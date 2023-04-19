قادة أفارقة يسعون اليوم لدخول السودان للتوسط لإنهاء القتال الذي دخل يومه الرابع. وكوريا الشمالية تعلن عن أول قمر للتجسس

اشتباكات السودان: تعرض الكوادر الطبية ومنشآتها لهجوم مباشر
تعرضت الكوادر والمنشآت الصحية وسيارات الإسعاف في السودان إلى هجوم متكرر. وتزايدت الهجمات في الفترة الأخيرة وسقط ثلاثة من الكوادر الطبية وأصيب اثنان على الأقل.
وأدانت منظمة الصحة العالمية في بيان لها مساء أمس الاعتداء، وكشفت جهات طبية عن مقتل 7 أطباء وطلاب كليات الطب خلال المعارك الدائرة بين الجيش والدعم السريع.
وقال شهود عيان إن جثث الضحايا تتكدس على الطرقات في أنحاء العاصمة نتيجة المواجهات العنيفة ونتيجة تعذر وصول سيارات الإسعاف إلى مناطق الصراع لإخلاء الجرحى والقتلى.
وناشد المواطنون في شارع المطار وسط الخرطوم السلطات المختصة بالمساعدة لدفن الضحايا.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
اشتباكات السودان: في اليوم الرابع للقتال قادة جيبوتي وكينيا وجنوب السودان يسعون لدخول البلاد للوساطة
قال قادة جيبوتي وكينيا وجنوب السودان إنهم يحاولون السفر إلى السودان اليوم لمحاولة التوسط في إنهاء أيام من القتال بين طرفي النزاع.
وقُتل حتى الآن أكثر من 200 مدني في الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية.
ويأمل الاتحاد الأفريقي أن يتمكن الوسطاء من استغلال فترة الهدنة للدخول إلى السودان بأمان.
وفشل وقف إطلاق النار لمدة 24 ساعة المتفق عليه يوم الثلاثاء، وذكرت تقارير إعلامية أن محيط مقر القيادة العامة في الخرطوم يشهد تبادلا كثيفا لإطلاق النار.
ولا يزال دوي الانفجارات وإطلاق النار الكثيف يسمع في العاصمة الخرطوم، في ظل فشل الوساطة الدولية في تحقيق أي تقدم. كما تعرض مجمع الرواد السكني في العاصمة الخرطوم إلى أضرار جسيمة بعد القصف الذي تعرض له نتيجة الاشتباكات الدائرة بين الجيش و الدعم السريع.
وتعاني معظم أحياء الخرطوم من انقطاع إمدادات المياه، والكهرباء، وموارد العيش الضرورية.
وأعلنت بعض الدول أنها تسعى لإجلاء رعاياها من السودان.
وحذرت منظمة الصحة العالمية من نقص الإمدادات وأفراد الطواقم الطبية في العاصمة، ودعت جميع الأطراف إلى تأمين طرق المنشآت الصحية لجميع المصابين ومن يحتاجون إلى رعاية طبية، منذرة بأزمة إنسانية مع اقتراب المنظومة الصحية من الانهيار.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
كوريا الشمالية تعلن عن أول قمر صناعي للتجسس
أعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أن بلاده أنجزت بناء أول قمر اصطناعي للتجسس، بعد إعطاء الموافقة على إطلاقه.
ويأتي كشف اكتمال بناء قمر التجسس بعد أسبوع على تأكيد كوريا الشمالية إطلاق "نوع جديد" من الصواريخ البالستية العابرة للقارات يعمل بالوقود الصلب.
وأمر كيم جونغ أون بإطلاق أول قمر اصطناعي للتجسس العسكري للبلاد، إذ اكتمل بناؤه في الشهر الحالي.
وتفقد الزعيم الكوري الشمالي مع ابنته "الإدارة الوطنية للتطوير الجوي والفضائي"، لكنه لم يذكر تفاصيل الإطلاق أو موعده.
وفي نهاية عام 2022، قالت كوريا الشمالية إنها أجرت "اختبارا مهما للمرحلة النهائية" لتطوير قمر التجسس، مشيرة الى ان انجازه سيكتمل في 2023.
وقوبل هذا الاعلان في حينه بتشكيك من قبل خبراء في كوريا الجنوبية.
وتعزز واشنطن وسيول من التعاون العسكري بينهما، وأجرتا سلسلة من المناورات التي استخدمت فيها طائرات مقاتلة لا ترصدها أنظمة الرادار.
وتعتبر كوريا الشمالية هذه المناورات بمثابة تدريبات على غزو لأراضيها وحذرت مرارا من أنها ستتخذ إجراءات حاسمة ردا على ذلك.
وفي مارس/آذار، أمر كيم جونغ أون الجيش الكوري الشمالي بتكثيف تدريباته استعدادا لـ"حرب حقيقية"، ودعا مؤخرا الى تعزيز إنتاج الأسلحة، بما في ذلك الأسلحة النووية التكتيكية.
