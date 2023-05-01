برنامج الأغذية العالمي يستأنف عملياته في السودان، وقصف روسي يستهدف مدنا أوكرانية

اتهام 7 سوريين في مالطا بالتدريب على ارتكاب أعمال إرهابية في أوروبا
وجهت محكمة في مالطا اتهامات لسبعة سوريين بتشجيع وتدريب آخرين على
ارتكاب أعمال إرهابية في أوروبا.
وقالت شرطة مالطا إنها ألقت القبض على المتهمين الذين تتراوح أعمارهم
بين 21 و27 عاما يوم السبت، وذلك بالتنسيق مع وكالة الشرطة الأوروبية، يوروبول.
وجرى توجيه اتهامات للمجموعة بالارتباط بمنظمة متطرفة والتحريض على
الإرهاب وتجنيد أشخاص لارتكاب أعمال إرهابية وتوجيهم بشأن استخدام متفجرات أو أسلحة
النارية ومحاولة السفر إلى أوروبا لارتكاب الإرهاب. ونفى المتهمون جميعا هذه التهم. ويواجه المتهمون عقوبة تصل إلى السجن مدى الحياة في حالة إدانتهم.
اشتباكات السودان: برنامج الأغذية العالمي يلغي قرار تعليق أنشطته
أعلنت
المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، سيندي ماكين،
أن المؤسسة الدولية قررت إلغاء تعليق أنشطتها في السودان
بعد أن كانت قد اضطرت لذلك بسبب مقتل ثلاثة من موظفيها هناك.
وشددت
ماكين في تغريدة على حسابها على تويتر بأن هناك حاجة ملحة لتوفير الغذاء لملايين
السودانيين الذي يعانون من الجوع.
وصدرت
تحذيرات أممية ودولية من أن المواجهات بين الجيش وقوات الدعم السريع ستؤدي إلى
تفاقم أزمة الجوع في السودان.
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اتهام 7 سوريين في مالطا بالتدريب على ارتكاب أعمال إرهابية في أوروبا
وجهت محكمة في مالطا اتهامات لسبعة سوريين بتشجيع وتدريب آخرين على ارتكاب أعمال إرهابية في أوروبا.
وقالت شرطة مالطا إنها ألقت القبض على المتهمين الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و27 عاما يوم السبت، وذلك بالتنسيق مع وكالة الشرطة الأوروبية، يوروبول.
وجرى توجيه اتهامات للمجموعة بالارتباط بمنظمة متطرفة والتحريض على الإرهاب وتجنيد أشخاص لارتكاب أعمال إرهابية وتوجيهم بشأن استخدام متفجرات أو أسلحة النارية ومحاولة السفر إلى أوروبا لارتكاب الإرهاب. ونفى المتهمون جميعا هذه التهم. ويواجه المتهمون عقوبة تصل إلى السجن مدى الحياة في حالة إدانتهم.
اشتباكات السودان: برنامج الأغذية العالمي يلغي قرار تعليق أنشطته
أعلنت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، سيندي ماكين، أن المؤسسة الدولية قررت إلغاء تعليق أنشطتها في السودان بعد أن كانت قد اضطرت لذلك بسبب مقتل ثلاثة من موظفيها هناك.
وشددت ماكين في تغريدة على حسابها على تويتر بأن هناك حاجة ملحة لتوفير الغذاء لملايين السودانيين الذي يعانون من الجوع.
وصدرت تحذيرات أممية ودولية من أن المواجهات بين الجيش وقوات الدعم السريع ستؤدي إلى تفاقم أزمة الجوع في السودان.
الضفة الغربية: مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في أريحا
قتل فلسطيني وأصيب ستة آخرون برصاص الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم في مخيم عقبة جبر بمدينة أريحا وسط الضفة الغربية المحتلة، وفقًا لمصادر طبية فلسطينية.
وأوضح مدير مستشفى أريحا، باسم عناني، أن ست إصابات وصلت إلى مستشفى أريحا صباح اليوم بينهم أربع إصابات بالرصاص الحي ، وإصابة لسيدة في قدمها إثر انفجار قنبلة حيث وصفت إصابتها بالخطيرة.
وحاصرت القوات الإسرائيلية منزلاً داخل المخيم واعتقلت شابين، بينهم أمين سر حركة فتح في مدينة أريحا أحمد أبو العسل، بحسب ما أفاد محافظ المدينة جهاد أبو العسل.
ووقعت اشتباكات بين مسلحين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي خلال اقتحام الأخير لمخيم عقبة جبر.
ولا تزال القوات الإسرائيلية تفرض تشديدًا أمنيًا وعسكريًا على مداخل مدينة أريحا منذ أكثر من عشر أيام.
روسيا وأوكرانيا: موسكو تشن هجمات صاروخية جديدة على كييف
شنت روسيا موجة جديدة من الهجمات الصاروخية على مدن عدة في أوكرانيا في الساعات الأولى من صباح اليوم.
وقال الجيش الأوكراني إن دفاعاته الجوية تصدت لأغلب تلك الصواريخ.
وكانت العاصمة الأوكرانية كييف من بين المدن التي تعرضت للهجمات الصاروخية.
وأظهرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي نشوب حريق كبير في مدينة بافلوهارد.
وقال قادة عسكريون روس إن الهجمات استهدفت مخزنا للمعدات العسكرية، لكن السلطات المحلية قالت إن 15مدنيا قد أصيبوا إثر تعرض مناطقهم السكنية للقصف الروسي.
اشتباكات السودان: المسؤول الأممي مارتن غريفيث يتوجه إلى السودان لتنسيق العمليات الإنسانية
قررت الأمم المتحدة إرسال مبعوث خاص إلى السودان لتنسيق العمليات الإنسانية في البلد الذي يشهد من أكثر من أسبوعين اشتباكات عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وقال مارتين غريفث، الذي يشغل منصب منسق جهود الإغاثة في حالات الطوارئ، إنه سيبحث سبل توفير معونات عاجلة لملايين السودانيين الذي انقلبت أحوالهم رأسا على عقب بين عشية وضحاها.
يأتي هذا في الوقت الذي تتواصل فيه المواجهات في عدة مناطق بالسودان، من بينها الخرطوم، رغم سريان هدنة.
وصاحب القتال عمليات نزوح كبير لسكان الخرطوم صوب الحدود مع دول الجوار.