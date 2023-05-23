مقتل 3 مسلحين إيزيديين في غارة تركية على شمال العراق، والقبض على 4 أشخاص "شنقوا دمية بقميص فينيسيوس جونيور في مدريد"

تفيد التقارير الواردة من إسبانيا بأن شرطة العاصمة مدريد اعتلقت أربعة أشخاص على خلفية تعليق دمية بقميص فينيسيوس جونيور على جسر في المدينة.

وتأتي هذه الاعتقالات بعد يومين من اساءات عنصرية جديدة تعرّض لها المهاجم الشاب، خلال مباراة في دوري كرة القدم المحلي على أرض فالنسيا.

وقالت الشرطة الإسبانية في بيان صحافي إنه تم اتهام الأشخاص الأربعة الذين اعتقلوا في العاصمة الإسبانية بارتكاب "جريمة كراهية"، وهي فئة جنائية تشمل جرائم عنصرية في إسبانيا.