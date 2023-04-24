استمرار إجلاء الرعايا الأجانب من العاصمة السودانية الخرطوم ، وأنقرة تعلن عن اجتماع في موسكو غدا لوزراء دفاع تركيا وسوريا وروسيا وإيران

الحكومة المصرية تعلن رفع حجم الإنفاق على الدعم والحماية الاجتماعية
أعلنت الحكومة المصرية رفع حصة موازنة الدعم والحماية الاجتماعية في الموازنة العامة للدولة بنسبة 48% لتصل إلى 529.7 مليار جنيه أي ما يعادل 17.1 مليار دولار خلال العام المالي المقبل.
وأفاد بيان لوزارة المالية المصرية أن الحكومة قررت زيادة الدعم الموجه إلى السلع التموينية بنسبة 41.9 % ليصبح 127.7 مليار جنيه أي ما يزيد على الأربعة مليارات دولار، بعد أن كان يبلغ خلال العام المالي الحالي 90 مليار جنيه فقط، لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية والتي أدت إلى زيادات قياسية في معدلات التضخم، التي سجلت 33.9% في مارس/آذار الماضي على أساس سنوي.
وذكر بيان وزارة المالية أن بند دعم الغذاء يعد أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع عجز الموازنة في مصر الذي يتوقع أن يبلغ 6.8 % خلال العام المالي الحالي، يذكر أن العام المالي في مصر يبدأ اعتبارا من بداية شهر يوليو/تموز.
وأوضحت أرقام وزارة المالية المصرية أن ميزانية دعم المواد البترولية خلال موازنة العام المقبل تبلغ 119.4 مليار جنيه، بينما بلغت ميزانية معاش التضامن الاجتماعي 31 مليار جنيه، وتم تخصيص 8 مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة و6 مليارات جنيه للتأمين الصحي وتوفير الأدوية .
Getty ImagesCopyright: Getty Images
الإعلان عن بدء مفاوضات بين جيش تحرير أورمو والحكومة الإثيوبية الثلاثاء
أعلنت مجموعة إثيوبية متمردة تعرف باسم جيش تحرير أورومو أن الحكومة قبلت شروطها لبدء محادثات سلام.
وأكد جيش تحرير أورومو، في بيان، أن المفاوضات ستبدأ يوم الثلاثاء.
ووصفت المجموعة التطور بأنه خطوة حاسمة وإيجابية نحو إحلال سلام دائم في المنطقة.
وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، يوم الأحد ، أنه سيتم إجراء مفاوضات رسمية مع المتمردين على أن تعقد في تنزانيا.
ويلوم الطرفان بعضهما البعض ويتهمان بعضهما بارتكاب فظائع.
ويقول جيش تحرير أورومو أن أعضاء أكبر مجموعة عرقية في البلاد، الأورومو ، تعرضوا للقمع لأكثر من قرن من الزمان.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
أكار: اجتماع رباعي بين تركيا وسوريا وروسيا وإيران في موسكو غدا
قال وزير الدفاع
التركي خلوصي أكار إنه سيلتقي مع نظرائه السوري والروسي والإيراني في العاصمة الروسية موسكو غدا الثلاثاء وسط جهود لإعادة بناء العلاقات بين
أنقرة ودمشق بعد سنوات من العداء خلال الحرب السورية.
ووفق ما نقلته وكالة الأناضول التركية
للأنباء عن أكار فإن رؤساء مخابرات الدول الأربع سيحضرون أيضا الاجتماع في موسكو
حول سوريا.
وعقد اجتماع
لمعاوني وزراء خارجية سوريا وروسيا وإيران وتركيا في موسكو يوم الثلاثاء الماضي.
وكان الاجتماع هو الاتصال السياسي الأول بين دمشق وأنقرة منذ اندلاع الأزمة
السورية في عام 2011، وما نجم عنها من توتر في العلاقات بين الجارتين.
الاشتباكات في السودان: استمرار إجلاء الرعايا الأجانب من العاصمة السودانية الخرطوم
أعلنت السويد اليوم أنه تم إجلاء جميع موظفي سفارتها بالعاصمة السودانية الخرطوم وعائلاتهم وعدد غير محدد من السويديين إلى جيبوتي.
وقالت السويد إن الطائرات العسكرية والأفراد سيستمرون في تقديم المساعدة لإجلاء الرعايا الأجانب طالما كان الوضع الأمني يسمح بذلك.
