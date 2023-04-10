ترقب أمني إسرائيلي لمسيرة مستوطنين في الضفة الغربية، وزيادة جديدة لمعدل التضخم في مصر

واصل معدل التضخم على أساس سنوي في مصر ارتفاعه المستمر منذ أكثر من عام، ليسجل في مارس/آذار الماضي 33.9% مقارنة بـ 32.9% في فبراير/ شباط الماضي، وهو الأعلى منذ نحو ست سنوات. ووفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التي صدرت اليوم الإثنين، ارتفع معدل التضخم الشهري خلال مارس/ آذار بنسبة 3.2%.

وأرجعت البيانات أسباب هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار الطعام والمشروبات خلال الشهر الماضي بنسبة بلغت 5.3%، إذ ارتفعت أسعار الحبوب والخبز بنسبة 6.5%، وأسعار اللحوم والدواجن 5.0%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 4.9%/ والألبان والبيض بنسبة 2.5%.

وانخفضت قيمة الجنيه المصري بأكثر من 50% أمام الدولار منذ مارس/آذار 2022، وسط توقعات بمزيد من التراجع في الفترة المقبلة.

وتواجه مصر تحديات اقتصادية تفاقمت بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء في العالم، بالإضافة إلى تراجع الاحتياطي النقدي في البلاد.

وتوصلت الحكومة قبل 3 أشهر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، على مدار 46 شهرا.