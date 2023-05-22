هدوء نسبي في الخرطوم قبل بدء سريان هدنة جديدة، ومظاهرة في صيدا بلبنان بعد سجال حول حرية ارتداء لباس السباحة

قُتل\nثلاثة فلسطينيين في غارة ليلية للجيش الإسرائيلي على أحد مخيمات اللاجئين في الضفة\nالغربية. وأفادت\nوزارة الصحة الفلسطينية بإصابة ثلاثة فلسطينيين آخرين، أحدهم في حالة خطيرة، خلال\nتوغل الجيش الإسرائيلي بمخيم بلاطة في نابلس شمالي الضفة الغربية . وتُظهر\nلقطات متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي القوات الإسرائيلية وهي تقتحم المخيم\nالمكتظ بالسكان برفقة جرافات وآليات عسكرية قبل أن تمشط المنطقة على نحو أعاق دخول\nسيارات الإسعاف. وفي\nأحد المقاطع المصورة ظهر ما بدا أنه عملية إطلاق نار من الجنود الإسرائيليين على رجل\nفي ظهره. وأفادت\nتقارير نقلا عن مصادر دفاعية إسرائيلية بأن الجنود الإسرائيليين اكتشفوا في المخيم\nمخابئ لأسلحة تمت مصادرتها ومختبرا للمتفجرات تم تدميره. وأدانت\nالسلطة الفلسطينية العملية الإسرائيلية واعتبرت ما جرى "مجزرة" جديدة\nترتكب بحق الفلسطينيين على حد وصفها، وحملت الحكومة الإسرائيلية مسؤولية التصعيد\nالجديد.
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مقتل ثلاثة فلسطينيين في عملية توغل للجيش الإسرائيلي بمخيم بلاطة في الضفة الغربية
قُتل ثلاثة فلسطينيين في غارة ليلية للجيش الإسرائيلي على أحد مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بإصابة ثلاثة فلسطينيين آخرين، أحدهم في حالة خطيرة، خلال توغل الجيش الإسرائيلي بمخيم بلاطة في نابلس شمالي الضفة الغربية .
وتُظهر لقطات متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي القوات الإسرائيلية وهي تقتحم المخيم المكتظ بالسكان برفقة جرافات وآليات عسكرية قبل أن تمشط المنطقة على نحو أعاق دخول سيارات الإسعاف.
وفي أحد المقاطع المصورة ظهر ما بدا أنه عملية إطلاق نار من الجنود الإسرائيليين على رجل في ظهره.
وأفادت تقارير نقلا عن مصادر دفاعية إسرائيلية بأن الجنود الإسرائيليين اكتشفوا في المخيم مخابئ لأسلحة تمت مصادرتها ومختبرا للمتفجرات تم تدميره.
وأدانت السلطة الفلسطينية العملية الإسرائيلية واعتبرت ما جرى "مجزرة" جديدة ترتكب بحق الفلسطينيين على حد وصفها، وحملت الحكومة الإسرائيلية مسؤولية التصعيد الجديد.
اشتباكات السودان: هدوء نسبي في الخرطوم قبل بدء سريان هدنة جديدة
تفيد التقارير الواردة من السودان بأن حالة من الهدوء النسبي تسود مناطق عدة في العاصمة الخرطوم قبل العمل بالهدنة الجديدة التي يبدأ سريانها مساء اليوم.
وقال شهود عيان في مناطق بجنوب الخرطوم وشمال بحري لبي بي سي إن ليلة أمس شهدت قتالا عنيفا بين الجيش وقوات الدعم السريع قبل أن تخف وتيرة الاشتباكات بشكل كبير في الصباح.
ووقع الطرفان مساء السبت اتفاق هدنة جديدا في مدينة جدة السعودية بوساطة مشتركة بين الرياض وواشنطن.
وينص الاتفاق على هدنة لوقف إطلاق النار لمدة أسبوع تبدأ مساء اليوم.
ومنح الطرفان مهلة اليومين لتبليغ القادة الميدانيين بالهدنة وشروطها وطريقة تنفيذها.
ونصت الاتفاقية على مراقبة الهدنة عبر آلية مشتركة بين طرفي النزاع والوسطاء بالإضافة الى الصليب الأحمر الدولي.
ووقع الجيش وقوات الدعم السريع على اتفاقيات سابقة مشابهة ولكن لم يتم الالتزام بها وسط اتهامات متبادلة بينهما بشأن خرق الهدنة.
لبنانيات يتظاهرن في صيدا بعد سجال حول حرية ارتداء لباس السباحة
تظاهر عشرات المحتجين، غالبيتهم من النساء، في مدينة صيدا جنوب لبنان يوم أمس بعد أن قالت امرأة إنها تعرضت لمضايقات بسبب لباس السياحة.
وكانت تقارير صحفية لبنانية قد تحدثت في الأسبوع الماضي عن تعمد مسلمين محافظين مضايقة زوجين على شاطئ عام في صيدا، إذ اتهم المحافظون الزوجين بعدم احترام المعايير المحلية على خلفية لباس الزوجة.
أثارت الواقعة حملة تضامن على وسائل التواصل الاجتماعي، وقد عمدت نساء إلى نشر صورهن بلباس السباحة مع وسم صيدا، بينما أشاد آخرون بتدخّل المحافظين.
وكانت بلدية صيدا قد أصدرت السبت قرارا بمنع تظاهرة النساء وأخرى مضادة دعي إليها "دعما للحياء والفضيلة وضد العري".
وقالت الصحافية ديانا مقلّد الناشطة في الدفاع عن حقوق النساء في تصريح لوكالة فرانس برس "أتينا للدفاع عن حقوق المرأة بارتياد المساحات العامة سواء بالبيكيني أو البوركيني".