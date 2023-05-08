الأردن يحبط محاولة جديدة لتهريب مخدرات من الأراضي السورية، وإيران تعدم شخصين بتهمة "إهانة النبي محمد"

اشتباكات السودان: السعودية تتوقع قرب التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار
تتوقع
السعودية أن تتوصل المحادثات التي بدأت في جدة بين ممثلين عن الجيش السوداني وقوات
الدعم السريع إلى وقف لإطلاق النار.
وفي
أول تأكيد على انطلاق الاجتماعات بين الأطراف السودانية المتحاربة، قالت وزارة
الخارجية السعودية إن الجانبين أكدا ضرورة تخفيف معاناة الشعب السوداني.
وقالت
إنه بالإضافة إلى وقف القتال، تهدف المحادثات إلى ضمان إيصال مواد الإغاثة
للمتضررين في مناطق القتال واستعادة الخدمات الأساسية في شتى أرجاء البلاد.
ولم
يصدر أي تعليق من الجيش السوداني أو قوات الدعم السريع شبه العسكرية بشأن
المباحثات الدائرة في السعودية.
وتعد الاجتماعات المنعقدة في جدة هي
الأولى منذ اندلاع القتال في السودان قبل أكثر من ثلاثة أسابيع.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
إيران تعلن إعدام شخصين بتهمة "إهانة النبي محمد"
أعلنت السلطات القضائية الإيرانية أن
سلطات تنفيذ الأحكام أعدمت شخصين بعد إدانتهما بتهمة تدنيس القرآن وإهانة النبي
محمد.
وأفاد موقع تابع للسلطة القضائية
الإيرانية أن حكم الإعدام نفذ صباحا بحق صدر الله فاضلي زارع ويوسف مهرداد
لإدانتهما "بإهانة النبي محمد ومقدسات إسلامية أخرى بما يشمل حرق
القرآن".
وأشار
الموقع الى أن أحد المدانَين اعترف في آذار/مارس بنشر مضامين مسيئة للمقدسات عبر
مواقع التواصل.
وإيران
هي الثانية في العالم من حيث عدد أحكام الإعدام المنفّذة بعد الصين، وفق أرقام
منظمة العفو الدولية.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
الأردن يعلن إحباط محاولة جديدة لتهريب مخدرات وأسلحة من الأراضي السورية
أعلن الجيش الأردني إحباط محاولة جديدة لتهريب كميات من
المخدرات والأسلحة قادمة من الأراضي السورية عبر الحدود الشمالية والشرقية للمملكة.
وبحسب مصادر عسكرية فإن قائمة المواد التي
تمكنت قوات حرس الحدود من ضبطها شملت ما مجموعه مليون ونصف مليون حبة كبتاغون و500 كف حشيش ونصف كيلو غرام من مادة الكريستال بجانب 3 أسلحة نارية من نوع كلاشنكوف، وكميات من الذخائر.
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اشتباكات السودان: السعودية تتوقع قرب التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار
تتوقع السعودية أن تتوصل المحادثات التي بدأت في جدة بين ممثلين عن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى وقف لإطلاق النار.
وفي أول تأكيد على انطلاق الاجتماعات بين الأطراف السودانية المتحاربة، قالت وزارة الخارجية السعودية إن الجانبين أكدا ضرورة تخفيف معاناة الشعب السوداني.
وقالت إنه بالإضافة إلى وقف القتال، تهدف المحادثات إلى ضمان إيصال مواد الإغاثة للمتضررين في مناطق القتال واستعادة الخدمات الأساسية في شتى أرجاء البلاد.
ولم يصدر أي تعليق من الجيش السوداني أو قوات الدعم السريع شبه العسكرية بشأن المباحثات الدائرة في السعودية.
وتعد الاجتماعات المنعقدة في جدة هي الأولى منذ اندلاع القتال في السودان قبل أكثر من ثلاثة أسابيع.
إيران تعلن إعدام شخصين بتهمة "إهانة النبي محمد"
أعلنت السلطات القضائية الإيرانية أن سلطات تنفيذ الأحكام أعدمت شخصين بعد إدانتهما بتهمة تدنيس القرآن وإهانة النبي محمد.
وأفاد موقع تابع للسلطة القضائية الإيرانية أن حكم الإعدام نفذ صباحا بحق صدر الله فاضلي زارع ويوسف مهرداد لإدانتهما "بإهانة النبي محمد ومقدسات إسلامية أخرى بما يشمل حرق القرآن".
وأشار الموقع الى أن أحد المدانَين اعترف في آذار/مارس بنشر مضامين مسيئة للمقدسات عبر مواقع التواصل.
وإيران هي الثانية في العالم من حيث عدد أحكام الإعدام المنفّذة بعد الصين، وفق أرقام منظمة العفو الدولية.
الأردن يعلن إحباط محاولة جديدة لتهريب مخدرات وأسلحة من الأراضي السورية
أعلن الجيش الأردني إحباط محاولة جديدة لتهريب كميات من المخدرات والأسلحة قادمة من الأراضي السورية عبر الحدود الشمالية والشرقية للمملكة.
وبحسب مصادر عسكرية فإن قائمة المواد التي تمكنت قوات حرس الحدود من ضبطها شملت ما مجموعه مليون ونصف مليون حبة كبتاغون و500 كف حشيش ونصف كيلو غرام من مادة الكريستال بجانب 3 أسلحة نارية من نوع كلاشنكوف، وكميات من الذخائر.
وكان الجيش الأردني قد أعلن في السابق عن إحباط أكثر من محاولة لتهريب المخدرات من سوريا التي تقول تقارير إعلامية إنها صارت من أكبر الدول التي تشهد إنتاج حبوب الكبتاغون.
حماس ترحب بعودة سوريا إلى الجامعة العربية
رحبت حركة حماس مساء الاحد بإعلان وزراء خارجية الدول العربية عودة سوريا إلى الجامعة العربية بعد 12 عاما من تعليق عضوية دمشق في المنظمة الإقليمية.
وأعربت الحركة التي تسيطر على قطاع غزة عن أملها بسرعة معالجة كل تداعيات الأزمة السورية.
وكانت العلاقات بين الحركة الإسلامية والحكومة السورية قد انقطعت في عام 2012 على خلفية المواجهات بين الجيش السوري ومسلحي المعارضة، وهي التطورات ذاتها التي كانت وراء تعليق عضوية دمشق في الجامعة العربية.
لكن الفترة الأخيرة شهدت تحسنا ملحوظا في العلاقات بين الحكومة السورية وحماس ما تجسد في زيارة قادة من الحركة لدمشق وإعلانهم "طي صفحة الماضي".