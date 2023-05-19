واشنطن تسمح بتزويد أوكرانيا بطائرات إف 16 المقاتلة، واحتجاجات في أستراليا بعد صعق الشرطة إمرأة فوق الـ90 من عمرها

اجتاجات غاضبة في أستراليا بعد صعق الشرطة امرأة مسنة في الـ95 من عمرها
نقلت امرأة أسترالية مسنة ومصابة بالخرف إلى المستشفى في حالة حرجة بعد تعرضها للصعق من الشرطة الأسترالية بشكل عرض حياتها إلى الخطر.
واستدعيت الشرطة إلى دار رعاية بعد تلقيها بلاغا بأن امرأة تدعى كلير ناولاند وتبلغ من العمر 95 عاما تحمل سكين طعام.
حاول اثنان من أفراد الشرطة بمساعدة موظفي دار الرعاية تهدئة السيدة، لكن الشرطة بعد ذلك اختارت صعقها مرتين.
فأصيبت في ظهرها وفي صدرها. وتسبب وقوعها في كسر في الجمجمة ونزيف حاد في المخ.
وقالت عائلتها لبي بي سي إنها في حالة سيئة ولا يتوقع أن تنجو.
وأثار الحادث احتجاجا بسبب رد فعل الشرطة الذي وصف بأنه غير مناسب.
وقالت رئيسة شرطة نيو ساوث ويلز إنها تفهم مشاعر السكان وأمرت بالتحقيق في الحادث.
SUPPLIEDCopyright: SUPPLIED
الحرب في أوكرانيا: واشنطن توافق على تزويد أوكرانيا بطائرات إف 16 المقاتلة
سمحت إدارة بايدن بحسب وسائل الإعلام الأمريكية لحلفائها الأوروبيين بتصدير طائرات مقاتلة من طراز إف 16 إلى أوكرانيا.
وأوضح مسؤولو الحكومة الأمريكية أنهم ليسوا على علم بأي طلبات رسمية لتصدير تلك الطائرات من أي دولة حليفة، ولم يتم إخبار مسؤولي وزارة الخارجية باتخاذ الإجراءات اللازمة للموافقة على عمليات نقل طرف ثالث لطائرات أمركية مقاتلة.
ويمتلك عدد من الدول الأوربية طائرات F-16 الأمريكية الصنع، منها هولندا، التي أشارت إلى استعدادها لتصدير بعضها إلى أوكرانيا. لكن هذا يتطلب موافقة واشنطن على نقل الطرف الثالث لتلك التكنولوجيا الحساسة.
وبينما لا تزال الولايات المتحدة مترددة في إرسال أي من طائرات F-16 إلى كييف، أكد مسؤولون أمريكيون لشبكة سي إن إن الأمريكية أن واشنطن مستعدة للموافقة على تصدير الطائرات إلى أوكرانيا إذا قرر الحلفاء إرسالها مما لديهم من مخزون.
ولم يعلق جون كيربي منسق مجلس الأمن القومي للاتصالات الاستراتيجية، على إمكانية إرسال الولايات المتحدة طائرات مقاتلة من طراز إف 16 إلى أوكرانيا، وأكد أن هذه طائرات ليست على جدول أعمال قمة السبع.
وتترد إدارة بايدن في إرسال طائرات مقاتلة من طراز إف 16 إلى كييف خوفاً من تسرب التكنولوجيا المتعلقة بهذه الطائرات. لكنها دربت في الماضي الجيش الأوكراني بهدف تقييم حاجته لتعلم قيادة طائرات عسكرية أمريكية مختلفة.
وأبدت بريطانيا التي لا تمتلك إف 16 استعدادها لتدريب الطيارين الأوكران على المقاتلات الحديثة. وأعرب رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك عن خطة لتشكيل تحالف دولي لشراء الطائرات لأوكرانيا.
ويبدو أن الخطوط الحمراء بخصوص المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا بدأت تتغير بشكل جذري فقد وافقت واشنطن على معظم ما كان محظورا من الصواريخ الموجهة إلى الطائرات بدون طيار إلى دبابات أبرامز.
