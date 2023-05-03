رئيسي يلتقي الأسد في دمشق في زيارة هي الأولى لرئيس إيراني منذ 12 عاما، واشتعال النيران في مستودع وقود في القرم

اشتباكات السودان: تعرض الملحقية الثقافية السعودية في السودان لأعمال تخريب واستيلاء
قالت السلطات السعودية إنّ مجموعة مسلّحة اقتحمت وخرّبت ملحقيتها الثقافية
في السودان.
وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية السعودية
"واس": " إنّ مبنى الملحقية الثقافية السعودية في جمهورية السودان
تعرّض صباح أمس الثلاثاء إلى اقتحام أدى إلى تخريب الأجهزة والكاميرات والاستيلاء
على بعض ممتلكات الملحقية".
هذا ولم تشر الوزارة إلى وقوع إصابات جراء عملية الاقتحام.
كما دعت السلطات السعودية إلى "احترام حرمة البعثات الدبلوماسية
ومعاقبة الجناة"، وجددت دعوتها
إلى "وقف التصعيد العسكري بين الأطراف المتنازعة، وإنهاء العنف، وتوفير
الحماية اللازمة للدبلوماسيين والمقيمين وللمدنيين السودانيين".
وكان وزير الخارجية السعودية قد أجرى خلال الأيام الماضية اتصالات مع البرهان ودقلو لبحث سبل وقف تصعيد النزاع.
وحتى مساء الثلاثاء أجلت السعودية أكثر من 5600 مدني، غالبيتهم العظمى أجانب من 102 دولة في ستّ قارات.
اشتباكات السودان: استئناف أعمال برنامج الأغذية يعتمد على نجاح الهدنة السادسة.
قال
برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إن قدرته على استئناف تسليم
المساعدات الإنسانية في السودان ستعتمد على ما إذا كان اتفاق وقف إطلاق النار
الأخير سيدخل حيز التنفيذ بشكل فعلي أم لا.
واتفق الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على هدنة سادسة
لمدة سبعة أيام تبدأ اليوم الخميس، بعد أن شهدت اتفاقات وقف إطلاق النار السابقة
خرق متكرراً.
وقالت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي، ليني
كينزلي، لـ بي بي سي إن الوكالة ستعطي الأولوية لتوزيع المواد الغذائية الطارئة
على اللاجئين الموجودين مسبقاً وكذلك للأشخاص الذين نزحوا حديثاً بسبب العنف.
وأضافت كينزلي أن العمليات ستتعطل بسبب نهب آلاف الأطنان
من المواد الغذائية من المستودعات في منطقة دارفور الغربية.
وعاود برنامج الأغذية العالمي استئناف نشاطه بعد أن علّقه
مؤقتاً إثر مقتل ثلاثة من موظفيه في السودان في بداية الحرب.
الحرب في أوكرانيا: اشتعال النيران في مستودع وقود بالقرب من جسر رئيسي في شبه جزيرة القرم
اشتعلت النيران في خزان وقود في في جنوب غربي روسيا، في منطقة تيمريوكسكي في إقليم كراسنودار الروسي، صباح اليوم الأربعاء، دون وقوع إصابات.
وأشار حاكم الإقليم إلى عدم وجود أي تهديد لسكان المناطق المجاورة وتعمل فرق الإطفاء على محاصرة الحريق الذي شمل مساحة هائلة، ويقع الخزان بالقرب من بحر آزوف والبحر الأسود وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من المنطقة.
وقال مسؤول روسي إن النيران اندلعت في مستودع وقود في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء بالقرب من جسر مهم يربط البر الرئيسي لروسيا مع شبه جزيرة القرم، وذلك بعد أيام من إلقاء موسكو باللوم على أوكرانيا في هجوم آخر استهدف مستودع نفط في سيفاستوبول.
ReutersCopyright: Reuters
الرئيس الإيراني يصل دمشق في أول زيارة منذ بدء الأزمة
وصل الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي صباح اليوم الأربعاء الى دمشق في زيارة رسمية هي الأولى لمسؤول إيراني في هذا المنصب منذ 2011.
وأزيلت بحسب شهود عيان الحواجز من محيط السفارة الإيرانية في منطقة المزة في وسط دمشق تمهيدا لاستقبال الرئيس الإيراني.
وذكرت وسائل إعلام إيرانية وسورية أن الزيارة ستستغرق يومين، وسيرافق رئيسي وفد وزاري سياسي واقتصادي كبير.
وسيجري رئيسي مع نظيره السوري مباحثات تتناول العلاقات الثنائية وملفات سياسية واقتصادية مشتركة إضافة إلى التطورات الإيجابية في المنطقة.
إذ تأتي الزيارة تلبية لدعوة من الأسد وفي ظل تقارب بين الرياض وطهران اللتين أعلنتا في الشهر الماضي استئناف العلاقات بعد طول قطيعة. وتأتي عقب تلميحات بعودة سوريا إلى محيطها العربي.
ومن المتوقع أن يوقع الجانبان عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم تشمل مختلف أوجه التعاون، لا سيما في مجالات الطاقة والكهرباء، كما ستجري على هامشها مفاوضات بشأن خط ائتماني إيراني جديد لسوريا، يتم استثماره في قطاع الكهرباء.
والزيارة هي الأولى لرئيس إيراني منذ أكثر من 12 عاماً برغم الدعم الاقتصادي والسياسي والعسكري الكبير الذي تقدمه طهران إلى دمشق.
وكان الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد قد زار دمشق في 18 سبتمبر/أيلول 2010.
