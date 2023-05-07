اجتماع في القاهرة لبحث إمكانية عودة سوريا إلى الجامعة العربية، وإسرائيل تسلم الأردن النائب عماد العدوان

يعقد وزراء الخارجية العرب اليوم/الأحد اجتماعا طارئًا بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة، لمناقشة إمكانية عودة سوريا لشغل مقعدها الشاغر بالجامعة، وتطورات الأزمة السودانية.

يأتي الاجتماع قبل أقل من أسبوعين على موعد القمة العربية المقبلة التي تستضيفها المملكة العربية السعودية في 19 من الشهر الجاري.

وأوضح جمال رشدي المتحدث باسم الجامعة العربية إن اجتماع اليوم/الأحد يعقد بدعوة من كل من مصر، السعودية، الأردن، والعراق، مشيرًا إلى أنه ربما يحسم مسألة عودة سوريا لشغل مقعدها الشاغر بالجامعة.

وحول الآلية المتبعة لعودة سوريا للجامعة، قال رشدي إن "القضايا في الجامعة العربية تتخذ بالتوافق، وإذا تعذر التوافق يتم اللجوء في حالات محدودة للتصويت"، مشيرا إلى أن الأصل في القضية هو بلورة توافق عربي، وإذا كانت هناك دولة أو دولتان غير موافقتين، "تتحفظان" على القرار.

كانت الجامعة العربية قد جمدت عضوية سوريا خلال اجتماع طارئ دعت له على مستوى وزراء الخارجية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، بموافقة 18 دولة، واعترضت ثلاث دول هي سوريا ولبنان واليمن، وامتنع العراق عن التصويت وقتها.