واليوم يبدو أن الخطوط الحمراء لاتشمل طائرات إف 16.
تغطية مباشرة
time_stated_uk
اجتاجات غاضبة في أستراليا بعد صعق الشرطة امرأة مسنة في الـ95 من عمرها
نقلت امرأة أسترالية مسنة ومصابة بالخرف إلى المستشفى في حالة حرجة بعد تعرضها للصعق من الشرطة الأسترالية بشكل عرض حياتها إلى الخطر.
واستدعيت الشرطة إلى دار رعاية بعد تلقيها بلاغا بأن امرأة تدعى كلير ناولاند وتبلغ من العمر 95 عاما تحمل سكين طعام.
حاول اثنان من أفراد الشرطة بمساعدة موظفي دار الرعاية تهدئة السيدة، لكن الشرطة بعد ذلك اختارت صعقها مرتين.
فأصيبت في ظهرها وفي صدرها. وتسبب وقوعها في كسر في الجمجمة ونزيف حاد في المخ.
وقالت عائلتها لبي بي سي إنها في حالة سيئة ولا يتوقع أن تنجو.
وأثار الحادث احتجاجا بسبب رد فعل الشرطة الذي وصف بأنه غير مناسب.
وقالت رئيسة شرطة نيو ساوث ويلز إنها تفهم مشاعر السكان وأمرت بالتحقيق في الحادث.
الحرب في أوكرانيا: واشنطن توافق على تزويد أوكرانيا بطائرات إف 16 المقاتلة
سمحت إدارة بايدن بحسب وسائل الإعلام الأمريكية لحلفائها الأوروبيين بتصدير طائرات مقاتلة من طراز إف 16 إلى أوكرانيا.
وأوضح مسؤولو الحكومة الأمريكية أنهم ليسوا على علم بأي طلبات رسمية لتصدير تلك الطائرات من أي دولة حليفة، ولم يتم إخبار مسؤولي وزارة الخارجية باتخاذ الإجراءات اللازمة للموافقة على عمليات نقل طرف ثالث لطائرات أمركية مقاتلة.
ويمتلك عدد من الدول الأوربية طائرات F-16 الأمريكية الصنع، منها هولندا، التي أشارت إلى استعدادها لتصدير بعضها إلى أوكرانيا. لكن هذا يتطلب موافقة واشنطن على نقل الطرف الثالث لتلك التكنولوجيا الحساسة.
وبينما لا تزال الولايات المتحدة مترددة في إرسال أي من طائرات F-16 إلى كييف، أكد مسؤولون أمريكيون لشبكة سي إن إن الأمريكية أن واشنطن مستعدة للموافقة على تصدير الطائرات إلى أوكرانيا إذا قرر الحلفاء إرسالها مما لديهم من مخزون.
ولم يعلق جون كيربي منسق مجلس الأمن القومي للاتصالات الاستراتيجية، على إمكانية إرسال الولايات المتحدة طائرات مقاتلة من طراز إف 16 إلى أوكرانيا، وأكد أن هذه طائرات ليست على جدول أعمال قمة السبع.
وتترد إدارة بايدن في إرسال طائرات مقاتلة من طراز إف 16 إلى كييف خوفاً من تسرب التكنولوجيا المتعلقة بهذه الطائرات. لكنها دربت في الماضي الجيش الأوكراني بهدف تقييم حاجته لتعلم قيادة طائرات عسكرية أمريكية مختلفة.
وأبدت بريطانيا التي لا تمتلك إف 16 استعدادها لتدريب الطيارين الأوكران على المقاتلات الحديثة. وأعرب رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك عن خطة لتشكيل تحالف دولي لشراء الطائرات لأوكرانيا.
ويبدو أن الخطوط الحمراء بخصوص المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا بدأت تتغير بشكل جذري فقد وافقت واشنطن على معظم ما كان محظورا من الصواريخ الموجهة إلى الطائرات بدون طيار إلى دبابات أبرامز.
واليوم يبدو أن الخطوط الحمراء لاتشمل طائرات إف 16.