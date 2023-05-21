التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في السودان يبدأ يوم الاثنين، وفولوديمير زيلينسكي يقول لم يتبق شيء في باخموت

قال الرئيس الأوكراني\nفولوديمير زيلينسكي إن مدينة باخموت قد دُمِّرت بالكامل، لكنه نفى أن تكون روسيا\nقد استولت على المدينة. وردا على سؤال يوم\nالأحد عما إذا كانت قواته تسيطر على مدينة شرق أوكرانيا ، قال زيلينسكي:\n"إنه أمر مؤسف ، إنها مأساة ، لكن باخموت اليوم في قلوبنا فقط". أوضح مكتبه لاحقاً أن زيلينسكي لم يقل إن المدينة قد سقطت. وأعلنت مجموعة فاجنر\nالروسية شبه العسكرية أنها استولت على المدينة يوم السبت. في مقطع فيديو، قال\nمؤسسها يفغيني بريغوزين - مع بعض مقاتليه - إن قواته تسيطر على المدينة بأكملها ،\nعلى الرغم من أن الحكومة الأوكرانية نفت ذلك بسرعة. وكان الرئيس الأمريكي\nقد أعلن خلال اجتماعه مع زيلينسكي في اليوم الأخير من قمة السبع عن حزمة جديدة من\nالمساعدات العسكرية لأوكرانيا ، بما في ذلك الذخيرة والمدفعية والعربات المدرعة.
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روسيا وأوكرانيا: زيلينسكي يقول إن باخموت في قلوبنا ولم يتبق شيء فيها
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن مدينة باخموت قد دُمِّرت بالكامل، لكنه نفى أن تكون روسيا قد استولت على المدينة.
وردا على سؤال يوم الأحد عما إذا كانت قواته تسيطر على مدينة شرق أوكرانيا ، قال زيلينسكي: "إنه أمر مؤسف ، إنها مأساة ، لكن باخموت اليوم في قلوبنا فقط".
أوضح مكتبه لاحقاً أن زيلينسكي لم يقل إن المدينة قد سقطت.
وأعلنت مجموعة فاجنر الروسية شبه العسكرية أنها استولت على المدينة يوم السبت.
في مقطع فيديو، قال مؤسسها يفغيني بريغوزين - مع بعض مقاتليه - إن قواته تسيطر على المدينة بأكملها ، على الرغم من أن الحكومة الأوكرانية نفت ذلك بسرعة.
وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن خلال اجتماعه مع زيلينسكي في اليوم الأخير من قمة السبع عن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا ، بما في ذلك الذخيرة والمدفعية والعربات المدرعة.
اشتباكات السودان: التوصل إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار لمدة سبعة أيام يبدأ الاثنين
أعلنت الولايات المتحدة والسعودية، في بيان مشترك، السبت، أن ممثلي الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وافقوا على وقف لإطلاق النار مدته أسبوع يدخل حيز التنفيذ مساء الاثنين.
وذكر البيان أن وقف النار "يمكن تمديده بموافقة الطرفين" اللذين اتفقا أيضا على "إيصال وتوزيع المساعدات الإنسانية، واستعادة الخدمات الأساسية، وسحب القوات من المستشفيات والمرافق العامة الأساسيّة.
ونصت الاتفاق على مراقبة الهدنة عبر آلية مشتركة بين طرفي النزاع والوسطاء بالإضافة الى الصليب الأحمر الدولي.
وشهدت العاصمة السودانية الخرطوم هدوءا نسبيا وحذرا بعد ساعات من توقيع الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إتفاق هدنة جديدة بمدينة جدة السعودية.
ووقع الجيش وقوات الدعم السريع على اتفاقيات سابقة مشابه ولكن لم يتم الالتزام بها وسط اتهامات متبادلة بينهما بشأن خرق الهدنة.
وتشير التقديرات إلى نزوح أكثر من مليون شخص منذ بدء الحرب في الخامس عشر من أبريل/نيسان الماضي