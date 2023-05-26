بدء نقل أسلحة روسية نووية إلى بيلاروسيا، والاتحاد الإفريقي يرفض بشدة تحويل القارة إلى ساحة حرب بين القوى الكبرى

أعلن رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، بدء نقل الأسلحة النووية غير الاستراتيجية من روسيا إلى بلاده. وكشف أن بلاده جهزت مواقع تخزين آمنة.

وقال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، إن السيطرة على نشر الأسلحة النووية في بيلاروسيا، وقرار استخدامها سيظل بيد روسيا.

وكانت روسيا قد وقعت مع بيلاروسيا وثائق تحدد إجراءات الاحتفاظ بالأسلحة النووية الروسية غير الاستراتيجية في منشأة تخزين خاصة على أراضي بيلاروسيا، بهدف زيادة الاستعداد القتالي للقوات المسلحة المشتركة للتحالف في أوروبا الشرقية، بحسب ما قاله الوزير شويغو.

وستنشر في بيلاروسيا وحدات عسكرية إضافية، وتكثف التدريبات القتالية ودوريات الاستطلاع بالقرب من حدود روسيا وبيلاروسيا.

وأوضح شويغو أن: "نشاط المهام النووية لحلف شمال الأطلسي يجبر روسيا وبيلاروسيا على اتخاذ الإجراءات المناسبة".