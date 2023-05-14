إقبال كبير على الانتخابات التركية، وسويدية من أصل مغربي تفوز بجائزة مسابقة يوروفيجن

مسابقة يوروفيجن: لورين الطلحاوي سويدية من أصل مغربي تفوز بالمسابقة الأكبر في أوروبا
فازت المغنية السويدية من أصول مغربية لورين زينب نورا الطلحاوي بمسابقة "يوروفيجن" للأغنية الأوروبية بعد تفوقها على 25 منافسا في ختام الحدث الموسيقي الأكبر في العالم والذي أقيمت نسخته هذا العام في بريطانيا نيابة عن أوكرانيا بسبب الغزو الروسي.
وسبق للورين أن فازت بالجائزة نفسها عام 2012، لتصبح بعد نيلها المركز الأول مجددا في ليفربول عن أغنية "تاتو" أول امرأة تحقق هذا الإنجاز مرتين، وثاني شخص بعد المغني الإيرلندي جوني لوغان في الثمانينات.
وفازت "تاتو" بفارق ضئيل عن أغنية الفنلندي كاريا "تشا تشا تشا".
وجاء اختيار بريطانيا، وصيفة أوكرانيا الفائزة بجائزة عام 2022، بعدما رأى المنظمون أنه من المستحيل تنظيم الحفل في ظل الغزو الروسي المستمر.
وشارك 26 بلداً في المنافسة النهائية ضمن مسابقة يوروفيجن بنسختها السابعة والستين.
الانتخابات التركية 2023: ملايين الأتراك يدلون بأصواتهم لاختيار الرئيس والبرلمان
يواصل
الأتراك اليوم الإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس وبرلمان جديدين، وتحتدم
المنافسة في هذه الانتخابات بين الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان مرشح حزب العدالة
والتنمية، ومنافسه مرشح تحالف المعارضة، ورئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار
أوغلو.
ومن المقرر أن تغلق لجان التصويت
أبوابها في تمام الخامسة بالتوقيت المحلي (الثانية ظهرا بتوقيت غرينتش)، ومن ثم
يبدأ فرز الأصوات وإعلان النتائج.
وقال وزير الداخلية التركي سليمان
صويلو إن هناك إقبالا كبيرا جدا على الانتخابات منذ ساعات الصباح الأولى مقارنة
بالانتخابات السابقة.
وأضاف صويلو في تصريحات للصحفيين خلال إدلائه بصوته، إن وزارة
الداخلية نشرت أكثر من 600 ألف عنصر أمن
لتأمين الانتخابات، وتابع أن وزارة الداخلية وفرت مراكز اقتراع متنقلة في مناطق
الزلزال ليتمكن الأتراك من التصويت في هذه المناطق.
وينتظر أن يدلي 64 مليون ناخب بأصواتهم من أصل 85 مليون نسمة، بين هؤلاء 3,4 ملايين صوتوا في الخارج و5,2 ملايين شاب سيدلون باصواتهم للمرة الأولى ولم يعرفوا سوى الرئيس الحالي رجب طيب إردوغان.
ونشر مئات المراقبين في مراكز الاقتراع البالغ عددها 50 ألفا.
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مسابقة يوروفيجن: لورين الطلحاوي سويدية من أصل مغربي تفوز بالمسابقة الأكبر في أوروبا
فازت المغنية السويدية من أصول مغربية لورين زينب نورا الطلحاوي بمسابقة "يوروفيجن" للأغنية الأوروبية بعد تفوقها على 25 منافسا في ختام الحدث الموسيقي الأكبر في العالم والذي أقيمت نسخته هذا العام في بريطانيا نيابة عن أوكرانيا بسبب الغزو الروسي.
وسبق للورين أن فازت بالجائزة نفسها عام 2012، لتصبح بعد نيلها المركز الأول مجددا في ليفربول عن أغنية "تاتو" أول امرأة تحقق هذا الإنجاز مرتين، وثاني شخص بعد المغني الإيرلندي جوني لوغان في الثمانينات.
وفازت "تاتو" بفارق ضئيل عن أغنية الفنلندي كاريا "تشا تشا تشا".
وجاء اختيار بريطانيا، وصيفة أوكرانيا الفائزة بجائزة عام 2022، بعدما رأى المنظمون أنه من المستحيل تنظيم الحفل في ظل الغزو الروسي المستمر. وشارك 26 بلداً في المنافسة النهائية ضمن مسابقة يوروفيجن بنسختها السابعة والستين.
الانتخابات التركية 2023: ملايين الأتراك يدلون بأصواتهم لاختيار الرئيس والبرلمان
يواصل الأتراك اليوم الإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس وبرلمان جديدين، وتحتدم المنافسة في هذه الانتخابات بين الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان مرشح حزب العدالة والتنمية، ومنافسه مرشح تحالف المعارضة، ورئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو.
ومن المقرر أن تغلق لجان التصويت أبوابها في تمام الخامسة بالتوقيت المحلي (الثانية ظهرا بتوقيت غرينتش)، ومن ثم يبدأ فرز الأصوات وإعلان النتائج.
وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو إن هناك إقبالا كبيرا جدا على الانتخابات منذ ساعات الصباح الأولى مقارنة بالانتخابات السابقة.
وأضاف صويلو في تصريحات للصحفيين خلال إدلائه بصوته، إن وزارة الداخلية نشرت أكثر من 600 ألف عنصر أمن لتأمين الانتخابات، وتابع أن وزارة الداخلية وفرت مراكز اقتراع متنقلة في مناطق الزلزال ليتمكن الأتراك من التصويت في هذه المناطق.
وينتظر أن يدلي 64 مليون ناخب بأصواتهم من أصل 85 مليون نسمة، بين هؤلاء 3,4 ملايين صوتوا في الخارج و5,2 ملايين شاب سيدلون باصواتهم للمرة الأولى ولم يعرفوا سوى الرئيس الحالي رجب طيب إردوغان.
ونشر مئات المراقبين في مراكز الاقتراع البالغ عددها 50 ألفا.