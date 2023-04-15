انطلاق المرحلة الثانية من تبادل الأسرى في اليمن، وفي اليابان إجلاء رئيس الوزراء بعد انفجار كبير خلال خطابه

سماع أصوات ذخيرة واشتباكات مسلحة عنيفة في جنوبي العاصمة السودانية الخرطوم
قال شهود عيان لبي بي سي إنهم سمعوا اصوات ذخيرة قد تكون اشتباكات
مسلحة بالقرب من المدينة الرياضية جنوبي العاصمة السودانية الخرطوم.
وشوهدت أعمدة الدخان وهي تتصاعد في السماء مع استمرار إطلاق
النار في المنطقة.
وأدي اطلاق النار الي إصابة السكان بالهلع إذ خرجوا من
منازلهم في حين تعطلت حركة السيارات في المنطقة.
ولم تتضح علي الفور أسباب اطلاق النار لكن يوجد في المنطقة
معسكر تابع لقوات الدعم السريع التي يقودها نائب رئيس مجلس السيادة الفريق
محمد حمدان دقلو.
وكانت المخاوف قد ازدادت في السودان من
حدوث مواجهة مسلحة بين الجيش وقوات الدعم السريع بسبب خلافات بين الطرفين حول
الإصلاح الأمني والعسكري.
وحذر الجيش قوات الدعم السريع من الاحتشاد داخل العاصمة وغيرها من المدن دون التنسيق معه. وقالت قوات الدعم السريع
إنها تقوم بواجباتها في مجال مكافحة تهريب البشر والجريمة المنظمة وفق القانون.
ونشر موقع أخبار السودان خبرا مفاده أن قوات الدعم السريع السبت، ذكرت أن الجيش هاجم بشكل كبير مقرا تابعا لها في منطقة سوبا في الخرطوم، وأغلق بحسب نفس المصدر محيط مبنى الإذاعة والتلفزيون في أمدرمان بواسطة آليات تابعة للجيش السوداني. كما أغلقت الطرق المؤدية للقصر الرئاسي بالمدرعات الثقيلة.
إجلاء رئيس الوزراء الياباني كيشيدا بعد انفجار كبير خلال إلقائه خطابا
أجلي رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا دون أن يصاب بأذى من حفل جماهيري عقب سماع دوي انفجار عنيف خلال إلقاء كيشيدا خطابا أمام الجمهور في غرب اليابان يوم السبت.
وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن رئيس الوزراء اختبأ ولم يصب بأذى بينما كانت الشرطة تتعامل مع مشتبه به في الحادث.
وقال كيشيدا عندما استأنف خطابه الانتخابي إن الشرطة تحقق في التفاصيل واعتذر من جمهوره بسبب الذعر الذي أصابهم.
وذكرت وسائل الإعلام المحلية أنه دوى قبل بدء خطاب رئيس الوزراء، صوت انفجار عنيف قريبا من مكان كيشيدا، وتمكنت الشرطة من احتجاز شاب عقب الحادث.
ويبدو أن القنبلة كانت قنبلة دخان صوتية وألقيت باتجاه رئيس الوزراء.
وألغى كيشيدا كلمته العلنية في واكاياما على الفور، وعرض التلفزيون الياباني لقطات تظهر قوات الأمن والشرطة خلال عملية احتجاز المشتبه به.
وعززت اليابان كثيرا من إجراءاتها الأمنية عقب اغتيال رئيس الوزراء السابق شينزو آبي، الذي قتل بعد إطلاق النار عليه أثناء خطاب انتخابي في يوليو/تموز 2022.
وتتزامن هذه الحادثة مع استعداد اليابان لاستضافة الاجتماع الوزاري لمجموعة الدول السبع، وقبل قمة الزعماء المقررة في مايو/أيار في هيروشيما.
