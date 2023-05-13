الجيش الإسرائيلي يقتحم مخيم بلاطة في الضفة الغربية ويقصف غزة وسط حديث عن "تهدئة"، وإطلاق رشقة صواريخ من القطاع

عمران خان: وصول زعيم المعارضة الباكستانية إلى منزله بعد الإفراج عنه
غادر عمران خان مقر محكمة إسلام
أباد العليا بعد قرار المحكمة الإفراج عنه بكفاله مؤقتة لمدة أسبوعين في القضية التي
يُتّهم بموجبها بالفساد وغسيل الأموال، وذلك بعد أن حكمت المحكمة العليا ببطلان
اعتقاله.
وقد استقبل زعيم المعارضة
الباكستانية عمران خان في منزله في لاهور من قبل آلاف المؤيدين له الذين أطلقوا
الألعاب النارية وأمطروا سيارته بالورود.
وقد شهدت باكستان اضطرابات عنيفة
فجرتها أحدث محاولة لاعتقال رئيس الوزراء السابق. ومن المتوقع أن يمثل خان أمام
المحكمة مرة أخرى يوم الاثنين.
قصف غزة: مسؤول إسرائيلي يصل إلى القاهرة لبحث وقف إطلاق النار
وصل مسؤول أمني إسرائيلي إلى القاهرة لبحث المقترح المصري الجديد لوقف إطلاق النار.
وتأتي تلك الزيارة رغم إبلاغ إسرائيل أمس الوسيط المصري تعليق محادثات وقف إطلاق النار، بسبب رفض إسرائيل وقف عمليات الاغتيال بحسب تقارير إعلامية.
لكن هذه التقارير أشارت إلى "تفاهمات شفهية" محتملة في هذا الشأن.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن مسؤولي الاستخبارات "الشاباك" وقادة الجيش أوصوا بالسعي لوقف إطلاق النار وإنهاء العملية العسكرية في غزة بزعم أنها حققت أهدافها، وجاءت تلك التوصيات خلال لقاءات عقدت أمس، في مكتب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.
لكن نتنياهو أعلن عقب الاجتماعات مواصلة الحملة العسكرية،
وتواصلت محادثات التهدئة عبر الوسيط المصري دون تحقيق نتائج تذكر.
قصف غزة واقتحام الضفة الغربية: الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيين في نابلس ويقصف مناطق في غزة
في اليوم الخامس من بدء الهجوم الإسرائيلي على غزة، تواصلت الغارات في ساعات الفجر الاولى وصباح اليوم على مناطق عديدة في القطاع.
كما اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي نابلس وقتل خلال الاقتحام اثنان من الفلسطينيين وأصيب عدد آخر في مخيم بلاطة.
ففي غزة: قصفت الطائرات الاسرائيلية منزلًا لعائلة أبو العطا بحي الشجاعية شرق مدينة غزة ومنزلا آخر لعائلة ياسين في شارع اليرموك وسط المدينة ليرتفع عدد المنازل المستهدفة إلى 20.
كما استهدفت الطائرات أرضا زراعية قرب مقبرة الفلوجا شرق جباليا وأرضا اخرى شرق غزة. وقد ردت الفصائل الفلسطينية بإطلاق رشقات صاروخية، ودوت صافرات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة.
وأعلنت وزارة الصحة أن 33 فلسطينيا معظمهم من المدنيين، ومن بينهم 6 أطفال و3 سيدات. كما أصيب 147 مواطنا حالة بعضهم حرجة.
وفي الضفة الغرية: اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي مخيم بلاطة شرق نابلس وحاصرت أحد المنازل حيث قتل فلسطينيان وأصيب ثلاثة آخرون بعضهم في حالة خطيرة.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن قوات خاصة من الـ"مستعربين" برفقة قوات الاحتلال حاصروا منزلا وسط المخيم، واعتلى عدد من القناصة أسطح المنازل، مما أدى إلى اندلاع مواجهات، تخللها إطلاق كثيف للرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع.
