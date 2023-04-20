قاض تونسي يحكم بسجن زعيم حزب النهضة راشد الغنوشي، ومقتل العشرات في حادث تدافع في اليمن

كشف تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) عن أن الثقة في لقاحات الأطفال قد تراجعت في العديد من البلدان، بنسبة تصل إلى 44 في المئة.

وخلص التقرير، الذي صدر اليوم، إلى أن أن 67 مليون طفل لم يحصلوا على لقاح واحد أو أكثر من التطعيمات الدورية، على مدى السنوات الثلاث الماضية؛ بسبب انقطاع الخدمات والضغوط على النظم الصحية وتحويل الموارد الشحيحة والصراع وانخفاض الثقة، خلال فترة تفشي وباء كورونا.

ونبه التقرير إلى أن التطعيم تراجع في أكثر من 100 دولة، وأن الثقة في ضرورة تلقي التطعيم آخذة في التدهور في جميع أنحاء العالم.

وتجدر الإشارة إلى أن تبعات تراجع الثقة في لقاحات الأطفال قد تجلت، بالفعل؛ إذ شهد العام الماضي تزايدا كبيرا في أعداد الإصابات بالحصبة وشلل الأطفال.