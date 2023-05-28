الناخبون الأتراك يدلون بأصواتهم في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، والمعارضة تستعين بجيش من المتطوعين لمراقبة عملية التصويت

قررت أحزاب المعارضة التركية نشر خمسة مراقبين لكل صندوق اقتراع أي ما مجموعه مليون شخص لمراقبة مجريات التصويت في عموم البلاد وعدم وقوع ما أسمته بتلاعب في عملية الانتخابات.

وتحدث مراقبون دوليون عن حالة من عدم التكافؤ بعد الجولة الأولى، لكن لم يتحدث أحد عن خروقات في عملية الاقتراع كانت كفيلة بتغيير النتيجة.

وخلصت بعثة مشتركة لمنظمة الأمن والتعاون في اوروبا ومجلس أوروبا إلى أن الجولة الأولى جرت في "اجواء تنافسية" وإن"محدودة" بسبب "التقدم غير المبرر" الذي منحته وسائل الإعلام الرسمية لإردوغان على حد وصفها.

ويتابع حلفاء تركيا ولا سيما في حلف شمال الأطلسي عن كثب نتائج الانتخابات التي من المنتظر أن تصدر مساء الأحد.