بدء عملية تبادل مئات الأسرى في اليمن تشمل سعوديين، وفي العراق مقتدى الصدر يجمد التيار الصدري ويغلق حسابه على تويتر

إعصار إلسا يضرب بسرعة 288 كم في الساعة الساحل الشمالي الغربي لأستراليا
ضرب
إعصار استوائي قوي مناطق غير مأهولة بالسكان في شمال غرب أستراليا اليوم الجمعة،
مصحوباً برياح غير مسبوقة بلغت سرعتها288 كلم/ساعة، بحسب هيئة الأرصاد.
وصُنّف الإعصار "إلسا" من الفئة الخامسة،
وهو أقوى إعصار يضرب المنطقة منذ أكثر من عقد.
ولم ترد أنباء عن وقوع اصابات فيما نجت
المراكز السكانية الرئيسية. ووصل الاعصار إلى اليابسة بالقرب من قرية باردو في
المحيط الهندي، ويتجه إلى مناطق داخلية صحراوية في غرب أستراليا.
وتم تخفيض تصنيف "إلسا" إلى الفئة الثالثة
لدى وصوله إلى اليابسة، حيث بلغت سرعة الرياح 165 كلم/ساعة. ومن المتوقع أن يضعف أكثر حتى يوم
السبت.
وأعلنت خدمات الطوارئ حالة التأهب القصوى في المناطق التي يحتمل أن يضربها الإعصار. وتوجد
في هذه المناطق مناجم حديد ونحاس وذهب عديدة، بعضها من أكبر المناجم في أستراليا. وأبطأت
بعضها من وتيرة أعمالها كإجراء احترازي، بينما أعيد افتتاح ميناء هيدلاند، وأكبر محطة لتصدير خام الحديد في العالم ، بعد أن أغلقت عند اقتراب الإعصار مطلع هذا الأسبوع.
لولا دا سيلفا الرئيس البرازيلي يلتقي نظيره الصيني شي جينبينغ وسط توقعات بتوقيع 20 اتفاقية تجارية
يلتقي الرئيس البرازيلي، لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، مع الزعيم الصيني، شي جينبينغ، في وقت لاحق اليوم، في إطار زيارة رسمية إلى الصين.
ويتوقع أن يوقع الزعيمان 20 اتفاقية تجارية. فالصين تعتبر أكبر سوق تصدير للبرازيل؛ إذ تشتري فول الصويا ولحم البقر وخام الحديد بما قيمته عشرات المليارات من الدولارات.
ويُتوقع أن تكون الحرب في أوكرانيا على جدول أعمال المحادثات بين الزعيمين، اللذين اتخذا دور الوسطاء المحتملين في الصراع، ولم ينضم أي منهما إلى الدول الغربية في فرض عقوبات على روسيا.
ووصل الرئيس البرازيلي إلى الصين ، ليل الأربعاء، في زيارة رسمية ترمي إلى توطيد العلاقات بين العملاق الآسيوي وأكبر قوة اقتصادية في أميركا اللاتينية
تبادل الأسرى في اليمن: بدء أكبر عملية تبادل للأسرى بين الحوثيين والشرعية
بدأت صباح اليوم الجمعة، مع اقلاع أول طائرة من صنعاء، عملية تبادل مئات الأسرى في اليمن بين الحوثيين في اليمن والحكومة المدعومة من السعودية، وتشمل العملية أسرى سعوديين.
وتقول اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنه سيتم لم شمل 900 سجين مع عائلاتهم خلال شهر رمضان المبارك. وسينقل المعتقلون جواً من وإلى عدة مدن في اليمن والسعودية.
وزاد اتفاق تبادل الأسرى الأخير، الآمال في التوصل إلى اتفاق سلام شامل بين الجانبين.
وغادر وفد سعودي العاصمة اليمنية صنعاء بعد محادثات مع الحوثيين، لكنهم يقولون إن هناك حاجة لمزيد من المفاوضات للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب الأهلية التي استمرت ثماني سنوات.
وتقول الأمم المتحدة إن اليمن لا يزال يتعرض لواحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم ، إذ يوجد ستة ملايين يمني على شفا المجاعة.
وقالت مستشارة الإعلام لدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر لوكالة الأنباء الفرنسية "أقلعت أول طائرة من صنعاء" وعلى متنها أسرى من قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا باتجاه عدن مقر السلطة.
مقتدى الصدر يأمر بتجميد التيار الصدري ويغلق حسابه في تويتر
أعلن زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، فجر اليوم الجمعة، عن تجميد التيار الصدري وغلق حسابه على تويتر، من اليوم ولمدة سنة.
وأوضح الصدر قراره في تغريدة له على حسابه الشخصى على منصة تويتر بقوله إن المصلحة تقتضي تجميد التيار الصدري فورا، باستثناء صلاة الجمعة وهيئة التراث، فالقرار جاء "من أجل إصلاح التيار الصدري من بعض الفاسدين، فلا يجوز أن أكون مصلحا للعراق ولا أستطيع أن أصلح التيار.".
وكان الصدر قد ألغى اعتكافه بمسجد الكوفة قبيل ساعات من قرار تجميد التيار الصدري بحسب إعلان صالح محمد العراقي المعروف بوزير القائد الذي نقلته وسائل الإعلام المحلية.
