استمرار إجلاء الرعايا الأجانب من العاصمة السودانية الخرطوم ، وأنقرة تعلن عن اجتماع في موسكو غدا لوزراء دفاع تركيا وسوريا وروسيا وإيران

أعلنت الحكومة المصرية رفع حصة موازنة الدعم والحماية الاجتماعية في الموازنة العامة للدولة بنسبة 48% لتصل إلى 529.7 مليار جنيه أي ما يعادل 17.1 مليار دولار خلال العام المالي المقبل.

وأفاد بيان لوزارة المالية المصرية أن الحكومة قررت زيادة الدعم الموجه إلى السلع التموينية بنسبة 41.9 % ليصبح 127.7 مليار جنيه أي ما يزيد على الأربعة مليارات دولار، بعد أن كان يبلغ خلال العام المالي الحالي 90 مليار جنيه فقط، لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية والتي أدت إلى زيادات قياسية في معدلات التضخم، التي سجلت 33.9% في مارس/آذار الماضي على أساس سنوي.

وذكر بيان وزارة المالية أن بند دعم الغذاء يعد أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع عجز الموازنة في مصر الذي يتوقع أن يبلغ 6.8 % خلال العام المالي الحالي، يذكر أن العام المالي في مصر يبدأ اعتبارا من بداية شهر يوليو/تموز.

وأوضحت أرقام وزارة المالية المصرية أن ميزانية دعم المواد البترولية خلال موازنة العام المقبل تبلغ 119.4 مليار جنيه، بينما بلغت ميزانية معاش التضامن الاجتماعي 31 مليار جنيه، وتم تخصيص 8 مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة و6 مليارات جنيه للتأمين الصحي وتوفير الأدوية .