الجيش الإسرائيلي يقتحم مخيم بلاطة في الضفة الغربية ويقصف غزة وسط حديث عن "تهدئة"، وإطلاق رشقة صواريخ من القطاع

غادر عمران خان مقر محكمة إسلام أباد العليا بعد قرار المحكمة الإفراج عنه بكفاله مؤقتة لمدة أسبوعين في القضية التي يُتّهم بموجبها بالفساد وغسيل الأموال، وذلك بعد أن حكمت المحكمة العليا ببطلان اعتقاله.

وقد استقبل زعيم المعارضة الباكستانية عمران خان في منزله في لاهور من قبل آلاف المؤيدين له الذين أطلقوا الألعاب النارية وأمطروا سيارته بالورود.

وقد شهدت باكستان اضطرابات عنيفة فجرتها أحدث محاولة لاعتقال رئيس الوزراء السابق. ومن المتوقع أن يمثل خان أمام المحكمة مرة أخرى يوم الاثنين.