انطلاق المرحلة الثانية من تبادل الأسرى في اليمن وتشمل 16 سجينا سعوديا وثلاثة سودانيين
غادرت طائرة تقل أسرى من الحوثيين، السعودية السبت، متجهة إلى صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون، وفي المقابل سينقل السجناء السعوديون جوا إلى المملكة، وذلك تنفيذا للمرحلة الثانية من عملية واسعة لتبادل أسرى في إطار النزاع اليمني.
وستحمل الرحلة الثانية 16 سجينا سعوديا وثلاثة أسرى سودانيين من صنعاء إلى الرياض، بحسب الحكومة اليمنية، بينما ستنقل آخر الرحلات 117 سجينا حوثيا من أبها إلى العاصمة اليمنية.
بدأت العملية صباح أمس الجمعة وتستمر حتى الأحد، وعزز نجاح الاتفاق الآمال في إنهاء النزاع اليمني بين الحكومة التي يدعمها تحالف عسكري بقيادة السعودية والحوثيين المقرّبين من إيران.
وحملت المرحلة الأولى بحسب مستشارة الإعلام لدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر جيسيكا موسان 318 سجينًا في أربع رحلات جوية بين عدن في الجنوب وهي مقر الحكومة، والعاصمة، بواسطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
ومن بين المفرج عنهم وزير الدفاع السابق اللواء الركن محمود الصبيحي واللواء الركن ناصر منصور هادي، شقيق الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي، الذي توجه في وقت لاحق إلى الرياض حيث يقيم شقيقه.
وكان الحوثيون والحكومة قد توصّلوا خلال مفاوضات عقدت في بيرن الشهر الماضي إلى اتّفاق على تبادل أكثر من 880 أسيراً.
وبموجب الاتفاق، يُفرج الحوثيون عن 181 أسيرًا، بينهم سعوديون وسودانيون، في مقابل 706 معتقلين لدى القوات الحكومية.
وقبل إقلاع رحلة السبت، نقل السجناء في ثلاث حافلات على الأقل إلى مدرج مطار أبها، كما ستسيّر اللجنة الدولية للصليب الأحمر السبت ثلاث رحلات أخرى بين المخا في غرب اليمن، الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية وصنعاء لنقل 100 سجين من الحوثيين.
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سماع أصوات ذخيرة واشتباكات مسلحة عنيفة في جنوبي العاصمة السودانية الخرطوم
قال شهود عيان لبي بي سي إنهم سمعوا اصوات ذخيرة قد تكون اشتباكات مسلحة بالقرب من المدينة الرياضية جنوبي العاصمة السودانية الخرطوم.
وشوهدت أعمدة الدخان وهي تتصاعد في السماء مع استمرار إطلاق النار في المنطقة.
وأدي اطلاق النار الي إصابة السكان بالهلع إذ خرجوا من منازلهم في حين تعطلت حركة السيارات في المنطقة.
ولم تتضح علي الفور أسباب اطلاق النار لكن يوجد في المنطقة معسكر تابع لقوات الدعم السريع التي يقودها نائب رئيس مجلس السيادة الفريق محمد حمدان دقلو.
وكانت المخاوف قد ازدادت في السودان من حدوث مواجهة مسلحة بين الجيش وقوات الدعم السريع بسبب خلافات بين الطرفين حول الإصلاح الأمني والعسكري.
وحذر الجيش قوات الدعم السريع من الاحتشاد داخل العاصمة وغيرها من المدن دون التنسيق معه. وقالت قوات الدعم السريع إنها تقوم بواجباتها في مجال مكافحة تهريب البشر والجريمة المنظمة وفق القانون.
ونشر موقع أخبار السودان خبرا مفاده أن قوات الدعم السريع السبت، ذكرت أن الجيش هاجم بشكل كبير مقرا تابعا لها في منطقة سوبا في الخرطوم، وأغلق بحسب نفس المصدر محيط مبنى الإذاعة والتلفزيون في أمدرمان بواسطة آليات تابعة للجيش السوداني. كما أغلقت الطرق المؤدية للقصر الرئاسي بالمدرعات الثقيلة.
