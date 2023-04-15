انطلاق المرحلة الثانية من تبادل الأسرى في اليمن، وفي اليابان إجلاء رئيس الوزراء بعد انفجار كبير خلال خطابه

قال شهود عيان لبي بي سي إنهم سمعوا اصوات ذخيرة قد تكون اشتباكات مسلحة بالقرب من المدينة الرياضية جنوبي العاصمة السودانية الخرطوم.

وشوهدت أعمدة الدخان وهي تتصاعد في السماء مع استمرار إطلاق النار في المنطقة.

وأدي اطلاق النار الي إصابة السكان بالهلع إذ خرجوا من منازلهم في حين تعطلت حركة السيارات في المنطقة.

ولم تتضح علي الفور أسباب اطلاق النار لكن يوجد في المنطقة معسكر تابع لقوات الدعم السريع التي يقودها نائب رئيس مجلس السيادة الفريق محمد حمدان دقلو.

وكانت المخاوف قد ازدادت في السودان من حدوث مواجهة مسلحة بين الجيش وقوات الدعم السريع بسبب خلافات بين الطرفين حول الإصلاح الأمني والعسكري.

وحذر الجيش قوات الدعم السريع من الاحتشاد داخل العاصمة وغيرها من المدن دون التنسيق معه. وقالت قوات الدعم السريع إنها تقوم بواجباتها في مجال مكافحة تهريب البشر والجريمة المنظمة وفق القانون.

ونشر موقع أخبار السودان خبرا مفاده أن قوات الدعم السريع السبت، ذكرت أن الجيش هاجم بشكل كبير مقرا تابعا لها في منطقة سوبا في الخرطوم، وأغلق بحسب نفس المصدر محيط مبنى الإذاعة والتلفزيون في أمدرمان بواسطة آليات تابعة للجيش السوداني. كما أغلقت الطرق المؤدية للقصر الرئاسي بالمدرعات الثقيلة.