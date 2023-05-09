استعدادات أمنية في إسرائيل تحسبا لهجمات انتقامية من الجهاد الإسلامي، وتراجع أرباح أرامكو السعودية مع انخفاض أسعار النفط

أعلنت شركة النفط السعودية أرامكو أن ما حققته من أرباح في الربع الأول من العام الجاري يقل بنحو 20 في المائة مقارنة بالفترة نفسها في عام 2022، مرجعة الأمر إلى تراجع أسعار النفط.

وقالت الشركة إنها حققت صافي ربح بلغ 119.54 مليار ريال (31.87 مليار دولار) في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023 مقارنة بـ148.03 مليار ريال (39.5 مليار دولار) في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022 بتراجع وصل إلى 19.25 بالمائة.

وأرجعت الشركة "هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى انخفاض أسعار النفط الخام".

وكانت أسعار النفط قد شهدت ارتفاعا في العام الماضي بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

ورغم هذا التراجع تمثل أرباح أرامكو في الربع الأول أكثر من ثلاثة أرباع الأرباح التي حققتها الشركات الخمس الكبرى في قطاع النفط مجتمعة (بي بي وشل البريطانيتان وإكسون موبيل وشيفرون الأميركيتان وتوتال إنرجي الفرنسية) خلال نفس الفترة والبالغة 40,5 مليار دولار، بحسب وكالة فرانس برس.