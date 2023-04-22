تواصل القتال في السودان والدول الغربية تبحث إجلاء رعاياها، وتفشي مرض "حمى الضنك" القاتل في جنوب أمريكا

محكمة فرنسية تدين كنديا من أصل لبناني بتفجير معبد يهودي في باريس
أدانت محكمة في باريس أستاذا جامعيا كنديا من أصول لبنانية بشن هجوم على كنيس يهودي في باريس في عام 1980.
قتل أربعة أشخاص وأصيب 38 آخرون في الهجوم الذي كان أول هجوم يستهدف يهودا في فرنسا منذ الحرب العالمية الثانية.
واتهم القضاة حسن دياب، الذي يبلغ من العمر الآن 69 ويعيش في كندا، بترك دراجة نارية مفخخة في شارع كوبرنيك.
ورحل دياب إلى فرنسا من كندا في عام 2014، لكن سُمح له بمغادرة فرنسا بعد أن فشل المحققون في إثبات إدانته بشكل قاطع.
لكن القضية فتحت مجددا وأعيد اتهامه بالقتل، وحوكم غيابيا بعد أن قررت فرنسا عدم إصدار مذكرة توقيف دولية جديدة بحقه.
اشتباكات السودان: تواصل القتال رغم الهدنة ومساع أوروبية وأمريكية لإجلاء الرعايا
يبحث كبار العسكريين في وزارة الدفاع الأمريكية أوضاع رعاياهم في السودان، وأجرى رئيس هيئة الأركان لقاء مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، لبحث خيارات واشنطن لإجلاء مواطنيها وإخلاء سفارتها في السودان.
وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أنها بصدد إرسال عسكريين تحسبا لاحتمال إجلاء طاقم سفارتها في الخرطوم.
ويقول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وعدد من الدول الأخرى إنها تخطط أيضا لإجلاء محتمل لمواطنيها من الخرطوم.
ويقدر عدد مواطني الاتحاد الأوروبي بـ1500 شخص لا يزالون عالقين في العاصمة الخرطوم. وتعرض سفير الاتحاد الأروبي في بداية الأسبوع إلى اعتداء وهو في منزله في العاصمة. وأصيب أحد مسؤولي الإغاثة بالرصاص.
كما أعلنت كوريا الجنوبية واليابان عن خطة لإرسال طائرات إخلاء عسكرية لإجلاء رعاياهما.
تغطية مباشرة
time_stated_uk
محكمة فرنسية تدين كنديا من أصل لبناني بتفجير معبد يهودي في باريس
أدانت محكمة في باريس أستاذا جامعيا كنديا من أصول لبنانية بشن هجوم على كنيس يهودي في باريس في عام 1980.
قتل أربعة أشخاص وأصيب 38 آخرون في الهجوم الذي كان أول هجوم يستهدف يهودا في فرنسا منذ الحرب العالمية الثانية.
واتهم القضاة حسن دياب، الذي يبلغ من العمر الآن 69 ويعيش في كندا، بترك دراجة نارية مفخخة في شارع كوبرنيك.
ورحل دياب إلى فرنسا من كندا في عام 2014، لكن سُمح له بمغادرة فرنسا بعد أن فشل المحققون في إثبات إدانته بشكل قاطع.
لكن القضية فتحت مجددا وأعيد اتهامه بالقتل، وحوكم غيابيا بعد أن قررت فرنسا عدم إصدار مذكرة توقيف دولية جديدة بحقه.
اشتباكات السودان: تواصل القتال رغم الهدنة ومساع أوروبية وأمريكية لإجلاء الرعايا
يبحث كبار العسكريين في وزارة الدفاع الأمريكية أوضاع رعاياهم في السودان، وأجرى رئيس هيئة الأركان لقاء مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، لبحث خيارات واشنطن لإجلاء مواطنيها وإخلاء سفارتها في السودان.
وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أنها بصدد إرسال عسكريين تحسبا لاحتمال إجلاء طاقم سفارتها في الخرطوم.
ويقول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وعدد من الدول الأخرى إنها تخطط أيضا لإجلاء محتمل لمواطنيها من الخرطوم.
ويقدر عدد مواطني الاتحاد الأوروبي بـ1500 شخص لا يزالون عالقين في العاصمة الخرطوم. وتعرض سفير الاتحاد الأروبي في بداية الأسبوع إلى اعتداء وهو في منزله في العاصمة. وأصيب أحد مسؤولي الإغاثة بالرصاص.
كما أعلنت كوريا الجنوبية واليابان عن خطة لإرسال طائرات إخلاء عسكرية لإجلاء رعاياهما.