليهود لأداء صلاة بركات الكهنة في منطقة الحائط الغربي/حائط البراق وطقوس عيد الفصح اليهودي.
من جهته أعلن وزير الامن القومي الإسرائيلي ايتمار بن غفير معارضته قرار اغلاق الحرم في وجه اليهود. وطالب بن غفير السماح للمستوطنين بدخولهم الى الحرم يوم الأربعاء المقبل، بحسب هيئة البث الإسرائيلية.
استمرار التدريبات العسكرية الصينية لمحاكاة "تطويق" تايوان لليوم الثاني على التوالي
تجري الصين لليوم الثاني على التوالي التدريبات العسكرية واسعة النطاق حول جزيرة تايوان المتمتعة بالحكم الذاتي.
تقول وسائل الإعلام الحكومية الصينية إن عملية "السيف المشترك" تستخدم جميع عناصر الجيش لمحاكاة توجيه ضربات دقيقة لأهداف رئيسية.
وقالت وزارة الدفاع التايوانية إنها رصدت 58 طائرة حربية وتسع سفن تابعة للبحرية الصينية حتى الآن.
وحثت واشنطن الصين على ضبط النفس.
وبدأت التدريبات بعد فترة وجيزة من عودة الرئيسة التايوانية، تساي إنغ وين، إلى البلاد من رحلة إلى الولايات المتحدة حيث التقت برئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي.
أنباء عن وصول وفد سعودي إلى صنعاء للتفاوض مع الحوثيين على وقف دائم لإطلاق النار في اليمن
تفيد التقارير الواردة من اليمن بوصول وفد سعودي إلى العاصمة صنعاء، لإجراء محادثات مع قادة جماعة أنصار الله الحوثية، لإنهاء الصراع الطويل في البلاد.
ومن المتوقع أن تركز هذه المحادثات، التي يشارك فيها أيضا وفد من سلطنة عمان، على شروط وقف دائم لإطلاق النار، ما قد ينهي 8 سنوات من الحرب.
ولم يشهد اليمن تصعيدا للقتال منذ انتهاء أمد الهدنة السابقة التي لم يتم تجديدها بين القوات الحكومية والحوثيين.
وتأتي المحادثات المرتقبة في صنعاء، التي يسيطر عليها الحوثيون، بعد عودة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية إيران الإسلامية.