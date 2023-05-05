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بدء التأشيرة الإلكترونية في السعودية بسبع دول، وتقارير دولية عن سرقة 17 ألف طن من المساعدات للسودان

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  1. اشتباكات السودان: تقارير دولية عن سرقة أطنان من المساعدات الإنسانية

    سرقت في السودان كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية تصل قيمتها إلى أكثر من 13 مليون دولار منذ اندلاع القتال في الشهر الماضي، بحسب تقديرات برنامج الغذاء العالمي وتقدر المساعدات المنهوبة بـ17 ألف طن من المواد الغذائية.

    ونبه البرنامج إلى خطورة انتشار أعمال النهب في البلاد.

    وحذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) من أن الأوضاع تتجه نحو كارثة إنسانية كبيرة مع تزايد وقوع الأطفال في مرمى النيران.

    وحثت دول الجوار السودان على وقف القتال وبدء حوار لحل الأزمة.

    وأصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن أمرا تنفيذيا يسمح بفرض عقوبات على السودان، قائلا إن القتال يجب أن ينتهي.

    وتوقع مدير الاستخبارات الأمريكية أن يستمر الصراع لفترة طويلة، لأن كلا الجانبين يعتقد أنه قادر على حسم الأزمة عسكريا.

    وفشل وقف إطلاق النار الأخير في الصمود، إذ استمر سماع دوي الانفجارات العنيف في العاصمة الخرطوم ومدينتي أم درمان وبحري المجاورتين

    مركز مساعدات
    Copyright: Getty Images

  2. السعودية تبدأ تفعيل خدمة التأشيرات الإلكترونية

    اعتمدت السعودية خدمة التأشيرة الإلكترونية، وتلغى بموجبها التأشيرة على جواز سفر المستفيد.

    وستكون انطلاقة الخدمة على مراحل، وفي المرحلة الأولى ستستفيد 7 دول منها، وهي الإمارات والأردن ومصر وبنغلاديش والهند وإندونيسيا والفلبين.

    وتأتي تلك المبادرة بحسب وزارة الخارجية السعودية في إطار استكمال إجراءات أتمتة ورفع جودة الخدمات القنصلية وتطوير آلية منح التأشيرات التي تشمل تأشيرات العمل والإقامة والزيارة.

    وأشارت الخارجية السعودية إلى تفعيل هذا الإجراء باعتباره مرحلة أولى في عددٍ من بعثات المملكة .

    مطار جدة
    Copyright: Getty Images
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