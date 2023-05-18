إصابة عشرات الفلسطينيين في اقتحام الجيش الإسرائيلي لنابلس، والعثور على 4 أطفال أحياء في غابة بعد تحطم طائرتهم

العثور على 4 أطفال أحياء في غابة بعد أسابيع من تحطم الطائرة التي كانوا على متنها
عثر على أربعة أطفال في غابة كثيفة في كولومبيا في جنوب البلاد بعد أكثر من أسبوعين من تحطم الطائرة التي كانوا يستقلونها.
وأنقذت فرق الإنقاذ والشرطة الأطفال في أدغال كولومبيا الكثيفة في مقاطعة كاكيتا.
وكانت الطائرة - من طراز سيسنا 206 - تقل سبعة أشخاص من أراراكوارا في مقاطعة أمازوناس وسان خوسيه ديل غوافياري، عندما تعطل محرك الطائرة.
ونجا الأطفال الأربعة، بينما لقي ثلاثة بينهم الطيار حتفهم عقب تحطم الطائرة، وعثر على جثثهم داخلها.
وتمكن الأطفال الأربعة، وتتراوح أعمارهم بين 13 و 9 و 4 أعوام، بالإضافة إلى طفل رضيع يبلغ من العمر 11 شهرا - من الخروج من الطائرة المحطمة.
وبحسب المعلومات الأولية لهيئة الطيران المدني، التي نسقت جهود الإنقاذ، فإن الأطفال فروا من الطائرة وانطلقوا في الغابة المطيرة للحصول على المساعدة.
وشارك في عمليات البحث والإنقاذ الكلاب المدربة والطائرات والمروحيات، كما ساعد في إنقاذ حياة الأطفال فاكهة الغابة والملاجئ التي صنعوها من نباتاتها.
مسيرة الأعلام: توتر في القدس واقتحام مدينة نابلس في الضفة الغربية وإصابة أكثر من 40 فلسطينييا
أصيب 41 فلسطينيا فجر اليوم الخميس خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة نابلس في الضفة الغربية.
وتعيش القدس الشرقية حالة من التوتر الشديد قبيل مسيرة الأعلام التي ستمر من باب العامود والحي الإسلامي في البلدة القديمة.
وفرض اليوم الخميس، بحسب وسائل الإعلام الفلسطينية "حصار مشدد على المسجد الأقصى، ومنع المصلون الذين تقل أعمارهم عن 50 عاما من الدخول إليه وأخرج المصلون منه، تزامنا مع دخول مئات المستوطنين للمنطقة.
وكثفت القوات الإسرائيلية من انتشارها عند أبواب الأقصى، منذ ساعات الفجر، ومنعت المصلين من الدخول لأداء صلاة الفجر، وتواصل المنع حتى الآن. بحسب وكالة معا الفلسطينية.
وروى المصلون أن الشرطة الإسرائيلية أبلغتهم بأن المنع سيستمر حتى الساعة الثالثة عصرا.
وحشدت القوات الإسرائيلية آلاف الجنود لتأمين المسيرة، بحسب تقارير إعلامية كما فرضت إجراءات على طول الحدود مع قطاع غزة ولبنان، ورفعت حالة التأهب، وتزامن هذا مع دعوات من هيئات وجهات فلسطينية للحشد والرباط في المسجد الأقصى ورفع الأعلام الفلسطينية في مدينة القدس".
تغطية مباشرة
time_stated_uk
العثور على 4 أطفال أحياء في غابة بعد أسابيع من تحطم الطائرة التي كانوا على متنها
عثر على أربعة أطفال في غابة كثيفة في كولومبيا في جنوب البلاد بعد أكثر من أسبوعين من تحطم الطائرة التي كانوا يستقلونها.
وأنقذت فرق الإنقاذ والشرطة الأطفال في أدغال كولومبيا الكثيفة في مقاطعة كاكيتا.
وكانت الطائرة - من طراز سيسنا 206 - تقل سبعة أشخاص من أراراكوارا في مقاطعة أمازوناس وسان خوسيه ديل غوافياري، عندما تعطل محرك الطائرة.
ونجا الأطفال الأربعة، بينما لقي ثلاثة بينهم الطيار حتفهم عقب تحطم الطائرة، وعثر على جثثهم داخلها.
وتمكن الأطفال الأربعة، وتتراوح أعمارهم بين 13 و 9 و 4 أعوام، بالإضافة إلى طفل رضيع يبلغ من العمر 11 شهرا - من الخروج من الطائرة المحطمة.
وبحسب المعلومات الأولية لهيئة الطيران المدني، التي نسقت جهود الإنقاذ، فإن الأطفال فروا من الطائرة وانطلقوا في الغابة المطيرة للحصول على المساعدة. وشارك في عمليات البحث والإنقاذ الكلاب المدربة والطائرات والمروحيات، كما ساعد في إنقاذ حياة الأطفال فاكهة الغابة والملاجئ التي صنعوها من نباتاتها.
مسيرة الأعلام: توتر في القدس واقتحام مدينة نابلس في الضفة الغربية وإصابة أكثر من 40 فلسطينييا
أصيب 41 فلسطينيا فجر اليوم الخميس خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة نابلس في الضفة الغربية.
وتعيش القدس الشرقية حالة من التوتر الشديد قبيل مسيرة الأعلام التي ستمر من باب العامود والحي الإسلامي في البلدة القديمة.
وفرض اليوم الخميس، بحسب وسائل الإعلام الفلسطينية "حصار مشدد على المسجد الأقصى، ومنع المصلون الذين تقل أعمارهم عن 50 عاما من الدخول إليه وأخرج المصلون منه، تزامنا مع دخول مئات المستوطنين للمنطقة.
وكثفت القوات الإسرائيلية من انتشارها عند أبواب الأقصى، منذ ساعات الفجر، ومنعت المصلين من الدخول لأداء صلاة الفجر، وتواصل المنع حتى الآن. بحسب وكالة معا الفلسطينية.
وروى المصلون أن الشرطة الإسرائيلية أبلغتهم بأن المنع سيستمر حتى الساعة الثالثة عصرا.
وحشدت القوات الإسرائيلية آلاف الجنود لتأمين المسيرة، بحسب تقارير إعلامية كما فرضت إجراءات على طول الحدود مع قطاع غزة ولبنان، ورفعت حالة التأهب، وتزامن هذا مع دعوات من هيئات وجهات فلسطينية للحشد والرباط في المسجد الأقصى ورفع الأعلام الفلسطينية في مدينة القدس".