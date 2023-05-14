إقبال كبير على الانتخابات التركية، وسويدية من أصل مغربي تفوز بجائزة مسابقة يوروفيجن

فازت المغنية السويدية من أصول مغربية لورين زينب نورا الطلحاوي بمسابقة "يوروفيجن" للأغنية الأوروبية بعد تفوقها على 25 منافسا في ختام الحدث الموسيقي الأكبر في العالم والذي أقيمت نسخته هذا العام في بريطانيا نيابة عن أوكرانيا بسبب الغزو الروسي.

وسبق للورين أن فازت بالجائزة نفسها عام 2012، لتصبح بعد نيلها المركز الأول مجددا في ليفربول عن أغنية "تاتو" أول امرأة تحقق هذا الإنجاز مرتين، وثاني شخص بعد المغني الإيرلندي جوني لوغان في الثمانينات.

وفازت "تاتو" بفارق ضئيل عن أغنية الفنلندي كاريا "تشا تشا تشا".

وجاء اختيار بريطانيا، وصيفة أوكرانيا الفائزة بجائزة عام 2022، بعدما رأى المنظمون أنه من المستحيل تنظيم الحفل في ظل الغزو الروسي المستمر. وشارك 26 بلداً في المنافسة النهائية ضمن مسابقة يوروفيجن بنسختها السابعة والستين.