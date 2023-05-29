الجيش السوري يعلن تعرض محيط دمشق لغارة إسرائيلية، وتجدد الاشتباكات في السودان رغم الحديث عن نية لتجديد الهدنة

تتواصل الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم قبل ساعات من انتهاء أمد الهدنة الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ قبل أسبوع.

وتأتي الاشتباكات رغم حديث طرفي الصراع عن رغبتهما في تجديد أمد الهدنة التي تم التوصل إليها بوساطة أمريكية وسعودية.

وكانت الاشتباكات قد اندلعت في منتصف الشهر الماضي وأودت بحياة مئات المدنيين وتشريد نحو مليون شخص.