قتيلان وعشرات المصابين في أديس أبابا في احتجاجات على تدمير مساجد، وفي بغداد انطلاق أكبر مشروع لربط ميناء الفاو بأوروبا

تايوان ترصد حاملة طائرات صينية بالقرب من المضيق والصين تندد ببيع صواريخ أمريكية إلى تايبيه
يتصاعد التوتر بالقرب من مضيق تايوان فقد نددت الصين بوصول شحنة صواريخ "ستينغر" الأمريكية إلى تايوان واعتبرتها تصرفا خطيرا.
ورصدت تايون اليوم السبت ثلاث سفن صينية من بينها حاملة الطائرات شاندونغ تعبر مضيق تايوان. وبحسب تايبيه توجه الأسطول إلى الحدود غير الرسمية في منتصف المضيق. وكلفت القوات المسلحة التايوانية دورية جوية وطائرات وسفن تابعة للبحرية ومنظومات صواريخ برية، برصد التطورات.
وحذرت وزارة الخارجية الصينية، من بيع الأسلحة الأمريكية لتايوان، بعد تأكيد وزارة الدفاع في تايوان وصول أول شحنة من صواريخ "ستينغر" إلى الجزيرة مشددة على أن هذا يعتبر انتهاكا خطيرا للبيانات الصينية الأمريكية المشتركة، ويقوض السلام والاستقرار عبر المضيق.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
انطلاق فعاليات أكبر مشروع استراتيجي في العراق لربط الفاو بأوروبا عبر تركيا
انطلقت في بغداد أعمال مؤتمر "طريق التنمية" الاستراتيجي بمشاركة 10 دول إقليمية هي السعودية وتركيا وسوريا والأردن والكويت والبحرين وقطر والإمارات والبحرين وإيران، لربط ميناء الفاو بتركيا وصولا إلى أوروبا.
سيوفر هذا الطريق التجاري الضخم إلى جانب إنعاش التجارة والاقتصاد، آلاف فرص العمل، لاسيما بعد اكتمال التصاميم الخاصة بإنشاء خط سكك حديد يمتد من مدينة البصرة إلى الأراضي التركية ويبلغ طوله 1200 كيلومتر، بهدف نقل البضائع برا إلى تركيا من الموانئ العراقية.
وتصل قيمة الاستثمارات الأولية 17 مليار دولار لإنشاء الممر البري والسكك الحديدية التي ستربط ميناء الفاو الكبير في العالم. إذ يربط غرب العالم بشرقه.
وسيحضر فعاليات اليوم بحسب مسؤولين عراقيين وزراء النقل في دول الجوار ومجلس التعاون الخليجي وممثلين عن البنك الدولي والأمم المتحدة، وسيعرض رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني تفاصيل الاستثمارات التي تعد الأولى من نوعها منذ 40 عاما.
AlsabahCopyright: Alsabah
مظاهرات في إثيوبيا احتجاجا على تدمير المساجد في العاصمة ومقتل اثنين وإصابة العشرات
قتل شخصان في أديس أبابا خلال تظاهرة احتجاجا على تدمير مساجد العاصمة في إطار مشروع ضخم حول أديس أبابا.
وذكرت تقارير إعلامية أن الصدامات بين الشرطة والمتظاهرين اندلعت في محيط مسجد أنوار في شمال العاصمة الاثيوبية بعد صلاة الجمعة.
وقتل اثنان بالرصاص وأصيب العشرات من المتظاهرين والشرطة في منطقة تعرف باسم غاس تيرا.
وبحسب شهود عيان "أطلق المتظاهرون شعارات رافضة لمشروع كبير حول العاصمة، وطالبوا بوقف تدمير المساجد. وكثفت قوات الأمن من انتشارها عند أبواب المسجد قبيل المظاهرة، مما أثار غضب الناس وقاموا برشقها بالحجارة. واستخدم أفراد الشرطة الغاز المسيل للدموع وأطلقوا عيارات تحذيرية في الهواء."
وانتقد المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في أديس أبابا سلوك الشرطة تجاه المسلمين الذين يدافعون عن حقوقهم سلميا واعتبره "غير دستوري وغير إنساني".
وأطلقت السلطات الفدرالية في العام الماضي مشروعا مثيرا للجدل يسمى "شيغر سيتي" ويقضي بدمج ست بلدات تحيط بالعاصمة في قوس غربي واسع.
ولتمهيد الطريق للمشروع بدأت السلطات حملة تدمير عدد من المباني والمنازل والمساجد تقول إنها غير قانونية. بينما تصف المعارضة عمليات الهدم تلك بالتمييزية وأنها تستند على معايير عرقية - ضد السكان الذين لا ينتمون إلى عرق الأورومو ودينية تستهدف المساجد.
