بلغورود الروسية تتعرض لهجمات ليلية بمسيرات مفخخة، وإعصار عنيف يهدد اراضي غوام الأمريكية في المحيط الهادئ

من المتوقع أن يمثل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمام القضاء اللبناني اليوم، بعد إصدار مذكرة توقيف دولية بحقه في الأسبوع الماضي.

وتأتي المذكرة الدولية عقب تخلف رياض سلامة عن المثول أمام القضاء الفرنسي في إطار تحقيقات أوروبية حول ثروته.

ومن المرجّح، أن يصدر القاضي اللبناني اليوم قرارا يقضي بأن يستمر سلامة رهن التحقيق مع حجز جواز سفره ومنعه من السفر.