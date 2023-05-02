فصائل فلسطينية تحمل إسرائيل مسؤولية وفاة القيادي في الجهاد خضر عدنان، والقاهرة تعلن إجلاء أكثر من 60 في المئة من المصريين المقيمين في السودان

خضر عدنان: إطلاق صواريخ من غزة صوب إسرائيل بعد الإعلان عن وفاة القيادي في الجهاد الإسلامي
تفيد
التقارير الواردة من غزة وإسرائيل بأن عددا من الصواريخ أطلق من القطاع صوب
إسرائيل بعد الإعلان عن وفاة قيادي في حركة الجهاد الإسلامي ذات النفوذ في غزة.
وأعلن الجيش الإسرائيلي عن سقوط قذيفة هاون في وقت سابق
من صباح اليوم أطلقت من قطاع غزة ووقعت قرب السياج الأمني داخل المنطقة التي تقع
تحت السيطرة الإسرائيلية.
وكان الجيش قد أعلن عن سقوط 3 قذائف صاروخية صباحا في
مناطق خالية حيث تم تفعيل صافرات الإنذار دون تفعيل منظومة القبة
الحديدة.
يذكر أن إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية أعلنت صباحا عنوفاة
المعتقل الفلسطيني خضر عدنان بعد إضراب عن الطعام استمر أكثر من 86 يوما.
وأعلنت الفصائل الفلسطينية عن حالة حداد عام وطالبت
بالرد على ما وصفتها بجريمة اغتيال عدنان.
اشتباكات السودان: القاهرة تعلن إجلاء أكثر من 60 في المئة من أفراد الجالية المصرية
قالت وزيرة الهجرة
المصرية سها الجندي إنه تم إجلاء أكثر من 60% من المصريين المقيمين في السودان الذي
يشهد مواجهات عنيفة منذ أكثر من أسبوعين بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
وأضافت الوزيرة
خلال مداخلة هاتفية مع إحدى القنوات المحلية، أن خلية الأزمة الحكومية التي تشكلت
منذ اندلاع الاشتباكات السودانية، تعمل على مدار الساعة.
وتابعت الجندي أن
المجلس الأعلى للجامعات سينظر عملية دمج الطلاب العائدين من السودان في العملية
التعليمية في مصر.
وأشارت الوزيرة
إلى أنه لا يمكن توقع عدد محدد للسودانيين الذين عبروا الحدود المصرية للفرار من
الصراع هناك، مؤكدة على تنسيق الدولة المصرية مع الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية
للتعاطي مع الوافدين السودانيين.
خضر عدنان: فصائل فلسطينية تحمل إسرائيل مسؤولية وفاة القيادي في حركة الجهاد الإسلامي
حملت الخارجية الفلسطينية السلطات الاسرائيلية مسؤولية وفاة المعتقل خضر عدنان الذي فارق الحياة صباح اليوم متأثرا بأوضاعه الصحية المتدهورة جراء إضرابه المفتوح عن الطعام منذ 86 يوما رفضا لاعتقاله الإداري.
وقال المتحدث باسم إدارة السجون الإسرائيلية في بيان له، إن السجين خضر عدنان وجد فاقداً للوعي في زنزانته بعيادة سجن الرملة، ثم نُقل إلى مستشفى "أسافهاروفيه"، ليعلن عن وفاته لاحقاً.
وحملت حركة الجهاد الإسلامي، التي كان عدنان أحد قياديها، إسرائيل المسئولية الكاملة عما وصفته بـ"جريمة قتل" خضر عدنان.
كما اتهمت حركة حماس مصلحة السجون الإسرائيلية بـ"إعدام عدنان وقتله عمدا"، وفقا للحركة
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خضر عدنان: إطلاق صواريخ من غزة صوب إسرائيل بعد الإعلان عن وفاة القيادي في الجهاد الإسلامي
تفيد التقارير الواردة من غزة وإسرائيل بأن عددا من الصواريخ أطلق من القطاع صوب إسرائيل بعد الإعلان عن وفاة قيادي في حركة الجهاد الإسلامي ذات النفوذ في غزة.
وأعلن الجيش الإسرائيلي عن سقوط قذيفة هاون في وقت سابق من صباح اليوم أطلقت من قطاع غزة ووقعت قرب السياج الأمني داخل المنطقة التي تقع تحت السيطرة الإسرائيلية.
وكان الجيش قد أعلن عن سقوط 3 قذائف صاروخية صباحا في مناطق خالية حيث تم تفعيل صافرات الإنذار دون تفعيل منظومة القبة الحديدة.
يذكر أن إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية أعلنت صباحا عنوفاة المعتقل الفلسطيني خضر عدنان بعد إضراب عن الطعام استمر أكثر من 86 يوما.
وأعلنت الفصائل الفلسطينية عن حالة حداد عام وطالبت بالرد على ما وصفتها بجريمة اغتيال عدنان.
اشتباكات السودان: القاهرة تعلن إجلاء أكثر من 60 في المئة من أفراد الجالية المصرية
قالت وزيرة الهجرة المصرية سها الجندي إنه تم إجلاء أكثر من 60% من المصريين المقيمين في السودان الذي يشهد مواجهات عنيفة منذ أكثر من أسبوعين بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
وأضافت الوزيرة خلال مداخلة هاتفية مع إحدى القنوات المحلية، أن خلية الأزمة الحكومية التي تشكلت منذ اندلاع الاشتباكات السودانية، تعمل على مدار الساعة.
وتابعت الجندي أن المجلس الأعلى للجامعات سينظر عملية دمج الطلاب العائدين من السودان في العملية التعليمية في مصر.
وأشارت الوزيرة إلى أنه لا يمكن توقع عدد محدد للسودانيين الذين عبروا الحدود المصرية للفرار من الصراع هناك، مؤكدة على تنسيق الدولة المصرية مع الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية للتعاطي مع الوافدين السودانيين.
خضر عدنان: فصائل فلسطينية تحمل إسرائيل مسؤولية وفاة القيادي في حركة الجهاد الإسلامي
حملت الخارجية الفلسطينية السلطات الاسرائيلية مسؤولية وفاة المعتقل خضر عدنان الذي فارق الحياة صباح اليوم متأثرا بأوضاعه الصحية المتدهورة جراء إضرابه المفتوح عن الطعام منذ 86 يوما رفضا لاعتقاله الإداري.
وقال المتحدث باسم إدارة السجون الإسرائيلية في بيان له، إن السجين خضر عدنان وجد فاقداً للوعي في زنزانته بعيادة سجن الرملة، ثم نُقل إلى مستشفى "أسافهاروفيه"، ليعلن عن وفاته لاحقاً.
وحملت حركة الجهاد الإسلامي، التي كان عدنان أحد قياديها، إسرائيل المسئولية الكاملة عما وصفته بـ"جريمة قتل" خضر عدنان. كما اتهمت حركة حماس مصلحة السجون الإسرائيلية بـ"إعدام عدنان وقتله عمدا"، وفقا للحركة