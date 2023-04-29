هجوم بطائرة مسيرة على خزانات وقود في جزيرة القرم، وقصف صاروخي على حمص، ودمشق تتهم إسرائيل

اشتعلت النيران صباح اليوم في خزان وقود في سيفاستوبول بحسب عمدة المدينة. وتمكنت فرق الإطفاء من محاصرة الحريق.

ورجح ميخائيل رازفوجايف أن يكون السبب هجوم بطائرة مسيرة. وكتب على تطبيق تلغرام "اشتعلت النيران في أربع خزانات للوقود بالقرب من خليج كازاتشي". وقال إن فرق الإنقاذ هرعت إلى المكان ولا يعرف بعد عدد الإصابات أو الأضرار الناجمة عن الحادث.

تبلغ مساحة الحريق حوالي 1000 متر مربع. وأظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي تصاعد ألسنة اللهب من محطة نفط في ميناء سيفاستوبول في جزيرة القرم.

ولم يصدر بيان رسمي يؤكد أسباب الحريق لكنه يأتي بعد خمسة أيام من إعلان المسؤولين الروس أنهم صدوا هجومًا بطائرة مسيرة من قبل الجيش الأوكراني في نفس المنطقة.