ترقب أمني إسرائيلي لمسيرة مستوطنين في الضفة الغربية، وزيادة جديدة لمعدل التضخم في مصر

واصل معدل التضخم على أساس سنوي في مصر
ارتفاعه المستمر منذ أكثر من عام، ليسجل في مارس/آذار الماضي 33.9% مقارنة بـ
32.9% في فبراير/ شباط الماضي، وهو الأعلى منذ نحو ست سنوات. ووفق بيانات الجهاز
المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التي صدرت اليوم الإثنين، ارتفع معدل التضخم
الشهري خلال مارس/ آذار بنسبة 3.2%.
وأرجعت البيانات أسباب هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار
الطعام والمشروبات خلال الشهر الماضي بنسبة بلغت 5.3%، إذ ارتفعت أسعار الحبوب
والخبز بنسبة 6.5%، وأسعار اللحوم والدواجن 5.0%، والأسماك والمأكولات البحرية
بنسبة 4.9%/ والألبان والبيض بنسبة 2.5%.
وانخفضت قيمة الجنيه المصري بأكثر من 50% أمام
الدولار منذ مارس/آذار 2022، وسط توقعات بمزيد من التراجع في الفترة المقبلة.
وتواجه مصر تحديات اقتصادية تفاقمت بسبب الغزو الروسي
لأوكرانيا، وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء في العالم، بالإضافة إلى تراجع الاحتياطي
النقدي في البلاد.
وتوصلت الحكومة قبل 3 أشهر لاتفاق مع صندوق النقد
الدولي للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، على مدار 46 شهرا.
ترقب أمني إسرائيلي لمسيرة كبيرة لمستوطنين يهود في الضفة الغربية
من المنتظر أن تنطلق اليوم مسيرة كبيرة
للمستوطنين، تبدأ من مفرق زعترة وتنتهي عند بؤرة أفيتار الاستيطانية شمالي الضفة
الغربية المحتلة.
وسيقام تجمع في بؤرة أفيتار بمشاركة
حوالي 20 عضو كنيست ووزير بينهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي
ايتمار بن غفير ورئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة داغان وغيرهم.
كما ستشارك في المسيرة العشرات من
المنظمات اليمينية، بما في ذلك منظمة “إسرائيل لي”، ومنظمة “عاد كان”، كما سيرسل المشاركون في المسيرة رسالة إلى الحكومة مفادها أنها
يجب أن تلتزم بالاتفاقية الموقعة مع مستوطني مستوطنة “أفيتار”،
وخصص الجيش الإسرائيلي كتيبة عسكرية
لتأمين المسيرة والمنطقة.
كوريا الجنوبية تطلب توضيحات من واشنطن حول مزاعم التجسس التي وردت في الوثائق الأمريكية المسربة
أعلنت
كوريا الجنوبية إنها تعتزم مطالبة حليفتها الولايات المتحدة باتخاذ
"الإجراءات المناسبة" بشأن مزاعم تجسس من واشنطن على مسؤولي أمن كوريين
جنوبيين.
وأظهرت
وثائق عسكرية أميركية سرية مسربة على منصات
التواصل الاجتماعي، أن المسؤولين الكوريين الجنوبيين كانوا قلقين من أن قذائف
المدفعية المباعة للولايات المتحدة قد تصل إلى أوكرانيا - في انتهاك لسياسة سيول
ضد تقديم المساعدات الحربية القاتلة.
ودعا
الحزب الديمقراطي الكوري المعارض، إلى إجراء تحقيق فيما إذا كانت الثغرات الأمنية
المحتملة التي سمحت بالتجسس، ناجمة عن النقل المثير للجدل للمكتب الرئاسي العام
الماضي.
أنباء عن تعليق نيودلهي المفاوضات التجارية مع بريطانيا على خلفية أحداث شغب جرت أمام السفارة الهندية في لندن
أوردت صحيفة لندنية أن الهند قررت تعليق المفاوضات التجارية
مع الحكومة البريطانية بسبب أزمة دبلوماسية نتجت عن هجوم شنه انفصاليون سيخ على
مقر السفارة الهندية في لندن.
وكانت مظاهرة في الشهر الماضي لأنصار حركة خاليستان
الانفصالية، التي تدعو إلى دولة منفصلة في إقليم البنجاب، قد شهدت أعمال عنف.
ورغم أن الحكومة البريطانية قد أدانت الحادث، لكن
صحيفة التايمز نقلت عن مسؤول بريطاني القول إن الحكومة الهندية أوضحت أن المفاوضات
التجارية لن تمضي قدما إلا أذا أدانت الحكومة البريطانية علنا الحركة الانفصالية
السيخية.
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بكين تواصل المناورات العسكرية بالقرب من تايوان وواشنطن ترسل مدمرة أمريكية لبحر الصين الجنوبي
تواصل القوات الصينية إجراء مناورات بحرية وجوية حول
جزيرة تايوان لليوم الثالث والأخير من التدريبات.
وتقول الصين إن طائرات محملة بذخيرة حيرة تتدرب على محاكاة
شن ضربات على أهداف في الجزيرة. وقالت وزارة الدفاع التايوانية إنها رصدت 11 سفينة
حربية صينية و59 طائرة حول الجزيرة.
وأدت التدريبات العسكرية إلى زيادة التوتر في العلاقات
بين بكين وواشنطن.
