مقتل 3 مسلحين إيزيديين في غارة تركية على شمال العراق، والقبض على 4 أشخاص "شنقوا دمية بقميص فينيسيوس جونيور في مدريد"

تفيد التقارير الواردة من إسبانيا بأن\nشرطة العاصمة مدريد اعتلقت أربعة أشخاص على خلفية تعليق دمية بقميص فينيسيوس جونيور\nعلى جسر في المدينة. وتأتي هذه الاعتقالات بعد يومين من اساءات\nعنصرية جديدة تعرّض لها المهاجم الشاب، خلال مباراة في دوري كرة القدم المحلي على\nأرض فالنسيا. وقالت الشرطة الإسبانية في بيان صحافي إنه تم اتهام الأشخاص الأربعة الذين\nاعتقلوا في العاصمة الإسبانية بارتكاب "جريمة كراهية"، وهي فئة جنائية\nتشمل جرائم عنصرية في إسبانيا.
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فينيسيوس جونيور: شرطة مدريد تلقي القبض على 4 أشخاص في إطار التحقيقات حول شنق دمية بقميص اللاعب على أحد جسور المدينة
تفيد التقارير الواردة من إسبانيا بأن شرطة العاصمة مدريد اعتلقت أربعة أشخاص على خلفية تعليق دمية بقميص فينيسيوس جونيور على جسر في المدينة.
وتأتي هذه الاعتقالات بعد يومين من اساءات عنصرية جديدة تعرّض لها المهاجم الشاب، خلال مباراة في دوري كرة القدم المحلي على أرض فالنسيا.
وقالت الشرطة الإسبانية في بيان صحافي إنه تم اتهام الأشخاص الأربعة الذين اعتقلوا في العاصمة الإسبانية بارتكاب "جريمة كراهية"، وهي فئة جنائية تشمل جرائم عنصرية في إسبانيا.
سلطات إقليم كردستان العراق تعلن مقتل 3 مقاتلين إيزيديين من وحدات حماية سنجار في غارة تركية
قالت السلطات في إقليم كردستان العراق إن ثلاثة مقاتلين إيزيديين قتلوا في غارة تركية في منطقة سنجار شمال العراق.
وذكر بيان صارد عن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق أن "طائرة مسيرة تابعة للجيش التركي استهدفت مقراً لمقاتلي وحدات حماية سنجار في قرية تشومو خلف في قضاء سنجار."
وتتهم تركيا وحدات حماية سنجار بكونها إحدى التنظيمات العسكرية المرتبطة بحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا ودول غربية تنظيما إرهابيا.
ويعد هذا ثاني قصف تشهده المنطقة خلال أسبوع.