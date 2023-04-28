اتهامات متبادلة بخرق الهدنة الخامسة في السودان، ومقتل ثلاثة جنود أمريكيين إثر تصادم مروحيتين عسكريتين في ألاسكا

إغلاق أقدم محطة لتوليد الكهرباء من الفحم في أستراليا
أغلقت أقدم محطة لتوليد الكهرباء من الفحم في أستراليا
أبوابها، مع التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة في البلاد.
وستستغرق عملية هدم محطة ليدل الكهربائية، عامين، بعد
عمل دام لأكثر من نصف قرن. وسيتم استغلال الموقع في شمال سيدني مستقبلا في إنشاء مشاريع
الطاقة النظيفة.
وأظهر تقرير جديد أنه في فبراير/شباط، تم إنتاج نحو ثلثي
كهرباء السوق الوطنية الأسترالية من مصادر الطاقة المتجددة، والتي تعتمد بشكل
رئيسي على الرياح والطاقة الشمسية.
ولكن، على الرغم من التقدم المحرز في مجال الطاقة
النظيفة في أستراليا، لا تزال البلاد ثاني أكبر مصدّر للفحم في العالم.
مقتل ثلاثة جنود أمريكيين خلال عمليات تدريبية عسكرية في ولاية ألاسكا
أعلن
الجيش الأمريكي فتح تحقيق بعد تحطم مروحيتين من طراز أباتشي خلال عمليات تدريبية
عسكرية في ولاية ألاسكا، ما أسفر عن مقتل ثلاثة طيارين من الجيش وإصابة آخر.
وذكرت
الفرقة 11 المحمولة جوا في الجيش الأمريكي أن جنديين لقيا حتفهما في موقع الحادث،
في حين تُوفي الجندي الثالث خلال طريقه إلى المستشفى، فيما يُعالج الجندي المصاب في
مستشفى فيربانكس الذي يقع في ولاية ألاسكا.
وهذا الحادث هو الثاني من نوعه
في أقل من شهر.
ففي
أواخر آذار/مارس تحطمت مروحيتان للجيش الأميركي من طراز "بلاك هوك" خلال
رحلة تدريبية في كنتاكي، ما أسفر عن مقتل جميع الجنود التسعة الذين كانوا فيهما.
وسجلت
حوادث عدة أخرى لطائرات عسكرية أميركية في السنوات الأخيرة، بما في ذلك مقتل اثنين
من أفراد الحرس الوطني الأميركي في حادث تحطم طائرة "بلاك هوك" في ولاية
تينيسي خلال تدريب في ألاباما في شباط/فبراير الماضي.
اشتباكات السودان: تبادل الاتهامات بين طرفي النزاع بخرق الهدنة الخامسة
أفادت التقارير الواردة من السودان صباح اليوم،
بسماع دوي انفجار كبير ووقوع قتال عنيف في العاصمة الخرطوم،
رغم دخول الهدنة الخامسة حيز التنفيذ منتصف الليل.
وتبادل طرفي النزاع الاتهامات بشأن خرق الهدنة، إذ اتهم الجيش السوادني، في بيانه قوات الدعم السريع بش هجوم في منطقة جبل
أولياء، كما أكد الجيش تدمير عدد من مركبات قوات الدعم السريع.
كما اتهم الجيشُ قواتِ الدعم السريع باستهداف طائرة
إجلاء تركية.
في المقابل، قال الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع إن الجيش السوداني خرق الهدنة
منذ الصباح الباكر بالهجوم على مواقع قوات الدعم بالطائرات والمدافع في كل من قاعدة
جبل أولياء وأم درمان وقصف مساكن المواطنين.
وكان طرفا النزاع قد اتفقا مساء أمس على تمديد
الهدنة لمدة ثلاثة أيام جديدة، قبل وقت قصير من انتهاء مهلة مماثلة، وذلك من أجل تهيئة الظروف
المناسبة لإجلاء المقيمين من مختلف الجنسيات، وتيسير النواحي الإنسانية للمواطنين
السودانيين.
