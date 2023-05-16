إيران والسعودية الأكثر تنفيذا لعقوبة الإعدام في العالم، وتصاعد المواجهات بين الجيش السوداني والدعم السريع في الخرطوم

أفاد تقرير لمنظمة العفو الدولية أن العام الماضي شهد إعدام حوالي 900 شخص حول العالم، فيما تصدرت إيران قائمة الدول الأكثر تنفيذا لعقوبة الإعدام تليها السعودية.

وبحسب التقرير السنوي للمنظمة فإن عدد الإعدامات التي شهدها عام 2022 هو الأكبر منذ 2017، وهو يرجع إلى عدد عمليات الإعدام المسجّلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي ارتفع من 520 عملية إعدام في 2021 إلى 825 في عام 2022 بزيادة قدرها

وبذلك تكون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد نفّذت الغالبية الساحقة 93 بالمئة من أحكام الإعدام في العالم، باستثناء الصين التي لا يشملها التقرير.

وأوضحت منظمة العفو أنّه من أصل الإعدامات الـ825 التي سُجّلت في هذه المنطقة، نفّذ94% منها في بلدين هما إيران (70%) والسعودية (24%)، وهما "بلدان من المعتاد أن يعدَم أشخاص فيهما بعد محاكمات جائرة" بحسب تقرير المنظمة.