كما أعلنت الدنمارك أنه تم إجلاء خمسة عشر من مواطنيها من السودان من خلال عملية إنقاذ قامت بها فرنسا.
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الحكومة المصرية تعلن رفع حجم الإنفاق على الدعم والحماية الاجتماعية
أعلنت الحكومة المصرية رفع حصة موازنة الدعم والحماية الاجتماعية في الموازنة العامة للدولة بنسبة 48% لتصل إلى 529.7 مليار جنيه أي ما يعادل 17.1 مليار دولار خلال العام المالي المقبل.
وأفاد بيان لوزارة المالية المصرية أن الحكومة قررت زيادة الدعم الموجه إلى السلع التموينية بنسبة 41.9 % ليصبح 127.7 مليار جنيه أي ما يزيد على الأربعة مليارات دولار، بعد أن كان يبلغ خلال العام المالي الحالي 90 مليار جنيه فقط، لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية والتي أدت إلى زيادات قياسية في معدلات التضخم، التي سجلت 33.9% في مارس/آذار الماضي على أساس سنوي.
وذكر بيان وزارة المالية أن بند دعم الغذاء يعد أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع عجز الموازنة في مصر الذي يتوقع أن يبلغ 6.8 % خلال العام المالي الحالي، يذكر أن العام المالي في مصر يبدأ اعتبارا من بداية شهر يوليو/تموز.
وأوضحت أرقام وزارة المالية المصرية أن ميزانية دعم المواد البترولية خلال موازنة العام المقبل تبلغ 119.4 مليار جنيه، بينما بلغت ميزانية معاش التضامن الاجتماعي 31 مليار جنيه، وتم تخصيص 8 مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة و6 مليارات جنيه للتأمين الصحي وتوفير الأدوية .
الإعلان عن بدء مفاوضات بين جيش تحرير أورمو والحكومة الإثيوبية الثلاثاء
أعلنت مجموعة إثيوبية متمردة تعرف باسم جيش تحرير أورومو أن الحكومة قبلت شروطها لبدء محادثات سلام.
وأكد جيش تحرير أورومو، في بيان، أن المفاوضات ستبدأ يوم الثلاثاء.
ووصفت المجموعة التطور بأنه خطوة حاسمة وإيجابية نحو إحلال سلام دائم في المنطقة.
وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، يوم الأحد ، أنه سيتم إجراء مفاوضات رسمية مع المتمردين على أن تعقد في تنزانيا.
ويلوم الطرفان بعضهما البعض ويتهمان بعضهما بارتكاب فظائع.
ويقول جيش تحرير أورومو أن أعضاء أكبر مجموعة عرقية في البلاد، الأورومو ، تعرضوا للقمع لأكثر من قرن من الزمان.
أكار: اجتماع رباعي بين تركيا وسوريا وروسيا وإيران في موسكو غدا
قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إنه سيلتقي مع نظرائه السوري والروسي والإيراني في العاصمة الروسية موسكو غدا الثلاثاء وسط جهود لإعادة بناء العلاقات بين أنقرة ودمشق بعد سنوات من العداء خلال الحرب السورية.
ووفق ما نقلته وكالة الأناضول التركية للأنباء عن أكار فإن رؤساء مخابرات الدول الأربع سيحضرون أيضا الاجتماع في موسكو حول سوريا.
وعقد اجتماع لمعاوني وزراء خارجية سوريا وروسيا وإيران وتركيا في موسكو يوم الثلاثاء الماضي. وكان الاجتماع هو الاتصال السياسي الأول بين دمشق وأنقرة منذ اندلاع الأزمة السورية في عام 2011، وما نجم عنها من توتر في العلاقات بين الجارتين.
الاشتباكات في السودان: استمرار إجلاء الرعايا الأجانب من العاصمة السودانية الخرطوم
أعلنت السويد اليوم أنه تم إجلاء جميع موظفي سفارتها بالعاصمة السودانية الخرطوم وعائلاتهم وعدد غير محدد من السويديين إلى جيبوتي.
وقالت السويد إن الطائرات العسكرية والأفراد سيستمرون في تقديم المساعدة لإجلاء الرعايا الأجانب طالما كان الوضع الأمني يسمح بذلك.
كما أعلنت الدنمارك أنه تم إجلاء خمسة عشر من مواطنيها من السودان من خلال عملية إنقاذ قامت بها فرنسا.