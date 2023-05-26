بدء نقل أسلحة روسية نووية إلى بيلاروسيا، والاتحاد الإفريقي يرفض بشدة تحويل القارة إلى ساحة حرب بين القوى الكبرى

روسيا وأوكرانيا: بدء نقل الأسلحة النووية غير الاستراتيجية من روسيا إلى بيلاروسيا
أعلن رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، بدء نقل الأسلحة النووية غير الاستراتيجية من روسيا إلى بلاده. وكشف أن بلاده جهزت مواقع تخزين آمنة.
وقال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، إن السيطرة على نشر الأسلحة النووية في بيلاروسيا، وقرار استخدامها سيظل بيد روسيا.
وكانت روسيا قد وقعت مع بيلاروسيا وثائق تحدد إجراءات الاحتفاظ بالأسلحة النووية الروسية غير الاستراتيجية في منشأة تخزين خاصة على أراضي بيلاروسيا، بهدف زيادة الاستعداد القتالي للقوات المسلحة المشتركة للتحالف في أوروبا الشرقية، بحسب ما قاله الوزير شويغو.
وستنشر في بيلاروسيا وحدات عسكرية إضافية، وتكثف التدريبات القتالية ودوريات الاستطلاع بالقرب من حدود روسيا وبيلاروسيا.
وأوضح شويغو أن: "نشاط المهام النووية لحلف شمال الأطلسي يجبر روسيا وبيلاروسيا على اتخاذ الإجراءات المناسبة".
الحرب في أوكرانيا: الاتحاد الإفريقي يحذر من تحول القارة إلى ساحة حرب بين القوى الكبرى
حذر الاتحاد الأفريقي من تحول القارة إلى ساحة معارك لصالح القوى العظمى المتنافسة.
وقال رئيس مفوضية الاتحاد موسى فقي محمد، إن إفريقيا يجب أن تحافظ على سياسة عدم الانحياز وتقف في وجه تصاعد النزاع العالمي الذي يهدد بإشعال حرب جديدة.
وتتزامن تلك التصريحات مع زيارة وزير خارجية أوكرانيا إلى المنطقة في مهمة عمل.
وكانت الولايات المتحدة قد أرسلت كبار دبلوماسييها إلى إفريقيا هذا العام، وتتمتع الصين وروسيا بوجود كبير في إفريقيا.
وتعهد رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا بمواصلة سياسة عدم الانحياز والحفاظ على الاستقلال السياسي.
وقال "سنحافظ على موقفنا من الحل السلمي للصراعات أينما وجدت" وحذر رامافوزا من انجرار القارة الأفريقية إلى صراعات خارج حدودها.
وجاء التحذير الإفريقي في الاحتفال بالذكرى الستين لتأسيس منظمة الوحدة الأفريقية التي سبقت تشكيل الاتحاد الأفريقي،
وتشهد علاقة بعض الدول الإفريقية والولايات المتحدة توترا بسبب عدم انحيازها إزاء الحرب في أوكرانيا.
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روسيا وأوكرانيا: بدء نقل الأسلحة النووية غير الاستراتيجية من روسيا إلى بيلاروسيا
أعلن رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، بدء نقل الأسلحة النووية غير الاستراتيجية من روسيا إلى بلاده. وكشف أن بلاده جهزت مواقع تخزين آمنة.
وقال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، إن السيطرة على نشر الأسلحة النووية في بيلاروسيا، وقرار استخدامها سيظل بيد روسيا.
وكانت روسيا قد وقعت مع بيلاروسيا وثائق تحدد إجراءات الاحتفاظ بالأسلحة النووية الروسية غير الاستراتيجية في منشأة تخزين خاصة على أراضي بيلاروسيا، بهدف زيادة الاستعداد القتالي للقوات المسلحة المشتركة للتحالف في أوروبا الشرقية، بحسب ما قاله الوزير شويغو.
وستنشر في بيلاروسيا وحدات عسكرية إضافية، وتكثف التدريبات القتالية ودوريات الاستطلاع بالقرب من حدود روسيا وبيلاروسيا.
وأوضح شويغو أن: "نشاط المهام النووية لحلف شمال الأطلسي يجبر روسيا وبيلاروسيا على اتخاذ الإجراءات المناسبة".
الحرب في أوكرانيا: الاتحاد الإفريقي يحذر من تحول القارة إلى ساحة حرب بين القوى الكبرى
حذر الاتحاد الأفريقي من تحول القارة إلى ساحة معارك لصالح القوى العظمى المتنافسة.
وقال رئيس مفوضية الاتحاد موسى فقي محمد، إن إفريقيا يجب أن تحافظ على سياسة عدم الانحياز وتقف في وجه تصاعد النزاع العالمي الذي يهدد بإشعال حرب جديدة.
وتتزامن تلك التصريحات مع زيارة وزير خارجية أوكرانيا إلى المنطقة في مهمة عمل.
وكانت الولايات المتحدة قد أرسلت كبار دبلوماسييها إلى إفريقيا هذا العام، وتتمتع الصين وروسيا بوجود كبير في إفريقيا.
وتعهد رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا بمواصلة سياسة عدم الانحياز والحفاظ على الاستقلال السياسي.
وقال "سنحافظ على موقفنا من الحل السلمي للصراعات أينما وجدت" وحذر رامافوزا من انجرار القارة الأفريقية إلى صراعات خارج حدودها.
وجاء التحذير الإفريقي في الاحتفال بالذكرى الستين لتأسيس منظمة الوحدة الأفريقية التي سبقت تشكيل الاتحاد الأفريقي، وتشهد علاقة بعض الدول الإفريقية والولايات المتحدة توترا بسبب عدم انحيازها إزاء الحرب في أوكرانيا.