إجلاء رئيس الوزراء الياباني كيشيدا بعد انفجار كبير خلال إلقائه خطابا
أجلي رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا دون أن يصاب بأذى من حفل جماهيري عقب سماع دوي انفجار عنيف خلال إلقاء كيشيدا خطابا أمام الجمهور في غرب اليابان يوم السبت.
وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن رئيس الوزراء اختبأ ولم يصب بأذى بينما كانت الشرطة تتعامل مع مشتبه به في الحادث.
وقال كيشيدا عندما استأنف خطابه الانتخابي إن الشرطة تحقق في التفاصيل واعتذر من جمهوره بسبب الذعر الذي أصابهم.
وذكرت وسائل الإعلام المحلية أنه دوى قبل بدء خطاب رئيس الوزراء، صوت انفجار عنيف قريبا من مكان كيشيدا، وتمكنت الشرطة من احتجاز شاب عقب الحادث.
ويبدو أن القنبلة كانت قنبلة دخان صوتية وألقيت باتجاه رئيس الوزراء.
وألغى كيشيدا كلمته العلنية في واكاياما على الفور، وعرض التلفزيون الياباني لقطات تظهر قوات الأمن والشرطة خلال عملية احتجاز المشتبه به.
وعززت اليابان كثيرا من إجراءاتها الأمنية عقب اغتيال رئيس الوزراء السابق شينزو آبي، الذي قتل بعد إطلاق النار عليه أثناء خطاب انتخابي في يوليو/تموز 2022. وتتزامن هذه الحادثة مع استعداد اليابان لاستضافة الاجتماع الوزاري لمجموعة الدول السبع، وقبل قمة الزعماء المقررة في مايو/أيار في هيروشيما.
انطلاق المرحلة الثانية من تبادل الأسرى في اليمن وتشمل 16 سجينا سعوديا وثلاثة سودانيين
غادرت طائرة تقل أسرى من الحوثيين، السعودية السبت، متجهة إلى صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون، وفي المقابل سينقل السجناء السعوديون جوا إلى المملكة، وذلك تنفيذا للمرحلة الثانية من عملية واسعة لتبادل أسرى في إطار النزاع اليمني.
وستحمل الرحلة الثانية 16 سجينا سعوديا وثلاثة أسرى سودانيين من صنعاء إلى الرياض، بحسب الحكومة اليمنية، بينما ستنقل آخر الرحلات 117 سجينا حوثيا من أبها إلى العاصمة اليمنية.
بدأت العملية صباح أمس الجمعة وتستمر حتى الأحد، وعزز نجاح الاتفاق الآمال في إنهاء النزاع اليمني بين الحكومة التي يدعمها تحالف عسكري بقيادة السعودية والحوثيين المقرّبين من إيران.
وحملت المرحلة الأولى بحسب مستشارة الإعلام لدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر جيسيكا موسان 318 سجينًا في أربع رحلات جوية بين عدن في الجنوب وهي مقر الحكومة، والعاصمة، بواسطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر. ومن بين المفرج عنهم وزير الدفاع السابق اللواء الركن محمود الصبيحي واللواء الركن ناصر منصور هادي، شقيق الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي، الذي توجه في وقت لاحق إلى الرياض حيث يقيم شقيقه.
وكان الحوثيون والحكومة قد توصّلوا خلال مفاوضات عقدت في بيرن الشهر الماضي إلى اتّفاق على تبادل أكثر من 880 أسيراً.
وبموجب الاتفاق، يُفرج الحوثيون عن 181 أسيرًا، بينهم سعوديون وسودانيون، في مقابل 706 معتقلين لدى القوات الحكومية.
وقبل إقلاع رحلة السبت، نقل السجناء في ثلاث حافلات على الأقل إلى مدرج مطار أبها، كما ستسيّر اللجنة الدولية للصليب الأحمر السبت ثلاث رحلات أخرى بين المخا في غرب اليمن، الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية وصنعاء لنقل 100 سجين من الحوثيين.