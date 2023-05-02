فصائل فلسطينية تحمل إسرائيل مسؤولية وفاة القيادي في الجهاد خضر عدنان، والقاهرة تعلن إجلاء أكثر من 60 في المئة من المصريين المقيمين في السودان

تفيد التقارير الواردة من غزة وإسرائيل بأن عددا من الصواريخ أطلق من القطاع صوب إسرائيل بعد الإعلان عن وفاة قيادي في حركة الجهاد الإسلامي ذات النفوذ في غزة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي عن سقوط قذيفة هاون في وقت سابق من صباح اليوم أطلقت من قطاع غزة ووقعت قرب السياج الأمني داخل المنطقة التي تقع تحت السيطرة الإسرائيلية.

وكان الجيش قد أعلن عن سقوط 3 قذائف صاروخية صباحا في مناطق خالية حيث تم تفعيل صافرات الإنذار دون تفعيل منظومة القبة الحديدة.

يذكر أن إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية أعلنت صباحا عنوفاة المعتقل الفلسطيني خضر عدنان بعد إضراب عن الطعام استمر أكثر من 86 يوما.

وأعلنت الفصائل الفلسطينية عن حالة حداد عام وطالبت بالرد على ما وصفتها بجريمة اغتيال عدنان.