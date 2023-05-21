التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في السودان يبدأ يوم الاثنين، وفولوديمير زيلينسكي يقول لم يتبق شيء في باخموت

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن مدينة باخموت قد دُمِّرت بالكامل، لكنه نفى أن تكون روسيا قد استولت على المدينة.

وردا على سؤال يوم الأحد عما إذا كانت قواته تسيطر على مدينة شرق أوكرانيا ، قال زيلينسكي: "إنه أمر مؤسف ، إنها مأساة ، لكن باخموت اليوم في قلوبنا فقط".

أوضح مكتبه لاحقاً أن زيلينسكي لم يقل إن المدينة قد سقطت.

وأعلنت مجموعة فاجنر الروسية شبه العسكرية أنها استولت على المدينة يوم السبت.

في مقطع فيديو، قال مؤسسها يفغيني بريغوزين - مع بعض مقاتليه - إن قواته تسيطر على المدينة بأكملها ، على الرغم من أن الحكومة الأوكرانية نفت ذلك بسرعة.

وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن خلال اجتماعه مع زيلينسكي في اليوم الأخير من قمة السبع عن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا ، بما في ذلك الذخيرة والمدفعية والعربات المدرعة.