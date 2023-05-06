حشود شعبية ومئات المدعويين يشاركون في حفل تتويج تاريخي في لندن، والملك تشارلز الثالث وقرينته يستعدان لمستقبل مليء بالتحديات

خلف تشارلز والدته الملكة إليزابيث عندما توفيت في سبتمبر/أيلول الماضي، وهو في سن الـ74. وسيصبح أكبر ملك بريطاني يضع على رأسه تاج سانت إدوارد الذي صنع منذ 360 عاما في القرن الرابع عشر.

ولم تشهد بريطانيا حفل تتويج منذ أكثر من 70 عاما، عندما توجت والدة تشارلز الراحلة إليزابيث الثانية في عام 1953.

وكان تتويجها أول حفل جلوس على العرش يتم عرضه على شاشة التلفزيون في بريطانيا. وتم تصويره بالألوان - وبشكل مثير للدهشة - مع شريط إخباري ثلاثي الأبعاد. وتابعه في ذلك الوقت أكثر من عشرين مليون مشاهد.

اليوم، وبعد سبعين عاما، من المتوقع بحسب تقارير إعلامية أن يتابع مراسم التتويج 300 مليون مشاهد حول العالم.

وستتابع بي بي سي معكم منذ صباح اليوم حدث التتويج التاريخي عبر شبكة من المراسلين المتابعين للحدث عن قرب