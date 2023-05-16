إيران والسعودية الأكثر تنفيذا لعقوبة الإعدام في العالم، وتصاعد المواجهات بين الجيش السوداني والدعم السريع في الخرطوم

اشتباكات السودان: تصاعد المواجهات بين الجيش وقوات الدعم السريع الدعم في الخرطوم
تفيد
التقارير الواردة من العاصمة السودانية الخرطوم بتصاعد وتيرة الاشتباكات بين الجيش
وقوات الدعم السريع بشكل كبير في المدينة.
ونقلت
وكالة رويترز عن شهود عيان القول إنهم أنهم
سمعوا أصوات ضربات جوية واشتباكات وانفجارات في جنوب الخرطوم وقصف عنيف أثناء
الليل في أجزاء من مدينتي بحري وأم درمان المجاورتين.
ويتركز القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع في
العاصمة لكنه أثار اضطرابات في أنحاء أخرى من السودان خاصة في إقليم دارفور بغرب
البلاد.
وأجبر الصراع نحو 200 ألف شخص على الفرار إلى بلدان
مجاورة، وأسفر عن نزوح ما يربو على 700 ألف داخل السودان، مما فجر أزمة إنسانية
تنذر بزعزعة استقرار المنطقة.
ReutersCopyright: Reuters
منظمة العفو الدولية: إيران والسعودية تتصدران قائمة الدول الأكثر تنفيذا لعقوبة الإعدام
أفاد
تقرير لمنظمة العفو الدولية أن العام الماضي شهد إعدام حوالي 900 شخص حول العالم، فيما
تصدرت إيران قائمة الدول الأكثر تنفيذا لعقوبة
الإعدام تليها السعودية.
وبحسب
التقرير السنوي للمنظمة فإن عدد الإعدامات التي شهدها عام 2022 هو الأكبر منذ 2017،
وهو يرجع إلى عدد عمليات الإعدام المسجّلة في منطقة الشرق
الأوسط وشمال أفريقيا الذي ارتفع من 520 عملية إعدام في 2021 إلى 825 في عام 2022
بزيادة قدرها
وبذلك تكون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد نفّذت
الغالبية الساحقة 93 بالمئة من أحكام الإعدام في العالم، باستثناء الصين التي لا يشملها
التقرير.
وأوضحت منظمة العفو أنّه من أصل الإعدامات الـ825 التي سُجّلت في هذه المنطقة، نفّذ94% منها في بلدين هما إيران (70%) والسعودية (24%)، وهما "بلدان من المعتاد أن يعدَم أشخاص فيهما بعد محاكمات جائرة" بحسب تقرير المنظمة.
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اشتباكات السودان: تصاعد المواجهات بين الجيش وقوات الدعم السريع الدعم في الخرطوم
تفيد التقارير الواردة من العاصمة السودانية الخرطوم بتصاعد وتيرة الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع بشكل كبير في المدينة.
ونقلت وكالة رويترز عن شهود عيان القول إنهم أنهم سمعوا أصوات ضربات جوية واشتباكات وانفجارات في جنوب الخرطوم وقصف عنيف أثناء الليل في أجزاء من مدينتي بحري وأم درمان المجاورتين.
ويتركز القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع في العاصمة لكنه أثار اضطرابات في أنحاء أخرى من السودان خاصة في إقليم دارفور بغرب البلاد.
وأجبر الصراع نحو 200 ألف شخص على الفرار إلى بلدان مجاورة، وأسفر عن نزوح ما يربو على 700 ألف داخل السودان، مما فجر أزمة إنسانية تنذر بزعزعة استقرار المنطقة.
منظمة العفو الدولية: إيران والسعودية تتصدران قائمة الدول الأكثر تنفيذا لعقوبة الإعدام
أفاد تقرير لمنظمة العفو الدولية أن العام الماضي شهد إعدام حوالي 900 شخص حول العالم، فيما تصدرت إيران قائمة الدول الأكثر تنفيذا لعقوبة الإعدام تليها السعودية.
وبحسب التقرير السنوي للمنظمة فإن عدد الإعدامات التي شهدها عام 2022 هو الأكبر منذ 2017، وهو يرجع إلى عدد عمليات الإعدام المسجّلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي ارتفع من 520 عملية إعدام في 2021 إلى 825 في عام 2022 بزيادة قدرها
وبذلك تكون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد نفّذت الغالبية الساحقة 93 بالمئة من أحكام الإعدام في العالم، باستثناء الصين التي لا يشملها التقرير.
وأوضحت منظمة العفو أنّه من أصل الإعدامات الـ825 التي سُجّلت في هذه المنطقة، نفّذ94% منها في بلدين هما إيران (70%) والسعودية (24%)، وهما "بلدان من المعتاد أن يعدَم أشخاص فيهما بعد محاكمات جائرة" بحسب تقرير المنظمة.