وقالت الوكالة الفلسطينية إن قوات الإسرائيلية تمنع دخول سيارات الإسعاف إلى المخيم.
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عمران خان: وصول زعيم المعارضة الباكستانية إلى منزله بعد الإفراج عنه
غادر عمران خان مقر محكمة إسلام أباد العليا بعد قرار المحكمة الإفراج عنه بكفاله مؤقتة لمدة أسبوعين في القضية التي يُتّهم بموجبها بالفساد وغسيل الأموال، وذلك بعد أن حكمت المحكمة العليا ببطلان اعتقاله.
وقد استقبل زعيم المعارضة الباكستانية عمران خان في منزله في لاهور من قبل آلاف المؤيدين له الذين أطلقوا الألعاب النارية وأمطروا سيارته بالورود.
وقد شهدت باكستان اضطرابات عنيفة فجرتها أحدث محاولة لاعتقال رئيس الوزراء السابق. ومن المتوقع أن يمثل خان أمام المحكمة مرة أخرى يوم الاثنين.
قصف غزة: مسؤول إسرائيلي يصل إلى القاهرة لبحث وقف إطلاق النار
وصل مسؤول أمني إسرائيلي إلى القاهرة لبحث المقترح المصري الجديد لوقف إطلاق النار.
وتأتي تلك الزيارة رغم إبلاغ إسرائيل أمس الوسيط المصري تعليق محادثات وقف إطلاق النار، بسبب رفض إسرائيل وقف عمليات الاغتيال بحسب تقارير إعلامية.
لكن هذه التقارير أشارت إلى "تفاهمات شفهية" محتملة في هذا الشأن.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن مسؤولي الاستخبارات "الشاباك" وقادة الجيش أوصوا بالسعي لوقف إطلاق النار وإنهاء العملية العسكرية في غزة بزعم أنها حققت أهدافها، وجاءت تلك التوصيات خلال لقاءات عقدت أمس، في مكتب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.
لكن نتنياهو أعلن عقب الاجتماعات مواصلة الحملة العسكرية، وتواصلت محادثات التهدئة عبر الوسيط المصري دون تحقيق نتائج تذكر.
قصف غزة واقتحام الضفة الغربية: الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيين في نابلس ويقصف مناطق في غزة
في اليوم الخامس من بدء الهجوم الإسرائيلي على غزة، تواصلت الغارات في ساعات الفجر الاولى وصباح اليوم على مناطق عديدة في القطاع.
كما اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي نابلس وقتل خلال الاقتحام اثنان من الفلسطينيين وأصيب عدد آخر في مخيم بلاطة.
ففي غزة: قصفت الطائرات الاسرائيلية منزلًا لعائلة أبو العطا بحي الشجاعية شرق مدينة غزة ومنزلا آخر لعائلة ياسين في شارع اليرموك وسط المدينة ليرتفع عدد المنازل المستهدفة إلى 20.
كما استهدفت الطائرات أرضا زراعية قرب مقبرة الفلوجا شرق جباليا وأرضا اخرى شرق غزة. وقد ردت الفصائل الفلسطينية بإطلاق رشقات صاروخية، ودوت صافرات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة.
وأعلنت وزارة الصحة أن 33 فلسطينيا معظمهم من المدنيين، ومن بينهم 6 أطفال و3 سيدات. كما أصيب 147 مواطنا حالة بعضهم حرجة.
وفي الضفة الغرية: اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي مخيم بلاطة شرق نابلس وحاصرت أحد المنازل حيث قتل فلسطينيان وأصيب ثلاثة آخرون بعضهم في حالة خطيرة.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن قوات خاصة من الـ"مستعربين" برفقة قوات الاحتلال حاصروا منزلا وسط المخيم، واعتلى عدد من القناصة أسطح المنازل، مما أدى إلى اندلاع مواجهات، تخللها إطلاق كثيف للرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع.
وقالت الوكالة الفلسطينية إن قوات الإسرائيلية تمنع دخول سيارات الإسعاف إلى المخيم.