استمرار الاشتباكات في السودان رغم الهدنة، وسرقة مجوهرات بملايين اليوروهات في باريس

احتجاجات إسرائيل: عودة البرلمان الإسرائيلي للعمل بعد فترة استراحة لمناقشة الإصلاحات القضائية
يعود البرلمان
الإسرائيلي للانعقاد بعد إجازة قصيرة في وقت لاحق اليوم.
وتشير التكهنات إلى أن إجازة البرلمان هدأت من حدة الجدل المثار حول
خطط الحكومة لتغيير طريقة عمل النظام القضائي في البلاد.
وفي مارس/ أذار الماضي، أجبرت الإضرابات والمظاهرات بسبب
الاعترضات على خطة تعديل النظام القضائي، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على وقف جلسات
انعقاد البرلمان ووعد بفترة استراحة لمواصلة النقاش حول الاصلاحات المقترحة.
وتفيد الأنباء الواردة من إسرائيل أن المحادثات التي يسّرها الرئيس
إسحاق هرتزوغ لم تحرز سوى تقدم ضئيل.
وشارك يوم السبت نحو 150 ألف شخص في احتجاجات متواصلة للأسبوع
السابع عشر على التوالي ضد خطط إصلاح النظام القضائي.
ويقول معارضو نتنياهو إن الإصلاحات ستقوض الديمقراطية
في البلاد من خلال إضعاف النظام القضائي الذي كان تاريخياً يفرض رقابة على استخدام
الحكومة لسلطتها.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
تسرب للغاز في ولاية البنجاب بالهند يودي بحياة ما لا يقل عن 11 شخصا
قال مسؤولون في شمال الهند إن تسربا
للغاز في مصنع بولاية البنجاب أودى بحياة 11 شخصا على الأقل.
وتم نقل عدد أخر من سكان مدينة لودهينا
إلى المستشفى.
وضمت قائمة ضحايا حادث التسرب نساء
وأطفالا.
ولم يكشف المسؤولون بعد عن مصدر تسرب
الغاز لكن وسائل إعلام محلية قالت إن الحادث وقع في مصنع لمنتجات الألبان.
سرقة محل مجوهرات فاخرة في باريس تقدر قيمتها بملايين اليوروهات
اقتحم
لصوص مسلّحون متجر بولغري للمجوهرات الفاخرة في ساحة فاندوم الشهيرة وسط باريس في
وضح النهار السبت، وسرقوا قطعا تقدر قيمتها بملايين اليوروهات، على ما ذكرت الشرطة
والنيابة العامة.
وأوضح مصدر في الشرطة نقلا عن معلومات أولية أن ثلاثة أشخاص وصلوا على دراجتين ناريتين دخلوا المتجر في الحي السياحي الشهير قرابة الساعة 13,45بالتوقيت المحلي (11,45بتوقيت غرينتش). وأضاف المصدر نفسه أن اثنين منهم كانا يحملان
بنادق، مشيرا إلى أنهما أصابا حارس أمن.
وقال مصدر آخر مطلع على التحقيق إن
الحجم الكامل للغنيمة والأضرار التي تقدر بملايين اليوروهات ما زالت قيد التقييم.
وأظهرت فيديوهات نشرت على مواقع التواصل،السبت، دراجتين
ناريتين كبيرتين متوقفتين على الرصيف أمام محل المجوهرات. ويظهر فيها أيضا رجل يضع خوذة ويحمل مسدسا ويرتدي
ملابس سوداء يقوم بالمراقبة.
وأعلن مكتب المدعي العام في باريس فتح تحقيق في سطو
مسلح.
واستُهدف متجر بولغري نفسه بعملية سطو مسلح في وضح النهار في أيلول/سبتمبر 2021 وسرق اللصوص حينها قطعا بحوالى 10ملايين يورو.
وعقب السرقة، أصيب أحد اللصوص في ساقه بعدما أطلق شرطي النار عليه. وفي حزيران/يونيو 2022، ألقي القبض على اثنين آخرين مشتبه بهما وأودعا الحبس الاحتياطي.
اشتباكات السودان: استمرار المعارك بين الطرفين رغم سريان الهدنة
شهدت الخرطوم غارات جوية وإطلاق نار السبت فيما تواصل إجلاء آلاف الأجانب من السودان مع دخول المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع أسبوعها الثالث رغم الهدنة المعلنة والجهود الدولية لوقف القتال.
وأوقعت الاشتباكات منذ انطلاقها في منتصف نيسان/أبريل ما لا يقل عن 528 قتيلا و4599 جريحا، وفق أرقام أعلنتها وزارة الصحة السبت، لكن يرجح أن تكون الحصيلة أكبر من ذلك.
ونزح حوالى 75 ألف شخص إلى الدول المجاورة، مصر وإثيوبيا وتشاد وجنوب السودان، وفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فيما تنظم دول أجنبية عمليات إجلاء واسعة.
ويتبادل طرفا النزاع الاتهامات بانتهاك الهدنة التي تم تمديدها لمدة ثلاثة أيام بوساطة دولية، وتنتهي الأحد في منتصف الليل، العاشرة بتوقيت غرينيتش.
ويعاني السكان الذين يحاولون الفرار أو يقبعون في منازلهم، أزمات شاملة مع انقطاع المياه والكهرباء ونقص الغذاء.
ويقول أحد سكان جنوب الخرطوم "استيقظنا من جديد على أصوات الطائرات الحربية ومضادات الطائرات في كل الحي".
وأكد شاهد آخر أن المعارك مستمرة منذ الفجر خصوصا حول مقر القناة التلفزيونية العامة في ضاحية أم درمان بشمال الخرطوم.
وأعلنت نقابة الأطباء السودانيين أن 70%من المرافق الصحيّة في المناطق القريبة من مواقع القتال باتت خارج الخدمة.
