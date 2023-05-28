الناخبون الأتراك يدلون بأصواتهم في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، والمعارضة تستعين بجيش من المتطوعين لمراقبة عملية التصويت

قررت أحزاب المعارضة التركية نشر خمسة مراقبين لكل صندوق
اقتراع أي ما مجموعه مليون شخص لمراقبة مجريات التصويت في عموم البلاد وعدم وقوع
ما أسمته بتلاعب في عملية الانتخابات.
وتحدث مراقبون دوليون عن حالة من عدم التكافؤ بعد الجولة
الأولى، لكن لم يتحدث أحد عن خروقات في عملية الاقتراع كانت كفيلة بتغيير النتيجة.
وخلصت بعثة مشتركة لمنظمة الأمن والتعاون في اوروبا
ومجلس أوروبا إلى أن الجولة الأولى جرت في "اجواء تنافسية" وإن"محدودة" بسبب "التقدم غير
المبرر" الذي منحته وسائل الإعلام الرسمية لإردوغان على حد وصفها.
ويتابع حلفاء تركيا ولا سيما في حلف شمال الأطلسي عن كثب
نتائج الانتخابات التي من المنتظر أن تصدر مساء الأحد.
الناخبون الأتراك يدلون بأصواتهم في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية
بدأ الناخبون الأتراك الإدلاء بأصواتهم في الجولة الثانية من الانتخابات
الرئاسية حيث فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في تمام الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت
المحلي (الخامسة صباحا بتوقيت غرينيتش)، فيما تغلق في تمام الساعة الخامسة مساء
بالتوقيت المحلي (الثانية مساء بتوقيت غرينيتش).
وسيصوت الناخبون الذين يتجاوز عددهم أربعة وستين مليون شخص في أكثر من 191
ألف صندوق اقتراع لتحديد ما إذا كان سيظل الرئيس الحالي رجب طيب إردوغان في السلطة
بعد عشرين عاما قضاها على رأسها أم لا.
ووصف كمال كليجدار أوغلو، منافس أردوغان، المدعوم من
تحالف عريض من المعارضة، التصويت بأنه استفتاء على المسار الذي ستسلكه تركيا في
المستقبل.
ويستهدف كل من إردوغان وكمال كليجدار استقطاب الثمانية ملايين ناخب مسجل لم
يصوتوا في الجولة الأولى من الانتخابات التي جرت في 14مايو/ أيار الماضي رغم نسبة المشاركة العالية
التي بلغت 87 %.
وشهدت الجولة الأولى من الانتخابات إقبالا تاريخيا بلغت
نسبته 88.8 في المائة، وأحرز أردوغان السبق متقدما على كليجدار أوغلو بنحو 2.5
مليون صوت.
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أحزاب المعارضة التركية تستعين بجيش من المتطوعين
قررت أحزاب المعارضة التركية نشر خمسة مراقبين لكل صندوق اقتراع أي ما مجموعه مليون شخص لمراقبة مجريات التصويت في عموم البلاد وعدم وقوع ما أسمته بتلاعب في عملية الانتخابات.
وتحدث مراقبون دوليون عن حالة من عدم التكافؤ بعد الجولة الأولى، لكن لم يتحدث أحد عن خروقات في عملية الاقتراع كانت كفيلة بتغيير النتيجة.
وخلصت بعثة مشتركة لمنظمة الأمن والتعاون في اوروبا ومجلس أوروبا إلى أن الجولة الأولى جرت في "اجواء تنافسية" وإن"محدودة" بسبب "التقدم غير المبرر" الذي منحته وسائل الإعلام الرسمية لإردوغان على حد وصفها.
ويتابع حلفاء تركيا ولا سيما في حلف شمال الأطلسي عن كثب نتائج الانتخابات التي من المنتظر أن تصدر مساء الأحد.
الناخبون الأتراك يدلون بأصواتهم في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية
بدأ الناخبون الأتراك الإدلاء بأصواتهم في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية حيث فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في تمام الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (الخامسة صباحا بتوقيت غرينيتش)، فيما تغلق في تمام الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي (الثانية مساء بتوقيت غرينيتش).
وسيصوت الناخبون الذين يتجاوز عددهم أربعة وستين مليون شخص في أكثر من 191 ألف صندوق اقتراع لتحديد ما إذا كان سيظل الرئيس الحالي رجب طيب إردوغان في السلطة بعد عشرين عاما قضاها على رأسها أم لا.
ووصف كمال كليجدار أوغلو، منافس أردوغان، المدعوم من تحالف عريض من المعارضة، التصويت بأنه استفتاء على المسار الذي ستسلكه تركيا في المستقبل.
ويستهدف كل من إردوغان وكمال كليجدار استقطاب الثمانية ملايين ناخب مسجل لم يصوتوا في الجولة الأولى من الانتخابات التي جرت في 14مايو/ أيار الماضي رغم نسبة المشاركة العالية التي بلغت 87 %.
وشهدت الجولة الأولى من الانتخابات إقبالا تاريخيا بلغت نسبته 88.8 في المائة، وأحرز أردوغان السبق متقدما على كليجدار أوغلو بنحو 2.5 مليون صوت.