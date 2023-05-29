الجيش السوري يعلن تعرض محيط دمشق لغارة إسرائيلية، وتجدد الاشتباكات في السودان رغم الحديث عن نية لتجديد الهدنة

تتواصل الاشتباكات بين الجيش السوداني\nوقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم قبل ساعات من انتهاء أمد الهدنة الجديدة\nالتي دخلت حيز التنفيذ قبل أسبوع. وتأتي الاشتباكات رغم حديث طرفي\nالصراع عن رغبتهما في تجديد أمد الهدنة التي تم التوصل إليها بوساطة أمريكية\nوسعودية. وكانت الاشتباكات قد اندلعت في منتصف\nالشهر الماضي وأودت بحياة مئات المدنيين وتشريد نحو مليون شخص.
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اشتباكات السودان: تواصل الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع رغم الحديث عن رغبة لتجديد الهدنة
تتواصل الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم قبل ساعات من انتهاء أمد الهدنة الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ قبل أسبوع.
وتأتي الاشتباكات رغم حديث طرفي الصراع عن رغبتهما في تجديد أمد الهدنة التي تم التوصل إليها بوساطة أمريكية وسعودية.
وكانت الاشتباكات قد اندلعت في منتصف الشهر الماضي وأودت بحياة مئات المدنيين وتشريد نحو مليون شخص.
إصابة 8 فلسطينيين في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في جنين ونابلس
وقعت مواجهات عنيفة وتبادل لإطلاق نار بين مسلحين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي في شمال الضفة الغربية عقب توغل عدد كبير من القوات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.
وبحسب الهلال الأحمر الفلسطيني فإن المواجهات التي وقعت في مدينتي جنين ونابلس أسفرت عن إصابة 8 فلسطينيين.
وقالت مصادر محلية فلسطينية إن الجيش اقتحم عدداً من المنازل في مدينة جنين تعود لمطلوبين أمنيين، واعتقل عدداً من أقاربهم، وبلغ عائلاتهم بأن يسلموا أنفسهم.
واعتقل الجيش الإسرائيلي 15 فلسطينياً من مناطق مختلفة في الضفة الغربية، بينهم ستة مواطنين من مدينة جنين.
الجيش السوري يقول إن غارة صاروخية إسرائيلية استهدفت محيط دمشق
قالت وزارة الدفاع السورية إن غارة صاروخية إسرائيلية استهدفت محيط العاصمة دمشق ليل أمس الأحد من دون تسجيل أي خسائر.
وأشارت الوزارة في بيان إلى أن الدفاعات الجوية السورية تصدت للصواريخ التي انطلقت من اتجاه مرتفعات الجولان المحتلة.
وهذه الضربة التي تستهدف دمشق هي الأولى منذ أواخر مارس/أذار الماضي، وكانت غارات على مواقع في محيط مدينة حلب في 2 أيار/مايو قد خلفت سبعة قتل.
ونادراً ما تؤكد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنّها تكرر أنها ستواصل تصديها لما تصفه محاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.