تغطية مباشرة
time_stated_uk
احتجاجات إسرائيل: عودة البرلمان الإسرائيلي للعمل بعد فترة استراحة لمناقشة الإصلاحات القضائية
يعود البرلمان الإسرائيلي للانعقاد بعد إجازة قصيرة في وقت لاحق اليوم.
وتشير التكهنات إلى أن إجازة البرلمان هدأت من حدة الجدل المثار حول خطط الحكومة لتغيير طريقة عمل النظام القضائي في البلاد.
وفي مارس/ أذار الماضي، أجبرت الإضرابات والمظاهرات بسبب الاعترضات على خطة تعديل النظام القضائي، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على وقف جلسات انعقاد البرلمان ووعد بفترة استراحة لمواصلة النقاش حول الاصلاحات المقترحة.
وتفيد الأنباء الواردة من إسرائيل أن المحادثات التي يسّرها الرئيس إسحاق هرتزوغ لم تحرز سوى تقدم ضئيل.
وشارك يوم السبت نحو 150 ألف شخص في احتجاجات متواصلة للأسبوع السابع عشر على التوالي ضد خطط إصلاح النظام القضائي.
ويقول معارضو نتنياهو إن الإصلاحات ستقوض الديمقراطية في البلاد من خلال إضعاف النظام القضائي الذي كان تاريخياً يفرض رقابة على استخدام الحكومة لسلطتها.
تسرب للغاز في ولاية البنجاب بالهند يودي بحياة ما لا يقل عن 11 شخصا
قال مسؤولون في شمال الهند إن تسربا للغاز في مصنع بولاية البنجاب أودى بحياة 11 شخصا على الأقل.
وتم نقل عدد أخر من سكان مدينة لودهينا إلى المستشفى.
وضمت قائمة ضحايا حادث التسرب نساء وأطفالا.
ولم يكشف المسؤولون بعد عن مصدر تسرب الغاز لكن وسائل إعلام محلية قالت إن الحادث وقع في مصنع لمنتجات الألبان.
سرقة محل مجوهرات فاخرة في باريس تقدر قيمتها بملايين اليوروهات
اقتحم لصوص مسلّحون متجر بولغري للمجوهرات الفاخرة في ساحة فاندوم الشهيرة وسط باريس في وضح النهار السبت، وسرقوا قطعا تقدر قيمتها بملايين اليوروهات، على ما ذكرت الشرطة والنيابة العامة.
وأوضح مصدر في الشرطة نقلا عن معلومات أولية أن ثلاثة أشخاص وصلوا على دراجتين ناريتين دخلوا المتجر في الحي السياحي الشهير قرابة الساعة 13,45بالتوقيت المحلي (11,45بتوقيت غرينتش). وأضاف المصدر نفسه أن اثنين منهم كانا يحملان بنادق، مشيرا إلى أنهما أصابا حارس أمن.
وقال مصدر آخر مطلع على التحقيق إن الحجم الكامل للغنيمة والأضرار التي تقدر بملايين اليوروهات ما زالت قيد التقييم.
وأظهرت فيديوهات نشرت على مواقع التواصل،السبت، دراجتين ناريتين كبيرتين متوقفتين على الرصيف أمام محل المجوهرات. ويظهر فيها أيضا رجل يضع خوذة ويحمل مسدسا ويرتدي ملابس سوداء يقوم بالمراقبة.
وأعلن مكتب المدعي العام في باريس فتح تحقيق في سطو مسلح.
واستُهدف متجر بولغري نفسه بعملية سطو مسلح في وضح النهار في أيلول/سبتمبر 2021 وسرق اللصوص حينها قطعا بحوالى 10ملايين يورو.
وعقب السرقة، أصيب أحد اللصوص في ساقه بعدما أطلق شرطي النار عليه. وفي حزيران/يونيو 2022، ألقي القبض على اثنين آخرين مشتبه بهما وأودعا الحبس الاحتياطي.
اشتباكات السودان: استمرار المعارك بين الطرفين رغم سريان الهدنة
شهدت الخرطوم غارات جوية وإطلاق نار السبت فيما تواصل إجلاء آلاف الأجانب من السودان مع دخول المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع أسبوعها الثالث رغم الهدنة المعلنة والجهود الدولية لوقف القتال.
وأوقعت الاشتباكات منذ انطلاقها في منتصف نيسان/أبريل ما لا يقل عن 528 قتيلا و4599 جريحا، وفق أرقام أعلنتها وزارة الصحة السبت، لكن يرجح أن تكون الحصيلة أكبر من ذلك.
ونزح حوالى 75 ألف شخص إلى الدول المجاورة، مصر وإثيوبيا وتشاد وجنوب السودان، وفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فيما تنظم دول أجنبية عمليات إجلاء واسعة.
ويتبادل طرفا النزاع الاتهامات بانتهاك الهدنة التي تم تمديدها لمدة ثلاثة أيام بوساطة دولية، وتنتهي الأحد في منتصف الليل، العاشرة بتوقيت غرينيتش.
ويعاني السكان الذين يحاولون الفرار أو يقبعون في منازلهم، أزمات شاملة مع انقطاع المياه والكهرباء ونقص الغذاء.
ويقول أحد سكان جنوب الخرطوم "استيقظنا من جديد على أصوات الطائرات الحربية ومضادات الطائرات في كل الحي".
وأكد شاهد آخر أن المعارك مستمرة منذ الفجر خصوصا حول مقر القناة التلفزيونية العامة في ضاحية أم درمان بشمال الخرطوم.
وأعلنت نقابة الأطباء السودانيين أن 70%من المرافق الصحيّة في المناطق القريبة من مواقع القتال باتت خارج الخدمة.