رئيسي يلتقي الأسد في دمشق في زيارة هي الأولى لرئيس إيراني منذ 12 عاما، واشتعال النيران في مستودع وقود في القرم

قالت السلطات السعودية إنّ مجموعة مسلّحة اقتحمت وخرّبت ملحقيتها الثقافية في السودان.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية السعودية "واس": " إنّ مبنى الملحقية الثقافية السعودية في جمهورية السودان تعرّض صباح أمس الثلاثاء إلى اقتحام أدى إلى تخريب الأجهزة والكاميرات والاستيلاء على بعض ممتلكات الملحقية".

هذا ولم تشر الوزارة إلى وقوع إصابات جراء عملية الاقتحام.

كما دعت السلطات السعودية إلى "احترام حرمة البعثات الدبلوماسية ومعاقبة الجناة"، وجددت دعوتها إلى "وقف التصعيد العسكري بين الأطراف المتنازعة، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للدبلوماسيين والمقيمين وللمدنيين السودانيين".

وكان وزير الخارجية السعودية قد أجرى خلال الأيام الماضية اتصالات مع البرهان ودقلو لبحث سبل وقف تصعيد النزاع.

وحتى مساء الثلاثاء أجلت السعودية أكثر من 5600 مدني، غالبيتهم العظمى أجانب من 102 دولة في ستّ قارات.