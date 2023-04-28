اتهامات متبادلة بخرق الهدنة الخامسة في السودان، ومقتل ثلاثة جنود أمريكيين إثر تصادم مروحيتين عسكريتين في ألاسكا

أغلقت أقدم محطة لتوليد الكهرباء من الفحم في أستراليا أبوابها، مع التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة في البلاد.

وستستغرق عملية هدم محطة ليدل الكهربائية، عامين، بعد عمل دام لأكثر من نصف قرن. وسيتم استغلال الموقع في شمال سيدني مستقبلا في إنشاء مشاريع الطاقة النظيفة.

وأظهر تقرير جديد أنه في فبراير/شباط، تم إنتاج نحو ثلثي كهرباء السوق الوطنية الأسترالية من مصادر الطاقة المتجددة، والتي تعتمد بشكل رئيسي على الرياح والطاقة الشمسية.

ولكن، على الرغم من التقدم المحرز في مجال الطاقة النظيفة في أستراليا، لا تزال البلاد ثاني أكبر مصدّر للفحم في العالم.