قاض تونسي يحكم بسجن زعيم حزب النهضة راشد الغنوشي، ومقتل العشرات في حادث تدافع في اليمن

الضفة الغربية: الجيش الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية
شدد الجيش الإسرائيلي من إجراءاته العسكرية شمال الضفة الغربية المحتلة، بعد الإعلان عن هجوم استهدف حافلة مستوطنين بالقرب من حاجز زعترة العسكري.
وقال الجيش في بيان له إن مسلحين فتحوا النار، مساء أمس، على حافلة إسرائيلية ولم تقع أي إصابات، وأن قوات الجيش تجري عمليات بحث عن المنفذين.
كما أعلن فرض إغلاق على المعابر بين الضفة الغربية وقطاع غزة مع إسرائيل من يوم الاثنين المقبل حتى يوم الأربعاء.
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الأمم المتحدة: 67 مليون طفل حُرموا من تلقي التطعيمات والثقة في اللقاحات آخذة في التدهور
كشف تقرير لمنظمة الأمم
المتحدة للطفولة (يونيسيف) عن أن الثقة في لقاحات الأطفال قد تراجعت في العديد من
البلدان، بنسبة تصل إلى 44 في المئة.
وخلص التقرير، الذي صدر
اليوم، إلى أن أن 67 مليون طفل لم يحصلوا على لقاح واحد أو أكثر من التطعيمات الدورية، على مدى السنوات الثلاث الماضية؛ بسبب انقطاع الخدمات والضغوط على
النظم الصحية وتحويل الموارد الشحيحة والصراع وانخفاض الثقة، خلال فترة
تفشي وباء كورونا.
ونبه التقرير إلى أن التطعيم تراجع في أكثر من 100 دولة، وأن الثقة في ضرورة تلقي
التطعيم آخذة في التدهور في جميع أنحاء العالم.
وتجدر الإشارة إلى أن تبعات تراجع الثقة في لقاحات الأطفال قد تجلت، بالفعل؛ إذ شهد العام الماضي تزايدا كبيرا في أعداد الإصابات بالحصبة وشلل الأطفال.
حادث تدافع في اليمن خلال توزيع مساعدات يودي بحياة العشرات
في أحد أكبر حوادث التدافع في العالم في السنوات العشر الأخيرة، قتل عشرات الأشخاص وأصيب المئات بحسب شهود عيان خلال توزيع مساعدات مالية في صنعاء في اليمن.
وأكدت وزارة الصحة اليوم الخميس، أن عدد الضحايا حتى الآن وصل إلى 78 وفاة و77 إصابة بينها 13 في حالة حرجة.
وقالت السلطات إن التدافع حدث في أحد مراكز توزيع المساعدات قبل عيد الفطر، حيث تجمع مئات الأشخاص، بمن فيهم النساء والأطفال، لتلقي الهدايا.
وأظهر مقطع فيديو من التلفزيون التابع للحوثيين حشدا من الناس الذين أصيبوا خلال التدافع.
وبدأت لجنة من الداخلية والأمن التحقيق في الحادثة لمعرفة الأسباب، وفرضت قوّات الأمن التابعة للحوثيّين طوقا أمنيا حول المركز عند باب اليمن في صنعاء القديمة حين وقعت الحادثة.
ووقعت المأساة قبيل عيد الفطر، إذ توزّع عادة في هذه الفترة مبالغ ماليّة ومساعدات على الفقراء.
ونقلت وكالة الأنباء "سبأ" التابعة للحوثيين عن المتحدّث باسم "وزارة الداخليّة" أنّ الحادثة وقعت "بسبب تدافع مواطنين أثناء التوزيع العشوائي لمبالغ ماليّة من بعض التجّار".
وكتب عضو "المجلس السياسي الأعلى" محمد علي الحوثي على تويتر أنّ التدافع حصل بسبب الاكتظاظ وضيق الشارع الذي تجمّعت فيه الحشود.
راشد الغنوشي: قاض تونسي يحكم بسجن زعيم حزب النهضة أحد أبرز منتقدي قيس سعيّد
حكم في تونس بسجن زعيم حزب النهضة راشد الغنوشي، بتهمة التآمر على أمن الدولة، بحسب تقارير إعلامية نقلا عن المحامية منية بوعلي، عضوة هيئة الدفاع عنه.
وكانت الشرطة التونسية قد بدأت التحقيق مع رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي والموقوفين معه، وذكرت المحامية أنه تقرر فتح تحقيق مع الموقوفين ومن ضمنهم الغنوشي، بتهم تتعلق بالتآمر على أمن الدولة الداخلي وتدبير اعتداء يهدف إلى تبديل هيئة الدولة.
واعتقل الغنوشي مساء الاثنين الماضي بعد صدور مذكرة إيقاف بحقه من النيابة العمومية المعنية بمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال.
وكان الغنوشي قد أدلى بتصريحات أدرجت ضمن أفعال مجرمة والتحريض وإثارة الهرج والقتل والسلب.
وأدانت الحكومة الأمريكية اعتقال زعيم المعارضة التونسية وإغلاق مقر حزب النهضة المعارض الرئيسي، واعتبرته تصعيدا مقلقا بشأن حقوق التعبير وحرية الرأي.
