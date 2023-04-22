تواصل القتال في السودان والدول الغربية تبحث إجلاء رعاياها، وتفشي مرض "حمى الضنك" القاتل في جنوب أمريكا

أدانت محكمة في باريس أستاذا جامعيا كنديا من أصول لبنانية بشن هجوم على كنيس يهودي في باريس في عام 1980.

قتل أربعة أشخاص وأصيب 38 آخرون في الهجوم الذي كان أول هجوم يستهدف يهودا في فرنسا منذ الحرب العالمية الثانية.

واتهم القضاة حسن دياب، الذي يبلغ من العمر الآن 69 ويعيش في كندا، بترك دراجة نارية مفخخة في شارع كوبرنيك.

ورحل دياب إلى فرنسا من كندا في عام 2014، لكن سُمح له بمغادرة فرنسا بعد أن فشل المحققون في إثبات إدانته بشكل قاطع.

لكن القضية فتحت مجددا وأعيد اتهامه بالقتل، وحوكم غيابيا بعد أن قررت فرنسا عدم إصدار مذكرة توقيف دولية جديدة بحقه.