ويأتي التمديد، لمدة 72 ساعة أخرى، بعد جهود الوساطة السعودية والولايات المتحدة
والنرويج والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة.
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إغلاق أقدم محطة لتوليد الكهرباء من الفحم في أستراليا
أغلقت أقدم محطة لتوليد الكهرباء من الفحم في أستراليا أبوابها، مع التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة في البلاد.
وستستغرق عملية هدم محطة ليدل الكهربائية، عامين، بعد عمل دام لأكثر من نصف قرن. وسيتم استغلال الموقع في شمال سيدني مستقبلا في إنشاء مشاريع الطاقة النظيفة.
وأظهر تقرير جديد أنه في فبراير/شباط، تم إنتاج نحو ثلثي كهرباء السوق الوطنية الأسترالية من مصادر الطاقة المتجددة، والتي تعتمد بشكل رئيسي على الرياح والطاقة الشمسية.
ولكن، على الرغم من التقدم المحرز في مجال الطاقة النظيفة في أستراليا، لا تزال البلاد ثاني أكبر مصدّر للفحم في العالم.
مقتل ثلاثة جنود أمريكيين خلال عمليات تدريبية عسكرية في ولاية ألاسكا
أعلن الجيش الأمريكي فتح تحقيق بعد تحطم مروحيتين من طراز أباتشي خلال عمليات تدريبية عسكرية في ولاية ألاسكا، ما أسفر عن مقتل ثلاثة طيارين من الجيش وإصابة آخر.
وذكرت الفرقة 11 المحمولة جوا في الجيش الأمريكي أن جنديين لقيا حتفهما في موقع الحادث، في حين تُوفي الجندي الثالث خلال طريقه إلى المستشفى، فيما يُعالج الجندي المصاب في مستشفى فيربانكس الذي يقع في ولاية ألاسكا.
وهذا الحادث هو الثاني من نوعه في أقل من شهر.
ففي أواخر آذار/مارس تحطمت مروحيتان للجيش الأميركي من طراز "بلاك هوك" خلال رحلة تدريبية في كنتاكي، ما أسفر عن مقتل جميع الجنود التسعة الذين كانوا فيهما.
وسجلت حوادث عدة أخرى لطائرات عسكرية أميركية في السنوات الأخيرة، بما في ذلك مقتل اثنين من أفراد الحرس الوطني الأميركي في حادث تحطم طائرة "بلاك هوك" في ولاية تينيسي خلال تدريب في ألاباما في شباط/فبراير الماضي.
اشتباكات السودان: تبادل الاتهامات بين طرفي النزاع بخرق الهدنة الخامسة
أفادت التقارير الواردة من السودان صباح اليوم، بسماع دوي انفجار كبير ووقوع قتال عنيف في العاصمة الخرطوم، رغم دخول الهدنة الخامسة حيز التنفيذ منتصف الليل.
وتبادل طرفي النزاع الاتهامات بشأن خرق الهدنة، إذ اتهم الجيش السوادني، في بيانه قوات الدعم السريع بش هجوم في منطقة جبل أولياء، كما أكد الجيش تدمير عدد من مركبات قوات الدعم السريع.
كما اتهم الجيشُ قواتِ الدعم السريع باستهداف طائرة إجلاء تركية.
في المقابل، قال الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع إن الجيش السوداني خرق الهدنة منذ الصباح الباكر بالهجوم على مواقع قوات الدعم بالطائرات والمدافع في كل من قاعدة جبل أولياء وأم درمان وقصف مساكن المواطنين.
وكان طرفا النزاع قد اتفقا مساء أمس على تمديد الهدنة لمدة ثلاثة أيام جديدة، قبل وقت قصير من انتهاء مهلة مماثلة، وذلك من أجل تهيئة الظروف المناسبة لإجلاء المقيمين من مختلف الجنسيات، وتيسير النواحي الإنسانية للمواطنين السودانيين.
ويأتي التمديد، لمدة 72 ساعة أخرى، بعد جهود الوساطة السعودية والولايات المتحدة والنرويج والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة.