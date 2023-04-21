لا صلاة عيد في الخرطوم وجهود لتثبيت الهدنة في السودان، وفي بريطانيا العثور على طن من الكوكايين على سطح البحر

تتزايد الضغوط الدبلوماسية لإنهاء القتال في السودان الذي خلف أكثر من ثلاثمائة قتيل منذ الأسبوع الماضي. وتلقى قائد الجيش السوداني، الجنرال عبد الفتاح البرهان، مكالمات من قادة تركيا وجنوب السودان وإثيوبيا، بالإضافة إلى وزراء خارجية الولايات المتحدة والسعودية وقطر.

وسمعت أصوات الاشتباكات في الخرطوم رغم الهدنة التي أعلن عنها بمناسبة عيد الفطر اعتباراً من صباح الجمعة.

وجاء إعلان الهدنة بناء على تفاهمات دولية وإقيلمية ومحلية، بحسب بيان قوات الدعم السريع التي أشارت في بيان لها إلى أن الهدنة تتزامن مع عيد الفطر، وتهدف إلى فتح ممرات إنسانية لإجلاء المواطنين، وتسهيل تنقلهم.

وقالت مصادر في الجيش السوداني: إن الحديث عن هدنة لم يعد مطروحا، وإن مواقع قوات الدعم السريع في العاصمة أصبحت معدودة. وإن هناك عمليات تمشيط جارية في العاصمة لتأمين المناطق السكنية.

وألغيت صلاة العيد في الخرطوم، بحسب تقارير إعلامية، حرصا على سلامة المواطنين.

وأعرب سلفا كير ميرديت، رئيس جنوب السودان، عن استعداده للوساطة بين طرفي النزاع. وناشدهما الالتزام بوقف إطلاق النار والأعمال العدائية.

وقال رئيس جنوب السودان إنه مستعد للذهاب إلى الخرطوم إذا ما قدمت السلطات السياسية ضمانات أمنية بأن مطار العاصمة آمن.

ورغم ما أعلن عن هدنة فقد سمعت أصوات الانفجارات والقصف العنيف بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، صباح أول أيام عيد الفطر، في محيط القيادة العامة في العاصمة.