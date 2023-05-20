قمة السبع تسعى لعزل موسكو واحتواء الصين وزيلينسكي يحشد لمزيد من السلاح "من أجل السلام"

وصل الرئيس الأوكراني، فولدومير زيلينسكي، إلى قمة مجموعة السبع في اليابان.

وتأتي مشاركته في القمة بعد موافقة الولايات المتحدة على قرار يسمح للطيارين الأوكرانيين بالتدريب على طائرات مقاتلة أمريكية الصنع من طراز إف 16. وتمهد موافقة الرئيس بايدن الطريق أمام الدول الحليفة مثل هولندا وبلجيكا والدنمارك لمنح أوكرانيا بعض طائراتها من هذا الطراز.

واعتبر زيلينسكي الحصول على هذه المساعدة قرارا تاريخيا.

وسعى الرئيس الأوكراني قبل قمة السبع إلى استقطاب القادة العرب عندما شارك في قمة جدة، وطلب منهم بشكل غير مباشر عدم الوقوف على الحياد وتأييد بلاده ومن المتوقع أن يحاول أيضا التأثير بنفس الطريقة على القادة المدعوين إلى قمة الدول السبع الكبرى مثل رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، والزعيم الإندونيسي، جوكو ويدودو.