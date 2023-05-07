اجتماع في القاهرة لبحث إمكانية عودة سوريا إلى الجامعة العربية، وإسرائيل تسلم الأردن النائب عماد العدوان

اجتماع عاجل لوزراء الخارجية العرب لبحث إمكانية عودة سوريا إلى الجامعة العربية
يعقد
وزراء الخارجية العرب اليوم/الأحد اجتماعا طارئًا بمقر جامعة الدول العربية في
القاهرة، لمناقشة إمكانية عودة سوريا لشغل مقعدها الشاغر بالجامعة، وتطورات الأزمة
السودانية.
يأتي
الاجتماع قبل أقل من أسبوعين على موعد القمة العربية المقبلة التي تستضيفها
المملكة العربية السعودية في 19 من الشهر الجاري.
وأوضح
جمال رشدي المتحدث باسم الجامعة العربية إن اجتماع اليوم/الأحد يعقد بدعوة من كل
من مصر، السعودية، الأردن، والعراق، مشيرًا إلى أنه ربما يحسم مسألة عودة سوريا
لشغل مقعدها الشاغر بالجامعة.
وحول
الآلية المتبعة لعودة سوريا للجامعة، قال رشدي إن "القضايا في الجامعة
العربية تتخذ بالتوافق، وإذا تعذر التوافق يتم اللجوء في حالات محدودة للتصويت"،
مشيرا إلى أن الأصل في القضية هو بلورة توافق عربي، وإذا كانت هناك دولة أو دولتان
غير موافقتين، "تتحفظان" على القرار.
كانت
الجامعة العربية قد جمدت عضوية سوريا خلال اجتماع طارئ دعت له على مستوى وزراء
الخارجية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، بموافقة 18 دولة، واعترضت ثلاث دول هي
سوريا ولبنان واليمن، وامتنع العراق عن التصويت وقتها.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
عماد العدوان: الأردن يتسلم من إسرائيل النائب المتهم بتهريب أسلحة وكميات من الذهب
أعلنت وزارة الخارجية الأردنية بدء عملية قيام السلطات الإسرائيلية
بتسليم نائب أردني متهم بتهريب أسلحة وكميات من الذهب، إلى نظيرتها الأردنية.
وبحسب حساب الخارجية الأردنية على موقع تويتر فإن عملية تسليم النائب
عماد العدوان تتم على جسر الملك حسين.
وكانت السلطات الإسرائيلية قد ألقت القبض النائب الأردني قبل نحو
أسبوعين بتهمة تهريب أسلحة وكميات من الذهب.
وأفادت
وسائل الإعلام الإسرائيلية نقلا عن مسؤولين بارزين قولهم إن الأردن سيستكمل
التحقيقات مع النائب حيث سيتم تقديمه للعدالة بحسب وصفهم.
وأضافت المصادر الصحافية بأن تحقيقات جهاز الأمن العام
الشاباك أشارت إلى أن العدوان قام بعمليات تهريب سابقة تضمنت سجائر الكترونية وذهب
وكان الدافع من ورائها اقتصاديا.
كان وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين ذكر في مقابلة
سابقة بان هذا التهريب يعتبر حادثة جنائية. ورأى مراقبون بأن التصريحات
الإسرائيلية الرسمية تهدف إلى الابتعاد عن خلق أي أزمة دبلوماسية مع عمان.
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اجتماع عاجل لوزراء الخارجية العرب لبحث إمكانية عودة سوريا إلى الجامعة العربية
يعقد وزراء الخارجية العرب اليوم/الأحد اجتماعا طارئًا بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة، لمناقشة إمكانية عودة سوريا لشغل مقعدها الشاغر بالجامعة، وتطورات الأزمة السودانية.
يأتي الاجتماع قبل أقل من أسبوعين على موعد القمة العربية المقبلة التي تستضيفها المملكة العربية السعودية في 19 من الشهر الجاري.
وأوضح جمال رشدي المتحدث باسم الجامعة العربية إن اجتماع اليوم/الأحد يعقد بدعوة من كل من مصر، السعودية، الأردن، والعراق، مشيرًا إلى أنه ربما يحسم مسألة عودة سوريا لشغل مقعدها الشاغر بالجامعة.
وحول الآلية المتبعة لعودة سوريا للجامعة، قال رشدي إن "القضايا في الجامعة العربية تتخذ بالتوافق، وإذا تعذر التوافق يتم اللجوء في حالات محدودة للتصويت"، مشيرا إلى أن الأصل في القضية هو بلورة توافق عربي، وإذا كانت هناك دولة أو دولتان غير موافقتين، "تتحفظان" على القرار.
كانت الجامعة العربية قد جمدت عضوية سوريا خلال اجتماع طارئ دعت له على مستوى وزراء الخارجية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، بموافقة 18 دولة، واعترضت ثلاث دول هي سوريا ولبنان واليمن، وامتنع العراق عن التصويت وقتها.
عماد العدوان: الأردن يتسلم من إسرائيل النائب المتهم بتهريب أسلحة وكميات من الذهب
أعلنت وزارة الخارجية الأردنية بدء عملية قيام السلطات الإسرائيلية بتسليم نائب أردني متهم بتهريب أسلحة وكميات من الذهب، إلى نظيرتها الأردنية.
وبحسب حساب الخارجية الأردنية على موقع تويتر فإن عملية تسليم النائب عماد العدوان تتم على جسر الملك حسين.
وكانت السلطات الإسرائيلية قد ألقت القبض النائب الأردني قبل نحو أسبوعين بتهمة تهريب أسلحة وكميات من الذهب.
وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية نقلا عن مسؤولين بارزين قولهم إن الأردن سيستكمل التحقيقات مع النائب حيث سيتم تقديمه للعدالة بحسب وصفهم.
وأضافت المصادر الصحافية بأن تحقيقات جهاز الأمن العام الشاباك أشارت إلى أن العدوان قام بعمليات تهريب سابقة تضمنت سجائر الكترونية وذهب وكان الدافع من ورائها اقتصاديا.
كان وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين ذكر في مقابلة سابقة بان هذا التهريب يعتبر حادثة جنائية. ورأى مراقبون بأن التصريحات الإسرائيلية الرسمية تهدف إلى الابتعاد عن خلق أي أزمة دبلوماسية مع عمان.
اشتباكات السودان: الجيش يتهم قوات الدعم السريع بخرق الهدنة ونهب بنوك رغم المباحثات التي تستضيفها السعودية
اتهم الجيش السوداني قوات الدعم السريع بإرسال تعزيزات إلى العاصمة الخرطوم رغم المحادثات التي تستضيفها السعودية بمشاركة ممثلين عن طرفي الصراع في السودان.
كذلك اتهم الجيش قوات الدعم السريع بمهاجمة مواقعه ونهب البنوك.
من جهتها قالت قوات الدعم السريع إن قوات الجيش قامت بإطلاق النار على سيارة السفير التركي وعدم الالتزام بالهدنة.
ويقول أطباء سودانيون إن القتال الذي نشب قبل نحو 3 أسابيع أودى بحياة ما يقرب من 500 شخص وإصابة ألفين وخمسمائة شخص.