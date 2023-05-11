ارتفاع عدد القتلى في غزة في اليوم الثالث للتصعيد العسكري إلى 25 والجرحى إلى 76، وهزة أرضية عنيفة تضرب جزر تونغا

في اليوم الثالث تجدد إطلاق القذائف الصاروخية من قطاع غزة وسمع دوى انفجارات صواريخ القبة الحديدية الإسرائيلية في محاولة لاعتراضها.

وتجددت الغارات الجوية الإسرائيلية وقصفت مناطق مفتوحة شرق خان يونس جنوب القطاع.

وارتفع عدد القتلى فجر اليوم الخميس إلى 25 فلسطينيا، واستهدف اليوم ثلاثة مواطنين، وقصف الطيران الإسرائيلي شقة سكنية في خان يونس جنوب القطاع كان الثلاثة في داخلها.

وأشارت وزارة الصحة في غزة إلى ارتفاع عدد المصابين إلى أكثر من 70 خلال ثلاثة ايام من بدء الهجوم.

وتواصِل كذلك الفصائل الفلسطينية، إطلاق رشقات من الصواريخ، باتجاه المدن والبلدات الإسرائيلية.

وتواجه الوساطة المصرية لوقف إطلاق النار صعوبات كثيرة، فقد ذكر الإعلام الإسرائيلي أن حركة "الجهاد الاسلامي" طالبت بتسليم جثمان خضر عدنان، ووقف التصفيات في الضفة الغربية، والغاء مسيرة الاعلام المقرر إجراؤها في البلدة القديمة من اورشليم- القدس الاسبوع المقبل، كشروط لوقف إطلاق النار.

وقال مصدر إسرائيلي بحسب موقع هيئة البث الإسرائيلية إن التركيز الآن ليس على وقف إطلاق النار وإنما على إطلاق النار. وذكرت مصادر متعددة ومطلعة في الفصائل الفلسطينية لصحيفة "الأيام" أن إسرائيل أفشلت ساعات طويلة من الجهود التي بذلها وسطاء عرب بقيادة مصر للتوصل إلى وقف إطلاق النار.

ورغم التعنت الواضح في التصريحات فقد تحدثت تقارير إعلامية عن إمكانية التوصل إلى اتفاق.

لكن استهداف القيادي علي غالي قائد الوحدة الصاروخية لدى حركة الجهاد قد يفاقم من الوضع الآن. وقد تتجدد الرشقات الصاروخية من غزة باتجاه إسرائيل.

ومن المتوقع أن يصل اليوم إلى القاهرة رئيس الدائرة السياسية في "الجهاد الإسلامي"، محمد الهندي، لاستكمال محادثات وقف إطلاق النار.

وواصل الجيش الإسرائيلي إغلاق حاجز بيت حانون شمال القطاع لليوم الثالث على التوالي وأدى هذا إلى إعاقة سفر أكثر من 300 مريض غالبيتهم مرضى أورام كانوا بحاجة للعلاج في مستشفيات الضفة وإسرائيل.

وشدد المجتمع الدولي على ضرورة منع تفاقم التصعيد وازهاق المزيد من الأرواح.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، انتونيو غوتيريش، إن على إسرائيل الالتزام بالقانون الإنساني الدولي، والتقيد باستخدام متناسب للقوة وتجنب المساس بالمدنيين.

وشجب غوتيريش إطلاق القذائف الصاروخية من القطاع ودعا إلى التحلي بضبط النفس والعمل على وقف الاعمال العدائية.