وأعلنت البحرية الأمريكية أنها ستسير مدمرة بحرية عبر
المنطقة البحرية التي تزعم الصين ملكيتها في بحر الصين الجنوبي.
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معدل التضخم السنوي في مصر يواصل الارتفاع
واصل معدل التضخم على أساس سنوي في مصر ارتفاعه المستمر منذ أكثر من عام، ليسجل في مارس/آذار الماضي 33.9% مقارنة بـ 32.9% في فبراير/ شباط الماضي، وهو الأعلى منذ نحو ست سنوات. ووفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التي صدرت اليوم الإثنين، ارتفع معدل التضخم الشهري خلال مارس/ آذار بنسبة 3.2%.
وأرجعت البيانات أسباب هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار الطعام والمشروبات خلال الشهر الماضي بنسبة بلغت 5.3%، إذ ارتفعت أسعار الحبوب والخبز بنسبة 6.5%، وأسعار اللحوم والدواجن 5.0%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 4.9%/ والألبان والبيض بنسبة 2.5%.
وانخفضت قيمة الجنيه المصري بأكثر من 50% أمام الدولار منذ مارس/آذار 2022، وسط توقعات بمزيد من التراجع في الفترة المقبلة.
وتواجه مصر تحديات اقتصادية تفاقمت بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء في العالم، بالإضافة إلى تراجع الاحتياطي النقدي في البلاد.
وتوصلت الحكومة قبل 3 أشهر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، على مدار 46 شهرا.
ترقب أمني إسرائيلي لمسيرة كبيرة لمستوطنين يهود في الضفة الغربية
من المنتظر أن تنطلق اليوم مسيرة كبيرة للمستوطنين، تبدأ من مفرق زعترة وتنتهي عند بؤرة أفيتار الاستيطانية شمالي الضفة الغربية المحتلة.
وسيقام تجمع في بؤرة أفيتار بمشاركة حوالي 20 عضو كنيست ووزير بينهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي ايتمار بن غفير ورئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة داغان وغيرهم.
كما ستشارك في المسيرة العشرات من المنظمات اليمينية، بما في ذلك منظمة “إسرائيل لي”، ومنظمة “عاد كان”، كما سيرسل المشاركون في المسيرة رسالة إلى الحكومة مفادها أنها يجب أن تلتزم بالاتفاقية الموقعة مع مستوطني مستوطنة “أفيتار”،
وخصص الجيش الإسرائيلي كتيبة عسكرية لتأمين المسيرة والمنطقة.
كوريا الجنوبية تطلب توضيحات من واشنطن حول مزاعم التجسس التي وردت في الوثائق الأمريكية المسربة
أعلنت كوريا الجنوبية إنها تعتزم مطالبة حليفتها الولايات المتحدة باتخاذ "الإجراءات المناسبة" بشأن مزاعم تجسس من واشنطن على مسؤولي أمن كوريين جنوبيين.
وأظهرت وثائق عسكرية أميركية سرية مسربة على منصات التواصل الاجتماعي، أن المسؤولين الكوريين الجنوبيين كانوا قلقين من أن قذائف المدفعية المباعة للولايات المتحدة قد تصل إلى أوكرانيا - في انتهاك لسياسة سيول ضد تقديم المساعدات الحربية القاتلة.
ودعا الحزب الديمقراطي الكوري المعارض، إلى إجراء تحقيق فيما إذا كانت الثغرات الأمنية المحتملة التي سمحت بالتجسس، ناجمة عن النقل المثير للجدل للمكتب الرئاسي العام الماضي.
أنباء عن تعليق نيودلهي المفاوضات التجارية مع بريطانيا على خلفية أحداث شغب جرت أمام السفارة الهندية في لندن
أوردت صحيفة لندنية أن الهند قررت تعليق المفاوضات التجارية مع الحكومة البريطانية بسبب أزمة دبلوماسية نتجت عن هجوم شنه انفصاليون سيخ على مقر السفارة الهندية في لندن.
وكانت مظاهرة في الشهر الماضي لأنصار حركة خاليستان الانفصالية، التي تدعو إلى دولة منفصلة في إقليم البنجاب، قد شهدت أعمال عنف.
ورغم أن الحكومة البريطانية قد أدانت الحادث، لكن صحيفة التايمز نقلت عن مسؤول بريطاني القول إن الحكومة الهندية أوضحت أن المفاوضات التجارية لن تمضي قدما إلا أذا أدانت الحكومة البريطانية علنا الحركة الانفصالية السيخية.
بكين تواصل المناورات العسكرية بالقرب من تايوان وواشنطن ترسل مدمرة أمريكية لبحر الصين الجنوبي
تواصل القوات الصينية إجراء مناورات بحرية وجوية حول جزيرة تايوان لليوم الثالث والأخير من التدريبات.
وتقول الصين إن طائرات محملة بذخيرة حيرة تتدرب على محاكاة شن ضربات على أهداف في الجزيرة. وقالت وزارة الدفاع التايوانية إنها رصدت 11 سفينة حربية صينية و59 طائرة حول الجزيرة.
وأدت التدريبات العسكرية إلى زيادة التوتر في العلاقات بين بكين وواشنطن.
وأعلنت البحرية الأمريكية أنها ستسير مدمرة بحرية عبر المنطقة البحرية التي تزعم الصين ملكيتها في بحر الصين الجنوبي.