قتيلان وعشرات المصابين في أديس أبابا في احتجاجات على تدمير مساجد، وفي بغداد انطلاق أكبر مشروع لربط ميناء الفاو بأوروبا

قتل شخصان في أديس أبابا خلال تظاهرة احتجاجا على تدمير مساجد العاصمة في إطار مشروع ضخم حول أديس أبابا.

وذكرت تقارير إعلامية أن الصدامات بين الشرطة والمتظاهرين اندلعت في محيط مسجد أنوار في شمال العاصمة الاثيوبية بعد صلاة الجمعة.

وقتل اثنان بالرصاص وأصيب العشرات من المتظاهرين والشرطة في منطقة تعرف باسم غاس تيرا.

وبحسب شهود عيان "أطلق المتظاهرون شعارات رافضة لمشروع كبير حول العاصمة، وطالبوا بوقف تدمير المساجد. وكثفت قوات الأمن من انتشارها عند أبواب المسجد قبيل المظاهرة، مما أثار غضب الناس وقاموا برشقها بالحجارة. واستخدم أفراد الشرطة الغاز المسيل للدموع وأطلقوا عيارات تحذيرية في الهواء."

وانتقد المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في أديس أبابا سلوك الشرطة تجاه المسلمين الذين يدافعون عن حقوقهم سلميا واعتبره "غير دستوري وغير إنساني".

وأطلقت السلطات الفدرالية في العام الماضي مشروعا مثيرا للجدل يسمى "شيغر سيتي" ويقضي بدمج ست بلدات تحيط بالعاصمة في قوس غربي واسع. ولتمهيد الطريق للمشروع بدأت السلطات حملة تدمير عدد من المباني والمنازل والمساجد تقول إنها غير قانونية. بينما تصف المعارضة عمليات الهدم تلك بالتمييزية وأنها تستند على معايير عرقية - ضد السكان الذين لا ينتمون إلى عرق الأورومو ودينية تستهدف المساجد.

وإثيوبيا ذات أغلبية مسيحية وخصوصا أرثوذكسية، لكن المسلمين يشكلون أغلبية في ثلث البلاد تقريبا.