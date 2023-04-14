بدء عملية تبادل مئات الأسرى في اليمن تشمل سعوديين، وفي العراق مقتدى الصدر يجمد التيار الصدري ويغلق حسابه على تويتر

ضرب إعصار استوائي قوي مناطق غير مأهولة بالسكان في شمال غرب أستراليا اليوم الجمعة، مصحوباً برياح غير مسبوقة بلغت سرعتها288 كلم/ساعة، بحسب هيئة الأرصاد.

وصُنّف الإعصار "إلسا" من الفئة الخامسة، وهو أقوى إعصار يضرب المنطقة منذ أكثر من عقد.

ولم ترد أنباء عن وقوع اصابات فيما نجت المراكز السكانية الرئيسية. ووصل الاعصار إلى اليابسة بالقرب من قرية باردو في المحيط الهندي، ويتجه إلى مناطق داخلية صحراوية في غرب أستراليا.

وتم تخفيض تصنيف "إلسا" إلى الفئة الثالثة لدى وصوله إلى اليابسة، حيث بلغت سرعة الرياح 165 كلم/ساعة. ومن المتوقع أن يضعف أكثر حتى يوم السبت.

وأعلنت خدمات الطوارئ حالة التأهب القصوى في المناطق التي يحتمل أن يضربها الإعصار. وتوجد في هذه المناطق مناجم حديد ونحاس وذهب عديدة، بعضها من أكبر المناجم في أستراليا. وأبطأت بعضها من وتيرة أعمالها كإجراء احترازي، بينما أعيد افتتاح ميناء هيدلاند، وأكبر محطة لتصدير خام الحديد في العالم ، بعد أن أغلقت عند اقتراب الإعصار مطلع هذا الأسبوع.