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اشتباكات السودان: تعرض الكوادر الطبية ومنشآتها لهجوم مباشر
تعرضت الكوادر والمنشآت الصحية وسيارات الإسعاف في السودان إلى هجوم متكرر. وتزايدت الهجمات في الفترة الأخيرة وسقط ثلاثة من الكوادر الطبية وأصيب اثنان على الأقل.
وأدانت منظمة الصحة العالمية في بيان لها مساء أمس الاعتداء، وكشفت جهات طبية عن مقتل 7 أطباء وطلاب كليات الطب خلال المعارك الدائرة بين الجيش والدعم السريع.
وقال شهود عيان إن جثث الضحايا تتكدس على الطرقات في أنحاء العاصمة نتيجة المواجهات العنيفة ونتيجة تعذر وصول سيارات الإسعاف إلى مناطق الصراع لإخلاء الجرحى والقتلى.
وناشد المواطنون في شارع المطار وسط الخرطوم السلطات المختصة بالمساعدة لدفن الضحايا.
اشتباكات السودان: في اليوم الرابع للقتال قادة جيبوتي وكينيا وجنوب السودان يسعون لدخول البلاد للوساطة
قال قادة جيبوتي وكينيا وجنوب السودان إنهم يحاولون السفر إلى السودان اليوم لمحاولة التوسط في إنهاء أيام من القتال بين طرفي النزاع.
وقُتل حتى الآن أكثر من 200 مدني في الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية.
ويأمل الاتحاد الأفريقي أن يتمكن الوسطاء من استغلال فترة الهدنة للدخول إلى السودان بأمان.
وفشل وقف إطلاق النار لمدة 24 ساعة المتفق عليه يوم الثلاثاء، وذكرت تقارير إعلامية أن محيط مقر القيادة العامة في الخرطوم يشهد تبادلا كثيفا لإطلاق النار.
ولا يزال دوي الانفجارات وإطلاق النار الكثيف يسمع في العاصمة الخرطوم، في ظل فشل الوساطة الدولية في تحقيق أي تقدم. كما تعرض مجمع الرواد السكني في العاصمة الخرطوم إلى أضرار جسيمة بعد القصف الذي تعرض له نتيجة الاشتباكات الدائرة بين الجيش و الدعم السريع.
وتعاني معظم أحياء الخرطوم من انقطاع إمدادات المياه، والكهرباء، وموارد العيش الضرورية.
وأعلنت بعض الدول أنها تسعى لإجلاء رعاياها من السودان.
وحذرت منظمة الصحة العالمية من نقص الإمدادات وأفراد الطواقم الطبية في العاصمة، ودعت جميع الأطراف إلى تأمين طرق المنشآت الصحية لجميع المصابين ومن يحتاجون إلى رعاية طبية، منذرة بأزمة إنسانية مع اقتراب المنظومة الصحية من الانهيار.
كوريا الشمالية تعلن عن أول قمر صناعي للتجسس
أعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أن بلاده أنجزت بناء أول قمر اصطناعي للتجسس، بعد إعطاء الموافقة على إطلاقه.
ويأتي كشف اكتمال بناء قمر التجسس بعد أسبوع على تأكيد كوريا الشمالية إطلاق "نوع جديد" من الصواريخ البالستية العابرة للقارات يعمل بالوقود الصلب.
وأمر كيم جونغ أون بإطلاق أول قمر اصطناعي للتجسس العسكري للبلاد، إذ اكتمل بناؤه في الشهر الحالي.
وتفقد الزعيم الكوري الشمالي مع ابنته "الإدارة الوطنية للتطوير الجوي والفضائي"، لكنه لم يذكر تفاصيل الإطلاق أو موعده.
وفي نهاية عام 2022، قالت كوريا الشمالية إنها أجرت "اختبارا مهما للمرحلة النهائية" لتطوير قمر التجسس، مشيرة الى ان انجازه سيكتمل في 2023. وقوبل هذا الاعلان في حينه بتشكيك من قبل خبراء في كوريا الجنوبية.
وتعزز واشنطن وسيول من التعاون العسكري بينهما، وأجرتا سلسلة من المناورات التي استخدمت فيها طائرات مقاتلة لا ترصدها أنظمة الرادار.
وتعتبر كوريا الشمالية هذه المناورات بمثابة تدريبات على غزو لأراضيها وحذرت مرارا من أنها ستتخذ إجراءات حاسمة ردا على ذلك. وفي مارس/آذار، أمر كيم جونغ أون الجيش الكوري الشمالي بتكثيف تدريباته استعدادا لـ"حرب حقيقية"، ودعا مؤخرا الى تعزيز إنتاج الأسلحة، بما في ذلك الأسلحة النووية التكتيكية.