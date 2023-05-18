إصابة عشرات الفلسطينيين في اقتحام الجيش الإسرائيلي لنابلس، والعثور على 4 أطفال أحياء في غابة بعد تحطم طائرتهم

عثر على أربعة أطفال في غابة كثيفة في كولومبيا في جنوب البلاد بعد أكثر من أسبوعين من تحطم الطائرة التي كانوا يستقلونها.

وأنقذت فرق الإنقاذ والشرطة الأطفال في أدغال كولومبيا الكثيفة في مقاطعة كاكيتا.

وكانت الطائرة - من طراز سيسنا 206 - تقل سبعة أشخاص من أراراكوارا في مقاطعة أمازوناس وسان خوسيه ديل غوافياري، عندما تعطل محرك الطائرة.

ونجا الأطفال الأربعة، بينما لقي ثلاثة بينهم الطيار حتفهم عقب تحطم الطائرة، وعثر على جثثهم داخلها.

وتمكن الأطفال الأربعة، وتتراوح أعمارهم بين 13 و 9 و 4 أعوام، بالإضافة إلى طفل رضيع يبلغ من العمر 11 شهرا - من الخروج من الطائرة المحطمة.

وبحسب المعلومات الأولية لهيئة الطيران المدني، التي نسقت جهود الإنقاذ، فإن الأطفال فروا من الطائرة وانطلقوا في الغابة المطيرة للحصول على المساعدة. وشارك في عمليات البحث والإنقاذ الكلاب المدربة والطائرات والمروحيات، كما ساعد في إنقاذ حياة الأطفال فاكهة الغابة والملاجئ التي صنعوها من نباتاتها.