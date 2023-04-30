استمرار الاشتباكات في السودان رغم الهدنة، وسرقة مجوهرات بملايين اليوروهات في باريس

يعود البرلمان الإسرائيلي للانعقاد بعد إجازة قصيرة في وقت لاحق اليوم.

وتشير التكهنات إلى أن إجازة البرلمان هدأت من حدة الجدل المثار حول خطط الحكومة لتغيير طريقة عمل النظام القضائي في البلاد.

وفي مارس/ أذار الماضي، أجبرت الإضرابات والمظاهرات بسبب الاعترضات على خطة تعديل النظام القضائي، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على وقف جلسات انعقاد البرلمان ووعد بفترة استراحة لمواصلة النقاش حول الاصلاحات المقترحة.

وتفيد الأنباء الواردة من إسرائيل أن المحادثات التي يسّرها الرئيس إسحاق هرتزوغ لم تحرز سوى تقدم ضئيل.

وشارك يوم السبت نحو 150 ألف شخص في احتجاجات متواصلة للأسبوع السابع عشر على التوالي ضد خطط إصلاح النظام القضائي.

ويقول معارضو نتنياهو إن الإصلاحات ستقوض الديمقراطية في البلاد من خلال إضعاف النظام القضائي الذي كان تاريخياً يفرض رقابة على استخدام الحكومة لسلطتها.