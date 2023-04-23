تواصل عمليات إجلاء رعايا أجانب من السودان في ظل تصاعد الاشتباكات، ووفاة الممثل السوري محمد قنوع عن 49 عاما

Getty Images Copyright: Getty Images قالت الشرطة إنه تم القاء القبض على أمريتبال سينغ داخل معبد للسيخ في قرية في ولاية البنجاب. Image caption: قالت الشرطة إنه تم القاء القبض على أمريتبال سينغ داخل معبد للسيخ في قرية في ولاية البنجاب.

أعلنت الشرطة في شمال الهند إلقاء القبض على زعيم انفصالي من السيخ، يدعى أمريتبال سينغ، بعد البحث عنه لأكثر من شهر.

وقالت الشرطة الهندية إنه تم القاء القبض عليه من داخل معبد للسيخ في قرية في ولاية البنجاب، لكن مؤيديه قالوا إنه استسلم بإرادته.

وتم اعتقاله بموجب قانون الأمن الوطني، الذي يسمح باحتجاز المشتبه بهم دون تهمة لمدة تصل إلى عام.

و يتهم سينغ وأتباعه بالقتل ومهاجمة ضباط الشرطة. واشتهر الواعظ بدعوته لإنشاء وطن منفصل للسيخ.

أعادت حملته ذكريات تمرد انفصالي في الثمانينيات وأوائل التسعينيات من القرن الماضي أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص في ولاية البنجاب.