وإثيوبيا ذات أغلبية مسيحية وخصوصا أرثوذكسية، لكن المسلمين يشكلون أغلبية في ثلث البلاد تقريبا.
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تايوان ترصد حاملة طائرات صينية بالقرب من المضيق والصين تندد ببيع صواريخ أمريكية إلى تايبيه
يتصاعد التوتر بالقرب من مضيق تايوان فقد نددت الصين بوصول شحنة صواريخ "ستينغر" الأمريكية إلى تايوان واعتبرتها تصرفا خطيرا.
ورصدت تايون اليوم السبت ثلاث سفن صينية من بينها حاملة الطائرات شاندونغ تعبر مضيق تايوان. وبحسب تايبيه توجه الأسطول إلى الحدود غير الرسمية في منتصف المضيق. وكلفت القوات المسلحة التايوانية دورية جوية وطائرات وسفن تابعة للبحرية ومنظومات صواريخ برية، برصد التطورات.
وحذرت وزارة الخارجية الصينية، من بيع الأسلحة الأمريكية لتايوان، بعد تأكيد وزارة الدفاع في تايوان وصول أول شحنة من صواريخ "ستينغر" إلى الجزيرة مشددة على أن هذا يعتبر انتهاكا خطيرا للبيانات الصينية الأمريكية المشتركة، ويقوض السلام والاستقرار عبر المضيق.
انطلاق فعاليات أكبر مشروع استراتيجي في العراق لربط الفاو بأوروبا عبر تركيا
انطلقت في بغداد أعمال مؤتمر "طريق التنمية" الاستراتيجي بمشاركة 10 دول إقليمية هي السعودية وتركيا وسوريا والأردن والكويت والبحرين وقطر والإمارات والبحرين وإيران، لربط ميناء الفاو بتركيا وصولا إلى أوروبا.
سيوفر هذا الطريق التجاري الضخم إلى جانب إنعاش التجارة والاقتصاد، آلاف فرص العمل، لاسيما بعد اكتمال التصاميم الخاصة بإنشاء خط سكك حديد يمتد من مدينة البصرة إلى الأراضي التركية ويبلغ طوله 1200 كيلومتر، بهدف نقل البضائع برا إلى تركيا من الموانئ العراقية.
وتصل قيمة الاستثمارات الأولية 17 مليار دولار لإنشاء الممر البري والسكك الحديدية التي ستربط ميناء الفاو الكبير في العالم. إذ يربط غرب العالم بشرقه.
وسيحضر فعاليات اليوم بحسب مسؤولين عراقيين وزراء النقل في دول الجوار ومجلس التعاون الخليجي وممثلين عن البنك الدولي والأمم المتحدة، وسيعرض رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني تفاصيل الاستثمارات التي تعد الأولى من نوعها منذ 40 عاما.
مظاهرات في إثيوبيا احتجاجا على تدمير المساجد في العاصمة ومقتل اثنين وإصابة العشرات
قتل شخصان في أديس أبابا خلال تظاهرة احتجاجا على تدمير مساجد العاصمة في إطار مشروع ضخم حول أديس أبابا.
وذكرت تقارير إعلامية أن الصدامات بين الشرطة والمتظاهرين اندلعت في محيط مسجد أنوار في شمال العاصمة الاثيوبية بعد صلاة الجمعة.
وقتل اثنان بالرصاص وأصيب العشرات من المتظاهرين والشرطة في منطقة تعرف باسم غاس تيرا.
وبحسب شهود عيان "أطلق المتظاهرون شعارات رافضة لمشروع كبير حول العاصمة، وطالبوا بوقف تدمير المساجد. وكثفت قوات الأمن من انتشارها عند أبواب المسجد قبيل المظاهرة، مما أثار غضب الناس وقاموا برشقها بالحجارة. واستخدم أفراد الشرطة الغاز المسيل للدموع وأطلقوا عيارات تحذيرية في الهواء."
وانتقد المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في أديس أبابا سلوك الشرطة تجاه المسلمين الذين يدافعون عن حقوقهم سلميا واعتبره "غير دستوري وغير إنساني".
وأطلقت السلطات الفدرالية في العام الماضي مشروعا مثيرا للجدل يسمى "شيغر سيتي" ويقضي بدمج ست بلدات تحيط بالعاصمة في قوس غربي واسع. ولتمهيد الطريق للمشروع بدأت السلطات حملة تدمير عدد من المباني والمنازل والمساجد تقول إنها غير قانونية. بينما تصف المعارضة عمليات الهدم تلك بالتمييزية وأنها تستند على معايير عرقية - ضد السكان الذين لا ينتمون إلى عرق الأورومو ودينية تستهدف المساجد.
وإثيوبيا ذات أغلبية مسيحية وخصوصا أرثوذكسية، لكن المسلمين يشكلون أغلبية في ثلث البلاد تقريبا.