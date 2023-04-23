تواصل عمليات إجلاء رعايا أجانب من السودان في ظل تصاعد الاشتباكات، ووفاة الممثل السوري محمد قنوع عن 49 عاما

أعادت حملته ذكريات تمرد انفصالي في الثمانينيات وأوائل التسعينيات من القرن الماضي أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص في ولاية البنجاب.
اشتباكات السودان: القاهرة تدعو المصريين الموجودين خارج الخرطوم إلى التوجه إلى بورتسودان ووداي حلفا تمهيدا لإجلائهم
دعت وزارة الخارجية المصرية
المواطنين الموجودين خارج مدينة الخرطوم في السودان للتوجه إلى النقاط التي حددتها
تمهيدا لإجلائهم بواسطة السلطات المصرية المختصة.
وحدد بيان لوزارة الخارجية
المصرية نقطتين لتجميع الرعايا المصريين في السودان تمهيدا لإجلائهم وهما مقر
القنصلية المصرية في بورتسودان بولاية البحر الأحمر، ومكتب وادي حلفا القنصلي
بولاية الشمال.
في سياق متصل، قال السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم
الخارجية المصرية إن مصر تحتاج إلى خطة عمل مُحكمة وآمنة لضمان سلامة ودقة إجلاء
الرعايا المصريين، نظرا لأن أعدادهم تتجاوز عشرة آلاف شخص في ظل ما وصفه بالتصاعد
الخطير في حجم المخاطر.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن البعثات الدبلوماسية
المصرية تواصل العمل على وضع خطط إجلاء الرعايا المصريين، وأنها سوف تكون آخر من
يغادر السودان عقب استكمال عملية إجلاء كل من يرغب من أعضاء الجالية المصرية.
وكانت المملكة العربية السعودية
قد أعلنت، أمس السبت،
قيامها بإجلاء عدد من رعايا الدول الأجنبية من بينهم مواطنون مصريون بواسطة القوات
البحرية السعودية عبر أحد المنافذ على البحر الأحمر.
وأوضح بيان للخارجية السعودية أنه تم إجلاء 66 شخصا من مصر والكويت وقطر
والإمارات وتونس وكندا وعدد آخر من الدول، في إطار عملية إجلاء عدد من رعايا
المملكة الموجودين في السودان.
اشتباكات السودان: فرنسا تبدأ في إجلاء رعاياها في ظل تواصل القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع
أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن باريس بدأت عملية
إجلاء لمواطنيها وبعثتها الدبلوماسية من السودان الذي يشهد منذ أكثر من أسبوع
اشتباكات عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع.
ويأتي الإعلان عن المبادرة الفرنسية بعد ساعات من إعلان
الرئيس الأميركي جو بايدن أن القوات الأميركية نفذت مهمة لإجلاء موظفي السفارة
الأميركية من الخرطوم.
ومنذ اندلاعها في 15 نيسان/أبريل، تسببت المعارك في السودان بين الجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح
البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو المعروف
بـ"حميدتي"، بسقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى.
السودان: تجدد الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع بعد هدوء نسبي
بعد هدوء نسبي صباح اليوم، تجددت الاشتباكات بين الجيش
السوداني وقوات الدعم السريع في عدة مناطق في العاصمة السودانية الخرطوم.
وقال شهود عيان تحدثوا لبي بي سي إن طائرات الجيش
قصفت مواقع عسكرية تابعة للدعم السريع في منطقة كافوري بالخرطوم بحري.
كما وقعت اشتباكات شديدة استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة بين الطرفين في عدة مناطق في مدينتي الخرطوم وأمدرمان.
محمد قنوع: وفاة الممثل السوري إثر أزمة قلبية
توفي الممثل السوري الشهير محمد
قنوع عن 49 عاما.
وبحسب وكالة الأنباء السورية
فإن وفاة قنوع جاءت إثر احتشاء في عضلة القلب.
ونعت نقابة الفنانين الممثل الذي عُرف
بأدواره المساعدة البارزة في الأعمال السورية، كان آخرها في مسلسلي
"العربجي" و"زقاق الجن" اللذين عُرضا خلال شهر رمضان الفائت.
كما كتبت الممثلة السورية نادين الخوري، عبر حسابها على تويتر: "محمد قنوع، ما من كلمات يمكن أن تعبر عن هذا الرحيل المفاجئ والمؤلم، فنان عُرف بأخلاقه وفنه، خالص العزاء لأسرته وإخوته وأقربائه وللوسط الفني، الرحمة لروحه. إنا لله وإنا إليه راجعون."
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أمريتبال سينغ: إلقاء القبض على زعيم انفصالي من السيخ في الهند بعد شهر من الاختباء
أعلنت الشرطة في شمال الهند إلقاء القبض على زعيم انفصالي من السيخ، يدعى أمريتبال سينغ، بعد البحث عنه لأكثر من شهر.
