استعدادات أمنية في إسرائيل تحسبا لهجمات انتقامية من الجهاد الإسلامي، وتراجع أرباح أرامكو السعودية مع انخفاض أسعار النفط

أرامكو: تراجع أرباح الشركة السعودية بنحو 20 بالمائة مع انخفاض أسعار النفط
أعلنت
شركة النفط السعودية أرامكو أن ما حققته من أرباح في الربع الأول من العام الجاري يقل بنحو 20 في
المائة مقارنة بالفترة نفسها في عام 2022، مرجعة الأمر إلى تراجع أسعار النفط.
وقالت
الشركة إنها حققت صافي ربح بلغ 119.54 مليار ريال (31.87 مليار دولار) في الأشهر
الثلاثة الأولى من عام 2023 مقارنة بـ148.03 مليار ريال (39.5 مليار دولار) في الأشهر الثلاثة
الأولى من عام 2022 بتراجع وصل إلى 19.25 بالمائة.
وأرجعت
الشركة "هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى انخفاض أسعار النفط الخام".
وكانت
أسعار النفط قد شهدت ارتفاعا في العام الماضي بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.
ورغم
هذا التراجع تمثل أرباح أرامكو في الربع الأول أكثر من ثلاثة أرباع الأرباح التي
حققتها الشركات الخمس الكبرى في قطاع النفط مجتمعة (بي بي وشل البريطانيتان وإكسون
موبيل وشيفرون الأميركيتان وتوتال إنرجي الفرنسية) خلال نفس الفترة والبالغة 40,5
مليار دولار، بحسب وكالة فرانس برس.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
نابلس: القوات الإسرائيلية تحاصر منزلا في حارة القريون
اقتحمت القوات الإسرائيلية صباح اليوم البلدة القديمة في مدينة
نابلس، وحاصرت منزلاً في حارة القريون.
وقالت مصادر محلية أن قوة خاصة تابعة للجيش دخلت مدينة نابلس، تبعها
تعزيزات عسكرية كبيرة من عدة محاور، وقاموا بمحاصرة منزل يوجد فيه عدد من
المطلوبين الفلسطينيين داخل البلدة القديمة، وإطلاق صاروخ من نوع انيرجا نحو
المنزل.
وسمع صوت كثيف لإطلاق النار وانفجارات داخل البلدة القديمة.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن قوات الجيش تنفذ نشاطًا
عسكريًا في نابلس.
وقالت كتيبة نابلس التابعة للجهاد الإسلامي أن مقاتليها استهدفوا القوات الإسرائيلية بصليات من الرصاص.
الغارات على غزة: استعدادات أمنية في إسرائيل تحسبا لهجمات من حركة الجهاد الإسلامي ردا على مقتل 3 من قادتها
فتحت
بلديات مناطق مختلفة في اسرائيل ملاجئها في في أعقاب التصعيد الإسرائيلي الذي أدى
الى اغتيال 3 قادة من حركة الجهاد
الاسلامي في قطاع غزة.
من
بين تلك البلدات، مدن هرتسيليا وريشون ليتسيون التي تقع إلى الشمال والجنوب من مدينة
تل أبيب فيما أعلن عن تعليق الدوام في المدارس وإغلاق بعض الطرق في مناطق جنوب
البلاد.
وبحسب
مراسل بي بي سي فإنه من المتوقع أن يعقد رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين
نتانياهو جلسة أمنية مع وزير دفاعه يواف غالانت في القدس بعد قليل. كما أن المجلس
الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية سيعقد مساءا.
ويتوقع
قادة اسرائيليون أن تشهد اسرائيل ردا واضحا بإطلاق صواريخ.
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أرامكو: تراجع أرباح الشركة السعودية بنحو 20 بالمائة مع انخفاض أسعار النفط
أعلنت شركة النفط السعودية أرامكو أن ما حققته من أرباح في الربع الأول من العام الجاري يقل بنحو 20 في المائة مقارنة بالفترة نفسها في عام 2022، مرجعة الأمر إلى تراجع أسعار النفط.
وقالت الشركة إنها حققت صافي ربح بلغ 119.54 مليار ريال (31.87 مليار دولار) في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023 مقارنة بـ148.03 مليار ريال (39.5 مليار دولار) في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022 بتراجع وصل إلى 19.25 بالمائة.
وأرجعت الشركة "هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى انخفاض أسعار النفط الخام".
وكانت أسعار النفط قد شهدت ارتفاعا في العام الماضي بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.
ورغم هذا التراجع تمثل أرباح أرامكو في الربع الأول أكثر من ثلاثة أرباع الأرباح التي حققتها الشركات الخمس الكبرى في قطاع النفط مجتمعة (بي بي وشل البريطانيتان وإكسون موبيل وشيفرون الأميركيتان وتوتال إنرجي الفرنسية) خلال نفس الفترة والبالغة 40,5 مليار دولار، بحسب وكالة فرانس برس.
نابلس: القوات الإسرائيلية تحاصر منزلا في حارة القريون
اقتحمت القوات الإسرائيلية صباح اليوم البلدة القديمة في مدينة نابلس، وحاصرت منزلاً في حارة القريون.
وقالت مصادر محلية أن قوة خاصة تابعة للجيش دخلت مدينة نابلس، تبعها تعزيزات عسكرية كبيرة من عدة محاور، وقاموا بمحاصرة منزل يوجد فيه عدد من المطلوبين الفلسطينيين داخل البلدة القديمة، وإطلاق صاروخ من نوع انيرجا نحو المنزل.
وسمع صوت كثيف لإطلاق النار وانفجارات داخل البلدة القديمة.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن قوات الجيش تنفذ نشاطًا عسكريًا في نابلس.
وقالت كتيبة نابلس التابعة للجهاد الإسلامي أن مقاتليها استهدفوا القوات الإسرائيلية بصليات من الرصاص.
الغارات على غزة: استعدادات أمنية في إسرائيل تحسبا لهجمات من حركة الجهاد الإسلامي ردا على مقتل 3 من قادتها
فتحت بلديات مناطق مختلفة في اسرائيل ملاجئها في في أعقاب التصعيد الإسرائيلي الذي أدى الى اغتيال 3 قادة من حركة الجهاد الاسلامي في قطاع غزة.
من بين تلك البلدات، مدن هرتسيليا وريشون ليتسيون التي تقع إلى الشمال والجنوب من مدينة تل أبيب فيما أعلن عن تعليق الدوام في المدارس وإغلاق بعض الطرق في مناطق جنوب البلاد.
وبحسب مراسل بي بي سي فإنه من المتوقع أن يعقد رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو جلسة أمنية مع وزير دفاعه يواف غالانت في القدس بعد قليل. كما أن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية سيعقد مساءا.
ويتوقع قادة اسرائيليون أن تشهد اسرائيل ردا واضحا بإطلاق صواريخ.