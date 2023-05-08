الأردن يحبط محاولة جديدة لتهريب مخدرات من الأراضي السورية، وإيران تعدم شخصين بتهمة "إهانة النبي محمد"

تتوقع السعودية أن تتوصل المحادثات التي بدأت في جدة بين ممثلين عن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى وقف لإطلاق النار.

وفي أول تأكيد على انطلاق الاجتماعات بين الأطراف السودانية المتحاربة، قالت وزارة الخارجية السعودية إن الجانبين أكدا ضرورة تخفيف معاناة الشعب السوداني.

وقالت إنه بالإضافة إلى وقف القتال، تهدف المحادثات إلى ضمان إيصال مواد الإغاثة للمتضررين في مناطق القتال واستعادة الخدمات الأساسية في شتى أرجاء البلاد.

ولم يصدر أي تعليق من الجيش السوداني أو قوات الدعم السريع شبه العسكرية بشأن المباحثات الدائرة في السعودية.

وتعد الاجتماعات المنعقدة في جدة هي الأولى منذ اندلاع القتال في السودان قبل أكثر من ثلاثة أسابيع.