وتسيطر القوات الحكومية حاليا على غالبية المناطق التي فقدتها في بداية النزاع. ورغم الهدوء النسبي في الجبهات السورية لكن الحرب لم تنته بعد.
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اشتباكات السودان: تعرض الملحقية الثقافية السعودية في السودان لأعمال تخريب واستيلاء
قالت السلطات السعودية إنّ مجموعة مسلّحة اقتحمت وخرّبت ملحقيتها الثقافية في السودان.
وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية السعودية "واس": " إنّ مبنى الملحقية الثقافية السعودية في جمهورية السودان تعرّض صباح أمس الثلاثاء إلى اقتحام أدى إلى تخريب الأجهزة والكاميرات والاستيلاء على بعض ممتلكات الملحقية".
هذا ولم تشر الوزارة إلى وقوع إصابات جراء عملية الاقتحام.
كما دعت السلطات السعودية إلى "احترام حرمة البعثات الدبلوماسية ومعاقبة الجناة"، وجددت دعوتها إلى "وقف التصعيد العسكري بين الأطراف المتنازعة، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للدبلوماسيين والمقيمين وللمدنيين السودانيين".
وكان وزير الخارجية السعودية قد أجرى خلال الأيام الماضية اتصالات مع البرهان ودقلو لبحث سبل وقف تصعيد النزاع.
وحتى مساء الثلاثاء أجلت السعودية أكثر من 5600 مدني، غالبيتهم العظمى أجانب من 102 دولة في ستّ قارات.
اشتباكات السودان: استئناف أعمال برنامج الأغذية يعتمد على نجاح الهدنة السادسة.
قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إن قدرته على استئناف تسليم المساعدات الإنسانية في السودان ستعتمد على ما إذا كان اتفاق وقف إطلاق النار الأخير سيدخل حيز التنفيذ بشكل فعلي أم لا.
واتفق الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على هدنة سادسة لمدة سبعة أيام تبدأ اليوم الخميس، بعد أن شهدت اتفاقات وقف إطلاق النار السابقة خرق متكرراً.
وقالت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي، ليني كينزلي، لـ بي بي سي إن الوكالة ستعطي الأولوية لتوزيع المواد الغذائية الطارئة على اللاجئين الموجودين مسبقاً وكذلك للأشخاص الذين نزحوا حديثاً بسبب العنف.
وأضافت كينزلي أن العمليات ستتعطل بسبب نهب آلاف الأطنان من المواد الغذائية من المستودعات في منطقة دارفور الغربية.
وعاود برنامج الأغذية العالمي استئناف نشاطه بعد أن علّقه مؤقتاً إثر مقتل ثلاثة من موظفيه في السودان في بداية الحرب.
الحرب في أوكرانيا: اشتعال النيران في مستودع وقود بالقرب من جسر رئيسي في شبه جزيرة القرم
اشتعلت النيران في خزان وقود في في جنوب غربي روسيا، في منطقة تيمريوكسكي في إقليم كراسنودار الروسي، صباح اليوم الأربعاء، دون وقوع إصابات.
وأشار حاكم الإقليم إلى عدم وجود أي تهديد لسكان المناطق المجاورة وتعمل فرق الإطفاء على محاصرة الحريق الذي شمل مساحة هائلة، ويقع الخزان بالقرب من بحر آزوف والبحر الأسود وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من المنطقة.
وقال مسؤول روسي إن النيران اندلعت في مستودع وقود في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء بالقرب من جسر مهم يربط البر الرئيسي لروسيا مع شبه جزيرة القرم، وذلك بعد أيام من إلقاء موسكو باللوم على أوكرانيا في هجوم آخر استهدف مستودع نفط في سيفاستوبول.
الرئيس الإيراني يصل دمشق في أول زيارة منذ بدء الأزمة
وصل الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي صباح اليوم الأربعاء الى دمشق في زيارة رسمية هي الأولى لمسؤول إيراني في هذا المنصب منذ 2011.
وأزيلت بحسب شهود عيان الحواجز من محيط السفارة الإيرانية في منطقة المزة في وسط دمشق تمهيدا لاستقبال الرئيس الإيراني.
وذكرت وسائل إعلام إيرانية وسورية أن الزيارة ستستغرق يومين، وسيرافق رئيسي وفد وزاري سياسي واقتصادي كبير.
وسيجري رئيسي مع نظيره السوري مباحثات تتناول العلاقات الثنائية وملفات سياسية واقتصادية مشتركة إضافة إلى التطورات الإيجابية في المنطقة.
إذ تأتي الزيارة تلبية لدعوة من الأسد وفي ظل تقارب بين الرياض وطهران اللتين أعلنتا في الشهر الماضي استئناف العلاقات بعد طول قطيعة. وتأتي عقب تلميحات بعودة سوريا إلى محيطها العربي.
ومن المتوقع أن يوقع الجانبان عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم تشمل مختلف أوجه التعاون، لا سيما في مجالات الطاقة والكهرباء، كما ستجري على هامشها مفاوضات بشأن خط ائتماني إيراني جديد لسوريا، يتم استثماره في قطاع الكهرباء.
والزيارة هي الأولى لرئيس إيراني منذ أكثر من 12 عاماً برغم الدعم الاقتصادي والسياسي والعسكري الكبير الذي تقدمه طهران إلى دمشق.
وكان الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد قد زار دمشق في 18 سبتمبر/أيلول 2010.
وتسيطر القوات الحكومية حاليا على غالبية المناطق التي فقدتها في بداية النزاع. ورغم الهدوء النسبي في الجبهات السورية لكن الحرب لم تنته بعد.