بلغورود الروسية تتعرض لهجمات ليلية بمسيرات مفخخة، وإعصار عنيف يهدد اراضي غوام الأمريكية في المحيط الهادئ

اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية 15 فلسطينيا من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية. واقتيد المعتقلون إلى مراكز التحقيق، بحسب مصادر الجيش الإسرائيلي. وقالت مصادر محلية إن الجيش الإسرائيلي شن في الليلة الماضية حملة مداهمات واعتقالات في الضفة الغربية تخللتها مواجهات في مخيم الجلزون ونابلس ومخيم نور شمس، ووقعت اشتباكات مسلحة في بلدة قباطية قرب جنين.
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الضفة الغربية: الجيش الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات واسعة في أنحاء متفرقة من الأراضي الفلسطينية
اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية 15 فلسطينيا من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية.
واقتيد المعتقلون إلى مراكز التحقيق، بحسب مصادر الجيش الإسرائيلي.
وقالت مصادر محلية إن الجيش الإسرائيلي شن في الليلة الماضية حملة مداهمات واعتقالات في الضفة الغربية تخللتها مواجهات في مخيم الجلزون ونابلس ومخيم نور شمس، ووقعت اشتباكات مسلحة في بلدة قباطية قرب جنين.
رياض سلامة: وزير العدل اللبناني يعطل تسليم حاكم مصرف لبنان للقضاء الأوروبي
من المتوقع أن يمثل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمام القضاء اللبناني اليوم، بعد إصدار مذكرة توقيف دولية بحقه في الأسبوع الماضي.
وتأتي المذكرة الدولية عقب تخلف رياض سلامة عن المثول أمام القضاء الفرنسي في إطار تحقيقات أوروبية حول ثروته.
ومن المرجّح، أن يصدر القاضي اللبناني اليوم قرارا يقضي بأن يستمر سلامة رهن التحقيق مع حجز جواز سفره ومنعه من السفر.
أعنف إعصار يهدد أراضي غوام الأمريكية في المحيط الهادئ منذ 20 عاما
يقترب إعصار عنيف من جزيرة غوام في المحيط الهادئ مصحوبا برياح قوية وأمطار غزيرة.
وضرب إعصار ماوار بالفعل اليابسة في أجزاء من أراضي الولايات المتحدة وأدى إلى انقطاع الكهرباء وإمدادات المياه عن بعض الأماكن.
واتخذت الاحتياطات اللازمة تخوفا من الأسوأ وأجلي سكان المناطق المنخفضة. وقال حاكم غوام إن حجم إعصار ماوار والعواصف التي صاحبته هو الأعنف منذ عشرين عاما.
ومن المتوقع أن يضرب الإعصار الجزيرة بشكل مباشر. واتخذت إجراءات عاجلة إذ يوجد في المنطقة قاعدة عسكرية أمريكية مهمة، وتقول البحرية إن جميع السفن قد نقلت على وجه السرعة من وجه الإعصار.
بلغورود الروسية تتعرض لعدة هجمات ليلية بطائرات مسيرة
تعرضت بلغورود، وهي مدينة محاذية لأوكرانيا، إلى هجمات عديدة بطائرات مسيرة، حدثت عقب توغل مسلّح من أوكرانيا، بحسب حاكم الولاية.
وقال فياتشيسلاف غلادكوف "وقع عدد كبير من الهجمات وتصدت أنظمة الدفاع الجوي لمعظم المسيرات التي شاركت في الهجوم".
ولم يبلغ عن وقوع ضحايا.
وتتزامن تلك الهجمات مع موافقة الاتحاد الأوروبي على تزويد أوكرانيا بالذخيرة المدفعية بشكل يتماشى مع احتياجات كييف لقذائف المدفعية. ووافق الاتحاد الأوروبي على تقديم 220 ألف قذيفة مدفعية.