وقالت الشرطة الهندية إنه تم القاء القبض عليه من داخل معبد للسيخ في قرية في ولاية البنجاب، لكن مؤيديه قالوا إنه استسلم بإرادته.
وتم اعتقاله بموجب قانون الأمن الوطني، الذي يسمح باحتجاز المشتبه بهم دون تهمة لمدة تصل إلى عام.
و يتهم سينغ وأتباعه بالقتل ومهاجمة ضباط الشرطة. واشتهر الواعظ بدعوته لإنشاء وطن منفصل للسيخ.
أعادت حملته ذكريات تمرد انفصالي في الثمانينيات وأوائل التسعينيات من القرن الماضي أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص في ولاية البنجاب.
اشتباكات السودان: القاهرة تدعو المصريين الموجودين خارج الخرطوم إلى التوجه إلى بورتسودان ووداي حلفا تمهيدا لإجلائهم
دعت وزارة الخارجية المصرية المواطنين الموجودين خارج مدينة الخرطوم في السودان للتوجه إلى النقاط التي حددتها تمهيدا لإجلائهم بواسطة السلطات المصرية المختصة.
وحدد بيان لوزارة الخارجية المصرية نقطتين لتجميع الرعايا المصريين في السودان تمهيدا لإجلائهم وهما مقر القنصلية المصرية في بورتسودان بولاية البحر الأحمر، ومكتب وادي حلفا القنصلي بولاية الشمال.
في سياق متصل، قال السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم الخارجية المصرية إن مصر تحتاج إلى خطة عمل مُحكمة وآمنة لضمان سلامة ودقة إجلاء الرعايا المصريين، نظرا لأن أعدادهم تتجاوز عشرة آلاف شخص في ظل ما وصفه بالتصاعد الخطير في حجم المخاطر.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن البعثات الدبلوماسية المصرية تواصل العمل على وضع خطط إجلاء الرعايا المصريين، وأنها سوف تكون آخر من يغادر السودان عقب استكمال عملية إجلاء كل من يرغب من أعضاء الجالية المصرية.
وكانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت، أمس السبت، قيامها بإجلاء عدد من رعايا الدول الأجنبية من بينهم مواطنون مصريون بواسطة القوات البحرية السعودية عبر أحد المنافذ على البحر الأحمر.
وأوضح بيان للخارجية السعودية أنه تم إجلاء 66 شخصا من مصر والكويت وقطر والإمارات وتونس وكندا وعدد آخر من الدول، في إطار عملية إجلاء عدد من رعايا المملكة الموجودين في السودان.
اشتباكات السودان: فرنسا تبدأ في إجلاء رعاياها في ظل تواصل القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع
أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن باريس بدأت عملية إجلاء لمواطنيها وبعثتها الدبلوماسية من السودان الذي يشهد منذ أكثر من أسبوع اشتباكات عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع.
ويأتي الإعلان عن المبادرة الفرنسية بعد ساعات من إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن أن القوات الأميركية نفذت مهمة لإجلاء موظفي السفارة الأميركية من الخرطوم.
ومنذ اندلاعها في 15 نيسان/أبريل، تسببت المعارك في السودان بين الجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي"، بسقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى.
السودان: تجدد الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع بعد هدوء نسبي
بعد هدوء نسبي صباح اليوم، تجددت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في عدة مناطق في العاصمة السودانية الخرطوم.
وقال شهود عيان تحدثوا لبي بي سي إن طائرات الجيش قصفت مواقع عسكرية تابعة للدعم السريع في منطقة كافوري بالخرطوم بحري.
كما وقعت اشتباكات شديدة استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة بين الطرفين في عدة مناطق في مدينتي الخرطوم وأمدرمان.
محمد قنوع: وفاة الممثل السوري إثر أزمة قلبية
توفي الممثل السوري الشهير محمد قنوع عن 49 عاما.
وبحسب وكالة الأنباء السورية فإن وفاة قنوع جاءت إثر احتشاء في عضلة القلب.
ونعت نقابة الفنانين الممثل الذي عُرف بأدواره المساعدة البارزة في الأعمال السورية، كان آخرها في مسلسلي "العربجي" و"زقاق الجن" اللذين عُرضا خلال شهر رمضان الفائت.
نعى فنانون سوريون زميلهم الراحل وسط صدمتهم، فكتب الفنان السوري باسم ياخور:
وكتبت الفنانة السورية سلافة معمار:
كما كتبت الممثلة السورية نادين الخوري، عبر حسابها على تويتر: "محمد قنوع، ما من كلمات يمكن أن تعبر عن هذا الرحيل المفاجئ والمؤلم، فنان عُرف بأخلاقه وفنه، خالص العزاء لأسرته وإخوته وأقربائه وللوسط الفني، الرحمة لروحه. إنا لله وإنا إليه راجعون."