قادة أفارقة يسعون اليوم لدخول السودان للتوسط لإنهاء القتال الذي دخل يومه الرابع. وكوريا الشمالية تعلن عن أول قمر للتجسس

قال قادة جيبوتي وكينيا وجنوب السودان إنهم يحاولون السفر إلى السودان اليوم لمحاولة التوسط في إنهاء أيام من القتال بين طرفي النزاع.

وقُتل حتى الآن أكثر من 200 مدني في الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية.

ويأمل الاتحاد الأفريقي أن يتمكن الوسطاء من استغلال فترة الهدنة للدخول إلى السودان بأمان.

وفشل وقف إطلاق النار لمدة 24 ساعة المتفق عليه يوم الثلاثاء، وذكرت تقارير إعلامية أن محيط مقر القيادة العامة في الخرطوم يشهد تبادلا كثيفا لإطلاق النار.

ولا يزال دوي الانفجارات وإطلاق النار الكثيف يسمع في العاصمة الخرطوم، في ظل فشل الوساطة الدولية في تحقيق أي تقدم. كما تعرض مجمع الرواد السكني في العاصمة الخرطوم إلى أضرار جسيمة بعد القصف الذي تعرض له نتيجة الاشتباكات الدائرة بين الجيش و الدعم السريع.

وتعاني معظم أحياء الخرطوم من انقطاع إمدادات المياه، والكهرباء، وموارد العيش الضرورية.

وأعلنت بعض الدول أنها تسعى لإجلاء رعاياها من السودان.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من نقص الإمدادات وأفراد الطواقم الطبية في العاصمة، ودعت جميع الأطراف إلى تأمين طرق المنشآت الصحية لجميع المصابين ومن يحتاجون إلى رعاية طبية، منذرة بأزمة إنسانية مع اقتراب المنظومة الصحية من الانهيار.