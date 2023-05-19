واشنطن تسمح بتزويد أوكرانيا بطائرات إف 16 المقاتلة، واحتجاجات في أستراليا بعد صعق الشرطة إمرأة فوق الـ90 من عمرها

نقلت امرأة أسترالية مسنة ومصابة بالخرف إلى المستشفى في حالة حرجة بعد تعرضها للصعق من الشرطة الأسترالية بشكل عرض حياتها إلى الخطر.

واستدعيت الشرطة إلى دار رعاية بعد تلقيها بلاغا بأن امرأة تدعى كلير ناولاند وتبلغ من العمر 95 عاما تحمل سكين طعام.

حاول اثنان من أفراد الشرطة بمساعدة موظفي دار الرعاية تهدئة السيدة، لكن الشرطة بعد ذلك اختارت صعقها مرتين.

فأصيبت في ظهرها وفي صدرها. وتسبب وقوعها في كسر في الجمجمة ونزيف حاد في المخ.

وقالت عائلتها لبي بي سي إنها في حالة سيئة ولا يتوقع أن تنجو.

وأثار الحادث احتجاجا بسبب رد فعل الشرطة الذي وصف بأنه غير مناسب.

وقالت رئيسة شرطة نيو ساوث ويلز إنها تفهم مشاعر السكان وأمرت بالتحقيق في الحادث.