لكن وزير القائد لم يقدم تفاصيل أكثر عن "الغاء الاعتكاف"، أو من يقصدهم الصدر في تغريدته.
تغطية مباشرة
time_stated_uk
إعصار إلسا يضرب بسرعة 288 كم في الساعة الساحل الشمالي الغربي لأستراليا
ضرب إعصار استوائي قوي مناطق غير مأهولة بالسكان في شمال غرب أستراليا اليوم الجمعة، مصحوباً برياح غير مسبوقة بلغت سرعتها288 كلم/ساعة، بحسب هيئة الأرصاد.
وصُنّف الإعصار "إلسا" من الفئة الخامسة، وهو أقوى إعصار يضرب المنطقة منذ أكثر من عقد.
ولم ترد أنباء عن وقوع اصابات فيما نجت المراكز السكانية الرئيسية. ووصل الاعصار إلى اليابسة بالقرب من قرية باردو في المحيط الهندي، ويتجه إلى مناطق داخلية صحراوية في غرب أستراليا.
وتم تخفيض تصنيف "إلسا" إلى الفئة الثالثة لدى وصوله إلى اليابسة، حيث بلغت سرعة الرياح 165 كلم/ساعة. ومن المتوقع أن يضعف أكثر حتى يوم السبت.
وأعلنت خدمات الطوارئ حالة التأهب القصوى في المناطق التي يحتمل أن يضربها الإعصار. وتوجد في هذه المناطق مناجم حديد ونحاس وذهب عديدة، بعضها من أكبر المناجم في أستراليا. وأبطأت بعضها من وتيرة أعمالها كإجراء احترازي، بينما أعيد افتتاح ميناء هيدلاند، وأكبر محطة لتصدير خام الحديد في العالم ، بعد أن أغلقت عند اقتراب الإعصار مطلع هذا الأسبوع.
لولا دا سيلفا الرئيس البرازيلي يلتقي نظيره الصيني شي جينبينغ وسط توقعات بتوقيع 20 اتفاقية تجارية
يلتقي الرئيس البرازيلي، لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، مع الزعيم الصيني، شي جينبينغ، في وقت لاحق اليوم، في إطار زيارة رسمية إلى الصين.
ويتوقع أن يوقع الزعيمان 20 اتفاقية تجارية. فالصين تعتبر أكبر سوق تصدير للبرازيل؛ إذ تشتري فول الصويا ولحم البقر وخام الحديد بما قيمته عشرات المليارات من الدولارات.
ويُتوقع أن تكون الحرب في أوكرانيا على جدول أعمال المحادثات بين الزعيمين، اللذين اتخذا دور الوسطاء المحتملين في الصراع، ولم ينضم أي منهما إلى الدول الغربية في فرض عقوبات على روسيا.
ووصل الرئيس البرازيلي إلى الصين ، ليل الأربعاء، في زيارة رسمية ترمي إلى توطيد العلاقات بين العملاق الآسيوي وأكبر قوة اقتصادية في أميركا اللاتينية
تبادل الأسرى في اليمن: بدء أكبر عملية تبادل للأسرى بين الحوثيين والشرعية
بدأت صباح اليوم الجمعة، مع اقلاع أول طائرة من صنعاء، عملية تبادل مئات الأسرى في اليمن بين الحوثيين في اليمن والحكومة المدعومة من السعودية، وتشمل العملية أسرى سعوديين.
وتقول اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنه سيتم لم شمل 900 سجين مع عائلاتهم خلال شهر رمضان المبارك. وسينقل المعتقلون جواً من وإلى عدة مدن في اليمن والسعودية.
وزاد اتفاق تبادل الأسرى الأخير، الآمال في التوصل إلى اتفاق سلام شامل بين الجانبين.
وغادر وفد سعودي العاصمة اليمنية صنعاء بعد محادثات مع الحوثيين، لكنهم يقولون إن هناك حاجة لمزيد من المفاوضات للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب الأهلية التي استمرت ثماني سنوات.
وتقول الأمم المتحدة إن اليمن لا يزال يتعرض لواحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم ، إذ يوجد ستة ملايين يمني على شفا المجاعة.
وقالت مستشارة الإعلام لدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر لوكالة الأنباء الفرنسية "أقلعت أول طائرة من صنعاء" وعلى متنها أسرى من قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا باتجاه عدن مقر السلطة.
مقتدى الصدر يأمر بتجميد التيار الصدري ويغلق حسابه في تويتر
أعلن زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، فجر اليوم الجمعة، عن تجميد التيار الصدري وغلق حسابه على تويتر، من اليوم ولمدة سنة.
وأوضح الصدر قراره في تغريدة له على حسابه الشخصى على منصة تويتر بقوله إن المصلحة تقتضي تجميد التيار الصدري فورا، باستثناء صلاة الجمعة وهيئة التراث، فالقرار جاء "من أجل إصلاح التيار الصدري من بعض الفاسدين، فلا يجوز أن أكون مصلحا للعراق ولا أستطيع أن أصلح التيار.".
وكان الصدر قد ألغى اعتكافه بمسجد الكوفة قبيل ساعات من قرار تجميد التيار الصدري بحسب إعلان صالح محمد العراقي المعروف بوزير القائد الذي نقلته وسائل الإعلام المحلية.
لكن وزير القائد لم يقدم تفاصيل أكثر عن "الغاء الاعتكاف"، أو من يقصدهم الصدر في تغريدته.