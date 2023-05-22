هدوء نسبي في الخرطوم قبل بدء سريان هدنة جديدة، ومظاهرة في صيدا بلبنان بعد سجال حول حرية ارتداء لباس السباحة

قُتل ثلاثة فلسطينيين في غارة ليلية للجيش الإسرائيلي على أحد مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بإصابة ثلاثة فلسطينيين آخرين، أحدهم في حالة خطيرة، خلال توغل الجيش الإسرائيلي بمخيم بلاطة في نابلس شمالي الضفة الغربية .

وتُظهر لقطات متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي القوات الإسرائيلية وهي تقتحم المخيم المكتظ بالسكان برفقة جرافات وآليات عسكرية قبل أن تمشط المنطقة على نحو أعاق دخول سيارات الإسعاف.

وفي أحد المقاطع المصورة ظهر ما بدا أنه عملية إطلاق نار من الجنود الإسرائيليين على رجل في ظهره.

وأفادت تقارير نقلا عن مصادر دفاعية إسرائيلية بأن الجنود الإسرائيليين اكتشفوا في المخيم مخابئ لأسلحة تمت مصادرتها ومختبرا للمتفجرات تم تدميره.

وأدانت السلطة الفلسطينية العملية الإسرائيلية واعتبرت ما جرى "مجزرة" جديدة ترتكب بحق الفلسطينيين على حد وصفها، وحملت الحكومة الإسرائيلية مسؤولية التصعيد الجديد.