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الضفة الغربية: الجيش الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية
شدد الجيش الإسرائيلي من إجراءاته العسكرية شمال الضفة الغربية المحتلة، بعد الإعلان عن هجوم استهدف حافلة مستوطنين بالقرب من حاجز زعترة العسكري.
وقال الجيش في بيان له إن مسلحين فتحوا النار، مساء أمس، على حافلة إسرائيلية ولم تقع أي إصابات، وأن قوات الجيش تجري عمليات بحث عن المنفذين.
كما أعلن فرض إغلاق على المعابر بين الضفة الغربية وقطاع غزة مع إسرائيل من يوم الاثنين المقبل حتى يوم الأربعاء.
الأمم المتحدة: 67 مليون طفل حُرموا من تلقي التطعيمات والثقة في اللقاحات آخذة في التدهور
كشف تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) عن أن الثقة في لقاحات الأطفال قد تراجعت في العديد من البلدان، بنسبة تصل إلى 44 في المئة.
وخلص التقرير، الذي صدر اليوم، إلى أن أن 67 مليون طفل لم يحصلوا على لقاح واحد أو أكثر من التطعيمات الدورية، على مدى السنوات الثلاث الماضية؛ بسبب انقطاع الخدمات والضغوط على النظم الصحية وتحويل الموارد الشحيحة والصراع وانخفاض الثقة، خلال فترة تفشي وباء كورونا.
ونبه التقرير إلى أن التطعيم تراجع في أكثر من 100 دولة، وأن الثقة في ضرورة تلقي التطعيم آخذة في التدهور في جميع أنحاء العالم.
وتجدر الإشارة إلى أن تبعات تراجع الثقة في لقاحات الأطفال قد تجلت، بالفعل؛ إذ شهد العام الماضي تزايدا كبيرا في أعداد الإصابات بالحصبة وشلل الأطفال.
حادث تدافع في اليمن خلال توزيع مساعدات يودي بحياة العشرات
في أحد أكبر حوادث التدافع في العالم في السنوات العشر الأخيرة، قتل عشرات الأشخاص وأصيب المئات بحسب شهود عيان خلال توزيع مساعدات مالية في صنعاء في اليمن.
وأكدت وزارة الصحة اليوم الخميس، أن عدد الضحايا حتى الآن وصل إلى 78 وفاة و77 إصابة بينها 13 في حالة حرجة.
وقالت السلطات إن التدافع حدث في أحد مراكز توزيع المساعدات قبل عيد الفطر، حيث تجمع مئات الأشخاص، بمن فيهم النساء والأطفال، لتلقي الهدايا.
وأظهر مقطع فيديو من التلفزيون التابع للحوثيين حشدا من الناس الذين أصيبوا خلال التدافع.
وبدأت لجنة من الداخلية والأمن التحقيق في الحادثة لمعرفة الأسباب، وفرضت قوّات الأمن التابعة للحوثيّين طوقا أمنيا حول المركز عند باب اليمن في صنعاء القديمة حين وقعت الحادثة.
ووقعت المأساة قبيل عيد الفطر، إذ توزّع عادة في هذه الفترة مبالغ ماليّة ومساعدات على الفقراء.
ونقلت وكالة الأنباء "سبأ" التابعة للحوثيين عن المتحدّث باسم "وزارة الداخليّة" أنّ الحادثة وقعت "بسبب تدافع مواطنين أثناء التوزيع العشوائي لمبالغ ماليّة من بعض التجّار".
وكتب عضو "المجلس السياسي الأعلى" محمد علي الحوثي على تويتر أنّ التدافع حصل بسبب الاكتظاظ وضيق الشارع الذي تجمّعت فيه الحشود.
راشد الغنوشي: قاض تونسي يحكم بسجن زعيم حزب النهضة أحد أبرز منتقدي قيس سعيّد
حكم في تونس بسجن زعيم حزب النهضة راشد الغنوشي، بتهمة التآمر على أمن الدولة، بحسب تقارير إعلامية نقلا عن المحامية منية بوعلي، عضوة هيئة الدفاع عنه.
وكانت الشرطة التونسية قد بدأت التحقيق مع رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي والموقوفين معه، وذكرت المحامية أنه تقرر فتح تحقيق مع الموقوفين ومن ضمنهم الغنوشي، بتهم تتعلق بالتآمر على أمن الدولة الداخلي وتدبير اعتداء يهدف إلى تبديل هيئة الدولة.
واعتقل الغنوشي مساء الاثنين الماضي بعد صدور مذكرة إيقاف بحقه من النيابة العمومية المعنية بمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال.
وكان الغنوشي قد أدلى بتصريحات أدرجت ضمن أفعال مجرمة والتحريض وإثارة الهرج والقتل والسلب.
وأدانت الحكومة الأمريكية اعتقال زعيم المعارضة التونسية وإغلاق مقر حزب النهضة المعارض الرئيسي، واعتبرته تصعيدا مقلقا بشأن حقوق التعبير وحرية الرأي.